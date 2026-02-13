Boj o daňovou slevu na děti. Jak ji uplatnit, když expartner nechce vydat potvrzení?

Zuzana Stiboříková
  8:35
Začátek roku je vždy spojen s daněmi. Zaměstnanci také odevzdávají tzv. růžové papíry, neboli Prohlášení poplatníka na rok aktuální. V případě daňového zvýhodnění na dítě však u řady lidí dochází ke kolizi zájmů. Který rodič si smí „slevu na děti“ uplatnit a za jakých podmínek?

Ilustrační obrázek | foto: Shutterstock

Slevy na děti rozhodně nepředstavují malou částku a není tedy divu, že si rodiče jejich uplatnění hlídají. Uplatnit ji může jeden rodič a finančnímu úřadu musí doložit čestné prohlášení druhého rodiče, že ji za společné děti neuplatňuje. Po rozvodu a při střídavé péči vznikají nejasnosti v tom, kdo má na slevu nárok. Jak postupovat, když expartner nechce vystavit potvrzení, že si slevu neuplatňuje?

V článku se dozvíte:

Jak vysoká je „sleva na dítě“ a jak ji uplatnit?

Daňové zvýhodnění (někdy též označované jako sleva na dítě) je úleva na dani z příjmů fyzických osob, kterou může uplatnit vždy jen jeden z rodičů na dítě žijící s ním ve společné domácnosti. „Daňové zvýhodnění na děti může uplatnit vždy jen jeden z rodičů, přičemž musí být u zaměstnavatele podepsáno prohlášení k dani. Z daňového pohledu je jistější, když daňové zvýhodnění na děti uplatňuje rodič s vyššími příjmy, protože v takovém případě se využije daňové zvýhodnění na děti v plném rozsahu,“ upozorňuje Gabriela Ivanco, daňová poradkyně společnosti Forvis Mazars.

A to buď průběžně každý měsíc, nebo jednorázově za celý rok – záleží na tom, zda jde o zaměstnance, nebo OSVČ. Zaměstnanci obvykle uplatňují slevu měsíčně prostřednictvím Prohlášení poplatníka, zatímco podnikatelé ji zpravidla uplatňují až v rámci ročního daňového přiznání.

Daňové zvýhodnění na děti na rok 2025 i 2026
První dítě1 267 Kč měsíčně15 204 Kč ročně
Druhé dítě1 860 Kč měsíčně22 320 Kč ročně
Třetí dítě 2 320 Kč měsíčně27 840 Kč ročně

1. Zaměstnanci

Jak nenechat tisíce korun státu. Co donést účetní k ročnímu zúčtování daně

Zaměstnanci mohou slevu na dítě uplatnit už během roku v měsíčních mzdách prostřednictvím tzv. Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti, kterému se kvůli růžové barvě formuláře říká „růžový papír“.

Prohlášení poplatníka se vyplňuje vždy na začátku kalendářního roku. Zákon nestanoví přesné datum typu do kdy. Platí, že na aktuální rok by mělo prohlášení být odevzdáno:

  • v lednu,
  • nejpozději před první výplatou mzdy v daném roce,
  • u nového zaměstnavatele hned při nástupu .

V případě, že nebylo prohlášení poplatníka odevzdáno včas, může zaměstnanec zvýhodnění uplatnit i zpětně v rámci ročního zúčtování daně.

2. Podnikatelé

Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) zpravidla slevu uplatňují při odevzdávání daňového přiznání za uplynulý rok. Daňové přiznání za rok 2025 se podává:

  • do 1. dubna 2026 v papírové formě,
  • do 4. května 2026 v elektronické formě datovou schránkou (povinné pro živnostníky),
  • do 1. července 2026, pokud ho zpracovává daňový poradce.

Podmínky uplatnění slevy na děti:

  • uplatnění pouze na nezaopatřené děti, tedy obvykle nezletilé děti a zletilé studenty do 26 let
  • týká se dětí žijících ve společné domácnosti s rodičem
  • slevu smí uplatnit pouze jeden z rodičů
  • příjmy ze zaměstnání nebo podnikání za kalendářní rok musí přesáhnout šestinásobek minimální měsíční mzdy

Pro uplatnění slevy je třeba doložit:

    • rodný list dítěte
    • potvrzení o studiu (u starších dětí)
    • potvrzení od zaměstnavatele druhého rodiče, že slevu neuplatňuje, eventuálně jeho čestné prohlášení

Jak je to v případě rozvedených rodičů?

Tato situace je ukázková především v případě, že spolu rodiče žijí, sdílejí náklady na společnou domácnost a sleva pro jednoho pak znamená finanční výhodu pro celou rodinu. Problémy nastávají v případě rozvedených manželů, případně rodičů, kteří spolu domácnost ani životy nesdílí. Nově se objevují konflikty u párů, které spolu sice žijí, ale hospodaří každý se svými prostředky.

Zákon však hovoří jasně. Daňové zvýhodnění se týká rodičů, kteří s dětmi žijí ve společně hospodařící domácnosti.

Co zákon myslí „společnou domácností“ ?

  • rodič a dítě spolu skutečně žijí (nejde jen o formální trvalý pobyt)
    • rodič se podílí na úhradě potřeb dítěte

V případě, kdy je dítě svěřeno do výhradní péče jednoho z rodičů a s tímto rodičem také fakticky žije ve společné domácnosti, má nárok na daňové zvýhodnění na dítě pouze tento rodič. Rozhodující je podmínka stanovená v § 35c odst. 1 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, podle níž může daňové zvýhodnění uplatnit poplatník, který vyživuje dítě a současně s ním žije ve společně hospodařící domácnosti,“ vysvětlila iDNES.cz Gabriela Ivanco, daňová poradkyně společnosti Forvis Mazars.

„Samotná skutečnost, že druhý rodič platí výživné, nárok na daňové zvýhodnění nezakládá. Vyživovací povinnost je z pohledu daňového práva odlišná od podmínky společné domácnosti. Pokud tedy dítě s druhým rodičem nežije, tento rodič podmínku společné domácnosti nesplňuje a daňové zvýhodnění uplatnit nemůže,“ doplňuje Gabriela Ivanco.

Platí tedy, že:

  • V případech, kdy je dítě v péči jednoho z rodičů, může daňové zvýhodnění uplatnit pouze tento rodič. I když druhý rodič platí na děti výživné, nárok na „slevu na dítě“ mu nevzniká a finanční úřad ho při posuzování daňových přiznání nemusí uznat.
  • U střídavé péče je situace složitější, protože nárok na uplatnění mají oba rodiče a měli by se domluvit, který z nich bude slevu uplatňovat, nebo zda jsi ji rozdělí např. po měsících.

Stačí rozsudek nebo čestné prohlášení?

Pokud má rodič dítě ve výhradní péči, nemusí tedy nutně dokládat potvrzení, že druhý rodič slevu neuplatňuje. Bylo by to sice lepší, ale ne vždy to vztahy mezi rodiči umožňují. K prokázání splnění zákonných podmínek stačí i pravomocné soudní rozhodnutí: „Z hlediska prokazování nároku je poplatník povinen doložit správci daně nebo plátci daně (zaměstnavateli) skutečnosti rozhodné pro přiznání daňového zvýhodnění (§ 38l zákona o daních z příjmů). V případě výhradní péče je zásadním dokladem pravomocný rozsudek soudu o svěření dítěte do péče, z něhož vyplývá, že dítě žije pouze s jedním rodičem,“ říká dále Gabriela Ivanco.

Daně za rok 2025: Přiznejte své příjmy ideálně elektronicky. Praktický návod a novinky

Finanční úřad v těchto případech akceptuje i čestné prohlášení. „Zákon výslovně neukládá povinnost předkládat potvrzení od druhého rodiče o tom, že daňové zvýhodnění neuplatňuje, pokud je zřejmé, že nesplňuje podmínku společné domácnosti. V praxi však může být z důvodu právní jistoty vyžadováno i čestné prohlášení, aby se předešlo případnému souběžnému uplatnění,“ uzavírá Gabriela Ivanco.

