Daň z nemovitosti 2026: do kdy se musí zaplatit a jak zjistit částku

,
  11:59
Nejpozději do pondělí 25. května by měli všichni majitelé nemovitostí mít od Finanční správa informaci, kolik letos činí daň. Rozesílá je do datových schránek a e-mailů a také poštou. Dobrá zpráva je, že se letos výše daně nezvyšuje.
ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Přiznání k dani z nemovitosti bylo nutné podat do konce ledna. Podává ho však jen ten, u koho v předchozím kalendářním roce nastala změna. Například proto, že koupil či prodal byt nebo pozemek, případně provedl přestavbu či změnil účel stavby.

Výši daně z nemovitosti vyměřuje Finanční správa. Zhruba milion dostává platební údaje do datové schránky, další milion e-mailem, který Finanční správě poskytli. Asi 47 000 lidí platí daň z nemovitosti pomocí sdruženého inkasa SIPO. Největší počet majitelů hradí daň složenkou, Finanční správa je letos poslala celkem 1,8 milionu lidí.

Jaká je výše daně z nemovitosti?

Daň z nemovitosti se skládá z daně z pozemků a z daně ze staveb a jednotek, jejichž sazby se odvíjejí od charakteru nemovitosti. Daň se poté násobí koeficientem, který je stanovený podle velikosti obce, a případně místním koeficientem.

Oba koeficienty zjistíte na stránkách provozovaných ministerstvem financí. Potřebujete vědět, v jakém katastrálním území vaše nemovitost leží (tedy obec), jaké má číslo popisné nebo evidenční a konečně jaké je číslo příslušné parcely v katastrální mapě příslušného území.

Kalkulačku k výpočtu najdete například na stránkách Měšec.cz nebo Podnikatel.cz.

Například v Praze zůstaly místní koeficienty na stejné úrovni jako loni, jen ve třech městských částech se snížil. Majitelé nemovitostí v Kunraticích, Šeberově a Zbraslavi tak zaplatí méně než loni. Ostatní by měli platit stejnou částku jako v roce 2025.

Na stejné úrovni jako loni zůstává i místní koeficient v Brně.

Veškerý výnos daně z nemovitosti připadá obcím. Loni se na dani vybralo 23,6 miliardy korun, meziročně o 2,2 procenta víc.

Do kdy podat daňové přiznání 2026 a zaplatit daň z nemovitosti. Přehled termínů

Jak a kdy daň zaplatit?

Platební údaje: Variabilní a konstantní symbol

  • Variabilním symbolem pro platbu daně či úhradu jednotlivé splátky je rodné číslo fyzické osoby nebo IČO právnické osoby.
  • Při bezhotovostní platbě se uvádí konstantní symbol 1148 a při hotovostní platbě prostřednictvím složenky pak 1149.

Daň ve výši do 5 000 korun je splatná jednorázově do 1. června 2026. Vyšší částku lze uhradit ve dvou splátkách – první do 1. června 2026 a druhou do 30. listopadu 2026.

Nejčastěji se daň hradí bezhotovostním převodem na účet finančního úřadu nebo složenkou na pobočce České pošty. „Platbu daně je nejsnazší provést prostřednictvím internetového bankovnictví. Součástí zasílaných údajů, ať už na složence, v e-mailu nebo datové zprávě, je rovněž QR kód, který po načtení automaticky doplní platební údaje,“ uvedla generální ředitelka Finanční správy Simona Hornochová.

Pozor na podvody

Finanční správa také varovala před podvody, které se objevují v době splatnosti daní. „V období, kdy dochází k placení daní, se vždy v minulosti zvýšil výskyt falešných e-mailových zpráv a SMS, které se vydávají za komunikaci úřadu nebo Portálu občana. Tyto podvodné zprávy mohou obsahovat odkazy či QR kódy vedoucí na falešné stránky, které se tváří jako oficiální portály veřejné správy. Finanční správa nikdy nepožaduje přihlašovací údaje ani bankovní data e-mailem či SMS, nepoužívá hlasové automaty k vymáhání plateb a nezasílá přílohy, které vyžadují zadání citlivých údajů,“ uvedla Finanční správa.

Daň z nemovitosti 2026: do kdy se musí zaplatit a jak zjistit částku

