Slevy na děti rozhodně nepředstavují malou částku a není tedy divu, že si rodiče jejich uplatnění hlídají. Uplatnit ji může jeden rodič a finančnímu úřadu musí doložit čestné prohlášení druhého rodiče, že ji za společné děti neuplatňuje. Po rozvodu a při střídavé péči vznikají nejasnosti v tom, kdo má na slevu nárok. Jak postupovat, když expartner nechce vystavit potvrzení, že si slevu neuplatňuje?
V článku se dozvíte:
- Jak vysoká je „sleva na dítě“ a jak ji uplatnit?
- Zaměstnanci
- Podnikatelé
- Podmínky uplatnění slevy
- Dokumenty, které je třeba doložit
- Jak je to v případě rozvedených rodičů?
- Jakými dokumenty nahradit potvrzení od druhého rodiče?
Jak vysoká je „sleva na dítě“ a jak ji uplatnit?
Daňové zvýhodnění (někdy též označované jako sleva na dítě) je úleva na dani z příjmů fyzických osob, kterou může uplatnit vždy jen jeden z rodičů na dítě žijící s ním ve společné domácnosti. „Daňové zvýhodnění na děti může uplatnit vždy jen jeden z rodičů, přičemž musí být u zaměstnavatele podepsáno prohlášení k dani. Z daňového pohledu je jistější, když daňové zvýhodnění na děti uplatňuje rodič s vyššími příjmy, protože v takovém případě se využije daňové zvýhodnění na děti v plném rozsahu,“ upozorňuje Gabriela Ivanco, daňová poradkyně společnosti Forvis Mazars.
A to buď průběžně každý měsíc, nebo jednorázově za celý rok – záleží na tom, zda jde o zaměstnance, nebo OSVČ. Zaměstnanci obvykle uplatňují slevu měsíčně prostřednictvím Prohlášení poplatníka, zatímco podnikatelé ji zpravidla uplatňují až v rámci ročního daňového přiznání.
|První dítě
|1 267 Kč měsíčně
|15 204 Kč ročně
|Druhé dítě
|1 860 Kč měsíčně
|22 320 Kč ročně
|Třetí dítě
|2 320 Kč měsíčně
|27 840 Kč ročně
1. Zaměstnanci
Zaměstnanci mohou slevu na dítě uplatnit už během roku v měsíčních mzdách prostřednictvím tzv. Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti, kterému se kvůli růžové barvě formuláře říká „růžový papír“.
Prohlášení poplatníka se vyplňuje vždy na začátku kalendářního roku. Zákon nestanoví přesné datum typu do kdy. Platí, že na aktuální rok by mělo prohlášení být odevzdáno:
- v lednu,
- nejpozději před první výplatou mzdy v daném roce,
- u nového zaměstnavatele hned při nástupu .
V případě, že nebylo prohlášení poplatníka odevzdáno včas, může zaměstnanec zvýhodnění uplatnit i zpětně v rámci ročního zúčtování daně.
2. Podnikatelé
Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) zpravidla slevu uplatňují při odevzdávání daňového přiznání za uplynulý rok. Daňové přiznání za rok 2025 se podává:
- do 1. dubna 2026 v papírové formě,
- do 4. května 2026 v elektronické formě datovou schránkou (povinné pro živnostníky),
- do 1. července 2026, pokud ho zpracovává daňový poradce.
Podmínky uplatnění slevy na děti:
Pro uplatnění slevy je třeba doložit:
Jak je to v případě rozvedených rodičů?
Tato situace je ukázková především v případě, že spolu rodiče žijí, sdílejí náklady na společnou domácnost a sleva pro jednoho pak znamená finanční výhodu pro celou rodinu. Problémy nastávají v případě rozvedených manželů, případně rodičů, kteří spolu domácnost ani životy nesdílí. Nově se objevují konflikty u párů, které spolu sice žijí, ale hospodaří každý se svými prostředky.
Zákon však hovoří jasně. Daňové zvýhodnění se týká rodičů, kteří s dětmi žijí ve společně hospodařící domácnosti.
Co zákon myslí „společnou domácností“ ?
„V případě, kdy je dítě svěřeno do výhradní péče jednoho z rodičů a s tímto rodičem také fakticky žije ve společné domácnosti, má nárok na daňové zvýhodnění na dítě pouze tento rodič. Rozhodující je podmínka stanovená v § 35c odst. 1 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, podle níž může daňové zvýhodnění uplatnit poplatník, který vyživuje dítě a současně s ním žije ve společně hospodařící domácnosti,“ vysvětlila iDNES.cz Gabriela Ivanco, daňová poradkyně společnosti Forvis Mazars.
„Samotná skutečnost, že druhý rodič platí výživné, nárok na daňové zvýhodnění nezakládá. Vyživovací povinnost je z pohledu daňového práva odlišná od podmínky společné domácnosti. Pokud tedy dítě s druhým rodičem nežije, tento rodič podmínku společné domácnosti nesplňuje a daňové zvýhodnění uplatnit nemůže,“ doplňuje Gabriela Ivanco.
Platí tedy, že:
- V případech, kdy je dítě v péči jednoho z rodičů, může daňové zvýhodnění uplatnit pouze tento rodič. I když druhý rodič platí na děti výživné, nárok na „slevu na dítě“ mu nevzniká a finanční úřad ho při posuzování daňových přiznání nemusí uznat.
- U střídavé péče je situace složitější, protože nárok na uplatnění mají oba rodiče a měli by se domluvit, který z nich bude slevu uplatňovat, nebo zda jsi ji rozdělí např. po měsících.
Stačí rozsudek nebo čestné prohlášení?
Pokud má rodič dítě ve výhradní péči, nemusí tedy nutně dokládat potvrzení, že druhý rodič slevu neuplatňuje. Bylo by to sice lepší, ale ne vždy to vztahy mezi rodiči umožňují. K prokázání splnění zákonných podmínek stačí i pravomocné soudní rozhodnutí: „Z hlediska prokazování nároku je poplatník povinen doložit správci daně nebo plátci daně (zaměstnavateli) skutečnosti rozhodné pro přiznání daňového zvýhodnění (§ 38l zákona o daních z příjmů). V případě výhradní péče je zásadním dokladem pravomocný rozsudek soudu o svěření dítěte do péče, z něhož vyplývá, že dítě žije pouze s jedním rodičem,“ říká dále Gabriela Ivanco.
Finanční úřad v těchto případech akceptuje i čestné prohlášení. „Zákon výslovně neukládá povinnost předkládat potvrzení od druhého rodiče o tom, že daňové zvýhodnění neuplatňuje, pokud je zřejmé, že nesplňuje podmínku společné domácnosti. V praxi však může být z důvodu právní jistoty vyžadováno i čestné prohlášení, aby se předešlo případnému souběžnému uplatnění,“ uzavírá Gabriela Ivanco.