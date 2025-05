„Samotná úhrada daně by neměla činit větší problémy, zejména při využití komunikačních kanálů, jako je QR kód či internetové bankovnictví. Navíc u částek vyšších než 5 000 korun lze daň hradit ve dvou splátkách, první do 2. června, druhou pak do 1. prosince,“ říká Petr Koubovský z Rödl & Partner.

V případě, že celková výše daně z nemovitých věcí nepřevyšuje 5 000 korun, musí být uhrazena jednorázově, tedy nejpozději do pondělí 2. června 2025

Někteří vlastníci si však letos musejí sáhnout hlouběji do kapsy. Kolik kdo zaplatí, závisí na typu nemovitosti a obci, v níž pozemek leží či nemovitost stojí. Koeficient, kterým se násobí daň podle typu nemovité věci, si může obec stanovit sama vlastní vyhláškou.

„Až šestina z více než 6 tisíc českých obcí upravila takzvaný místní koeficient tak, že vedl ke zvýšení daně. Jedním z typických příkladů výrazného navýšení daně je Ústí nad Labem, kde došlo k navýšení místního koeficientu ze dvou na hodnotu pět, nicméně jen pro problémové vlastníky. Dalšími příklady jsou například města Pardubice, Turnov či Liberec, která se rozhodla navýšit daň u průmyslových a obchodních lokalit se zvýšenou dopravní zátěží,“ popisuje Petr Koubovský.

Co když informace k úhradě daně nedorazila

Finanční správa začala údaje pro placení daně z nemovitých věcí rozesílat od druhé poloviny dubna a dorazit všem vlastníků měly nejpozději do 23. května. „Pokud jste dosud tyto potřebné údaje nedostali, doporučuje si jejich doručení ověřit v datové schránce, e-mailu nebo kontaktovat finanční úřad,“ upozorňuje Jana Melicharová, daňová poradkyně KODAP.

Kdo má totiž zřízenou datovou schránku, dostal informace o platbě touto cestou – a to bez ohledu na to, zda jde o fyzickou nebo právnickou osobu. Pokud jste zvolili zaslání informací e-mailem, najdete je ve své poštovní schránce včetně QR kódu pro úhradu. V případě, že jste využili pro zaplacení službu SIPO, najdete příslušné částky ve svém rozpisu.

Finanční správa rozesílá rovněž klasické složenky, které adresuje na přibližně 1,8 milionů poplatníků do jejich poštovních schránek. Nejde ale o bezplatné daňové složenky – poštovní poplatek nyní činí minimálně 52 korun a jeho výše roste s placenou částkou podle ceníku České pošty. Výhodnější variantou je proto bezhotovostní převod nebo úhrada přes QR kód.

„Jestliže nebudete mít ve schránce složenku ani ke konci května, kontaktujte územní pracoviště místně příslušného finančního úřadu,“ doporučuje Michal Jelínek z V4 Group. Nebo navštivte portál Moje daně a přihlaste se do své daňové informační schránky. Najdete tam údaje k placení včetně QR kódu, přes který můžete zaplatit.

Termín a způsob úhrady

V případě, že výše daně nepřesáhne 5 000 korun, musíte celou částku uhradit nejpozději do 2. června 2025. U vyšší daně lze platbu rozdělit na dvě části – první je splatná také do 2. června a druhá do 1. prosince 2025.

„Nezaplacením včas se vystavujete riziku úroku z prodlení. Ten začne nabíhat od čtvrtého dne následujícího po dni splatnosti, tedy od 6. června, a činí 12 procent ročně. Pokud však úrok nepřesáhne 1 000 korun, nebude vám předepisován,“ poznamenává Jana Melicharová.

Nemovitost už nevlastníte? Informujte finanční úřad

Pokud jste v minulém roce nemovitost prodali či darovali a v daném kraji vám žádná jiná nezbyla, nemusíte sice podávat „nulové“ přiznání, ale musíte o tom informovat příslušný finanční úřad. „Není na to žádný formulář, stačí napsat zprávu volnou formou. Úřad za prohřešek pokuty nevystavuje, ale rozhodně je lepší finanční úřad o této skutečnosti informovat,“ uzavírá daňový expert Michal Jelínek.