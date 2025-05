Výši daně z nemovitých věcí určuje zákon a také obce svými vyhláškami. Od začátku roku 2025 platí ale jiná pravidla pro její výpočet, a to ovlivní už letošní platbu. Provést ji musí majitelé bytů, domů, pozemků i dalších nemovitostí zpravidla do 31. května. Letos ale tento den vychází na sobotu, a tak je termín posunutý na pondělí 1. června.

Pokud jste loni žádnou nemovitost nekoupili, nezdědili ani nedostali darem, případně neprovedli třeba přístavbu k domu, žádnou matematickou aktivitu vyvíjet nemusíte. Daň vám úřady vypočítají samy podle údajů, které o vás mají. S největší pravděpodobností bude jiná než loni.

Co si ohlídat u daně z nemovitosti a jak zaplatit?

Daň musíte především zaplatit včas, tj. do 2. června 2025. K tomu, abyste to mohli udělat, potřebujete složenku nebo platební údaje, které by vám Finanční úřad měl zaslat automaticky - poštou, do datové schránky nebo e-mailem, podle toho, jakou možnost jste při přihlašování se k dani uvedli. Složenky či platební údaje pro elektronické platby úřad rozesílá v květnu. Jakmile je obdržíte, s platbou moc neotálejte, ať to stihnete včas. Od čtvrtého dne po splatnosti vám začnou nabíhat úroky z prodlení.

Kdo neplatí Vlastníci nemovitostí, pro které je vyměřená daň menší než 50 Kč, nic platit nemusí. Dříve platil limit 30 Kč.

Daň lze také platit pomocí SIPO, pokud jste si o to ale nezažádali už v minulosti, pro letošní rok už to nestihnete. „Oznámení o placení daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO musíte uplatnit ve lhůtě do 31. ledna zdaňovacího období, na které chcete platit daň,“ uvádí portál veřejné správy.

Nejjednodušší způsob, jak daň zaplatit, je využití finančního portálu Mojedaně. Po přihlášení dostane každý poplatník QR kód pro zaplacení daně mobilem.

Co když složenka nepřijde?

Co ale dělat, když vám složenka nepřijde a s moderními technologiemi si netykáte? V tom případě je potřeba kontaktovat příslušný finanční úřad, aby vám předpis pro platbu zaslal. Jinak se totiž vystavujete riziku, že nezaplatíte včas a dostanete pokutu.

Kolik stojí placení daně složenkou na poště?

Poštovní poukázka pro placení daně z nemovitosti není zadarmo. Od roku 2023 je zpoplatněna částkou 57 korun pro platby do 5 000 korun. Jestliže vaše daň tuto částku přesáhne, dáte za složenku 65 korun. A pokud platíte daň vyšší než 50 tisíc korun, počítejte s navýšením poplatku za složenku o 12 korun za každých dalších 10 000 korun platby.

Kdy zaplatit daň z nemovitosti?

Základní pravidlo zní, že letos se daň z nemovitosti platí do 2. června 2025. I zde ale existují výjimky.

Pokud částka, kterou máte zaplatit, přesahuje 5000 korun, stačí, když do 2. června zaplatíte splátku 5000 korun. Zbytek musíte doplatit do 31. listopadu 2025, resp. 1. prosince, protože poslední listopadový den letos vychází na neděli.

Výjimky platí také u specifických pozemků, například u těch, které jsou používány k chovu ryb. Tam jsou termíny placení posunuté.

Co se pro rok 2025 změnilo v dani z nemovitosti?

Změnily se koeficienty, které určují obce vyhláškou. Dosud platilo, že na výši daně má vliv tzv. základní koeficient, který se určuje podle velikosti obce, a dále tzv. místní koeficient, který si obec může určit sama. Kromě toho si obce mohly i zvyšovat či snižovat koeficient základní.

Nově si obce základní koeficient nemohou snížit (stále si ho ale mohou zvýšit), zato mohou víc „hýbat“ místním koeficientem. Mohou ho určit různě vysoký pro různé městské části nebo různé účely staveb. Novinkou je také to, že si obce mohou koeficient snížit až na 0,5, což de facto sníží celkovou daň.

Zvýší se daň z nemovitosti?

Ve výsledku nová pravidla pro koeficienty změní daň z nemovitosti na mnoha místech, většinou směrem nahoru. Ne vždy to tak ale musí být.

Příkladem je Praha 12, která loni měla snížený základní koeficient na 3,5 a místní koeficient stanovený na čísle 2. Celkový koeficient tak vycházel na 7 (jako součin základního a místního koeficientu). Letos už si základní koeficient snížit nemůže, a platí tedy ten, který je určený pro Prahu obecně, tj. 4,5. Zároveň si ale Praha 12 určila nově místní koeficient 1,5, aby se vyvarovala skokovému zvýšení daně z nemovitosti pro své obyvatele. Ve výsledku je tak součin obou koeficientů 6,75, což znamená oproti loňsku mírné snížení daně.

ilustrační snímek Už loni se daň zvyšovala. A hodně V roce 2024 narostl základní koeficient o 80 procent, což se projevilo ve zvýšení daně. Ministerstvo financí odhadlo, že to přinese asi 10 mld korun navíc.

Některým vlastníkům se loni zvýšila daň až 4x. Bylo to i proto, že některé obce si zvýšily místní koeficient a zákon začal jinak vykládat, co je a není stavební pozemek.

Podle některých ekonomů je výpočet daně zastaralý. Měl by se podle nich opírat o aktuální tržní ceny nemovitostí, ne o složité koeficienty.

Snížení se týká také třeba Prahy 1 nebo Prahy 10, naopak daň z nemovitosti se zvýší v Praze 5.

Méně peněz zaplatí na dani třeba také obyvatelé Bíliny, která se rozhodla stanovit různé místní koeficienty pro různé stavby na svém území. „Touto změnou v katastrálních územích Bíliny dojde od 01.01.2025 ke snížení daně z nemovitostí pro bydlení o - 50 % oproti roku 2024 a dokonce o - 10 % i v porovnání s rokem 2023. Zátěž daně z nemovitostí tak bude více přenesena na průmysl a energetiku,“ uvádí město na svém webu.

Konstrukce daně z nemovitosti

Na výši daně má vliv výměra bytu, domu či pozemku v metrech čtverečních. Dále rozhoduje účel stavby - například to, zda slouží k bydlení, pro potřeby průmyslu nebo jde o pozemek pro zemědělskou výrobu.

Další vliv na výši daně mají dva koeficienty, základní a místní.

Základní koeficient

Základní se určuje podle velikosti příslušné obce. Obce a města jsou podle počtu obyvatel rozdělené do sedmi kategorií. Ty nejmenší do 1000 obyvatel mají základní koeficient stanovený na čísle 1, největší Praha má koeficient 4,5. S tímto koeficientem mohou obce od letošního roku hýbat jen směrem nahoru, u Prahy platí limit 5.

Místní koeficient

Místní koeficient si obec určuje sama a je čistě na zastupitelích, jaký zvolí. Nově může být i menší než 1, konkrétně až 0,5. Obcím se tím tak trochu kompenzuje to, že základní koeficient už si letos snižovat nemohou. Změnu místního koeficientu musí obce vydat vyhláškou a zveřejnit ji nejpozději do konce října předcházejícího roku.

Poslední věc, která ovlivňuje výši daně z nemovitosti, je inflace. Nově je stanovený inflační koeficient, který může celkovou částku ještě navýšit. Tento faktor ale na změnu výše daně nemovitosti v roce 2025 oproti roku 2024 vliv mít nebude, protože pro toto období byl stanoven jako 1.

Kdo se musí přihlásit k dani z nemovitosti?

K placení daně z nemovitosti se musí přihlásit lidé, kteří si v roce 2024 koupili byt, dům, pozemek, nebo další nemovitost. Také ti, které nemovitou věc zdědili nebo dostali darem. Povinnost se přihlásit platí také pro lidi, kteří provedli nějakou úpravu, která má vliv na výši daně - třeba udělali přístavbu k domu.

Přihlásit se musí také člověk, který se nějaké nemovitosti zbavil (třeba prodejem či darováním), ale zároveň mu ve stejném kraji ještě nějaká nemovitost zbyla. Finanční úřad mu totiž musí vyměřit novou, nižší daň. Bez přihlášení by se mohlo stát, že mu napočítá daň i za nemovitost, kterou už nevlastní.

Do kdy se přihlásit k dani z nemovitosti?

Pro přihlášení k dani z nemovitosti na rok 2025 je zásadní termín 31. ledna. Jestli jste o tom nevěděli a termín propásli, udělejte to nejdřív. Od 10. února vám totiž běží penále, které činí 0,05 procenta z vyměřené daně za každý den prodlení.

„Pokuta se ale nevyměřuje, pokud nepřesáhne 1 000 korun. Poplatníci mohou za určitých okolností požádat o prominutí sankcí, zejména v případě závažných důvodů, jako jsou zdravotní komplikace nebo nepředvídatelné události,“ upozorňuje Jana Melicharová, daňová poradkyně KODAP.