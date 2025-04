Čekejte zprávu, kolik zaplatíte na dani z nemovitých věcí. Výše může překvapit

Přes milion držitelů datových schránek dostanou údaje k zaplacení daně jejich prostřednictvím. Další více než milion poplatníků, kteří se přihlásili k zasílání informací e-mailem, doručí finanční správa potřebné údaje na e-mailovou adresu. Ostatní plátcům této daně přijde do poštovní schránky nejpozději do 23. května 2025 složenky a zhruba 50 tisíc lidí platí daň prostřednictvím SIPO.

Rozesílané platební údaje obsahují číslo bankovního finančního úřadu, na který se daň platí, včetně předčíslí a kódu banky. „Nejpohodlnějším způsobem, jak daň zaplatit, je prostřednictvím internetového bankovnictví. Platební údaje na složence, v e-mailu či datové zprávě obsahují také QR kód, po jehož načtení se vyplní potřebné údaje,“ říká generální ředitelka finanční správy Simona Hornochová.

Tištěná složenka nebude zasílána těm poplatníkům, kteří mají zpřístupněnou datovou schránku, platí daň z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO nebo se přihlásili k zasílání platebních údajů na e-mail. „Všechny potřebné údaje včetně QR kódu najdete zároveň ve vaší daňové informační schránce v portálu MOJE daně,“ dodává Hornochová.

Výše daně z nemovitosti může překvapit

Kolik kdo zaplatí, závisí na typu nemovitosti a obci, v níž leží či stojí. Koeficient, kterým se násobí daň podle typu nemovitosti, si může obec stanovit sama vlastní vyhláškou.

Pokud vlastníte nemovité věci na území různých krajů nebo platíte daň vyšší než 5 000 korun, obdržíte více složenek. V případě, že nemovité věci vlastníte na území jednoho kraje a daň nebude vyšší než 5 000 korun, najdete v zásilce jen jednu složenku s vyčíslením celkové výše daně za všechny nemovité věci.

„Nárůst daně z nemovitosti loni šokoval značnou část vlastníků, stoupla totiž průměrně o 80 procent vlivem vládního konsolidačního balíčku. Pro letošek přislíbila řada obcí svým občanům daň snížit, aby jim aspoň částečně nárůst kompenzovala, jelikož její míru mohou ovlivňovat svými koeficienty. Nicméně obcí, které nakonec snížily daňovou zátěž pro své občany, není tolik. Některé obce dokonce opět zdražovaly, zejména pak u nemovitostí určených k podnikatelským účelům,“ upozorňuje Ivan Kovář daňový poradce a partner poradenské společnosti BDO.

Důležitá data pro úhradu daně a způsoby platby

V případě, že daň nepřesáhne 5 000 korun, je splatná do 2. června 2025. Pokud je daň vyšší než 5 000 korun, je možné ji uhradit ve dvou splátkách, a to do 2. června 2025 a do 1. prosince 2025.

Nejčastějšími způsoby, jak daň zaplatit, jsou bezhotovostní převod z účtu poplatníka na účet finančního úřadu nebo složenkou na pobočce České pošty. Variabilním symbolem pro platbu daně nebo jednotlivé splátky je rodné číslo fyzické osoby nebo IČO právnické osoby. Podrobnější informace k placení daně z nemovitých věcí stejně jako čísla bankovních účtů finančních úřadů naleznete na webových stránkách finanční správy nebo na portálu MOJE daně.