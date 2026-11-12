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Úroky u spořicích účtů rostou. Banky však oslovují klienty různě

Daniel Tácha
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ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Inflační tlaky sílí, a proto Česká národní banka zvedá základní úrokové sazby. Na jedné straně to přináší dražší hypotéky i splácení státního dluhu, na straně druhé to domácnostem s dostatečnými příjmy přináší vyšší úroky u spořicích produktů.

A protože centrální banka úrokové sazby zvedá a tvrdí, že budou na vyšších úrovních „delší dobu“, banky se nyní předhánějí v oslovování klientů prostřednictvím nabídky toho „nejlepšího úroku“ u spořicího účtu.

S atraktivní nabídkou aktuálně přišla Česká spořitelna. Její až 5,2% úrok u spořicího účtu je vpravdě až snový. To ale jen na první pohled. Tuto sazbu omezuje limitní úložka 400 tisíc korun a podmiňuje ji i dosažení určité úrovně klienta.

A vůbec nejvyšší úroveň má z hlediska banky ten klient, který využívá co nejvíce a co nejčastěji její produkty. To je první podmínka pro dosažení 5,2% úročení vkladů na spořicím účtu. Ale i v tomto případě jde o maximální úrok po zohlednění bonusů (úrovně klienta). Jinak automatická základní sazba činí 3,8 procenta. Teprve s bonusovým navýšením za odměny, měřeno úrovní klienta, se mění v sazbu až 5,2 %. Zmíněné úrovně jsou přitom čtyři.

Podle členky představenstva České spořitelny zodpovědné za retailové bankovnictví Daniely Peškové má odstupňované nastavení spořicího produktu své opodstatnění.

„Chceme klienty motivovat k finančně zdravému chování, jehož základem je efektivní tvorba dlouhodobé rezervy prostřednictvím investic a penzijního spoření a odpovídajícího pojištění,“ vysvětluje s tím, že takto banka postupuje už od roku 2022 a daří se jí v tom, že její klienti přesouvají část peněz z běžných a spořicích účtů i do investic.

„Finanční zdraví není jen o tom, kolik peněz člověk aktuálně má, ale také o schopnosti vytvářet si rezervu, připravovat se na budoucnost a chránit se před neočekávanými situacemi,“ doplňuje Pešková.

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I nabídka dalších bankovních domů je pestrá

Péče o finanční zdraví klientů je důležité i pro další banky. Zajímavý úrok u spořicího účtu s názvem Rezerva nabízí například Partners Banka, a to ve výši 4,43 procenta. Ani v tomto případě na něj klient ale nedosáhne zcela bez podmínky. Takto vysoké úročení vkladů se vztahuje na úložky do 250 000 korun. Částka nad tuto hranici se úročí sazbou 3,2 procenta. A i podle ředitele Partners Banky a finanční skupiny Partners Petra Borkovce má horní limit 250 000 korun své opodstatnění.

„Nechceme klienty motivovat k tomu, aby na spořicím účtu dlouhodobě drželi co nejvyšší částky jen kvůli úrokové sazbě. Spořicí účet má podle nás především plnit roli rychle dostupné finanční rezervy,“ vysvětluje s tím, že u vyšších částek by měli lidé spíše volit termínované vklady nebo rovnou investice.

Spořicí účty

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Chci výhodný úrok

„Hranice 250 000 korun zhruba odpovídá šesti průměrným čistým měsíčním příjmům v Česku. Právě pro tuto část peněz chceme klientům dlouhodobě nabízet velmi atraktivní sazbu,“ doplňuje s odkazem na výhody ročních termínovaných vkladů s úrokem 3,7 procenta, které Partners Banka už nelimituje.

„U obou variant nebude omezen počet termínovaných vkladů ani maximální uložená částka. Klient si tak bude moci založit více termínovaných vkladů podle toho, jak chce své peníze rozdělit,“ tvrdí Borkovec.

Podle něj termínované vklady mají za úkol doplňovat spořicí účty u klientů, kteří drží vyšší zůstatky a část peněz mohou odložit na několik měsíců. Hovoří tady o více úrovních práce s volnými penězi. Rozděluje je na okamžitě dostupnou rezervu na spořicím účtu, termínované vklady pro krátkodobě nepotřebné peníze a na investice pro dlouhodobé finanční cíle.

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Docela bez podmínek

I když většina bank podmiňuje výši úroku u spořicích účtů limitem v řádu stovek tisíců korun, na finančním trhu se objevují i produkty, které pro většinu lidí nemají prakticky žádné limity, protože limitní úložky jsou v milionech korun. Ne vždy se pyšní zrovna tím nejvyšším úrokem, ale jak říká David Kögler, ředitel každodenního bankovnictví Penta Bank, rovněž stojí za zvážení.

„U nás dostane kdokoliv na spořicím účtu úrok 4,01 procenta. Limitní úložka je deset milionů korun,“ vysvětluje s tím, že banka se neúčastní závodů o co nejvyšší úrok na spořicím účtu. „Pro nás je důležité, abychom nabídli solidní úrok, ale současně to bylo bez limitů a pohodlné,“ říká.

Avšak ani v tomto případě není všechno pouze zalité sluncem. Protože Penta Bank na našem trhu pracuje stále jen pod slovenskou bankovní licencí. Klient po skončení kalendářního roku dostane potvrzení s celkovou částkou úroků, které mu byly připsány bez srážkové 15% daně a daňovou povinnost si podle svých příjmů zajišťuje klient. Oproti tomu banky s tuzemskou licencí ošetřují připsané úroky z vkladů klientů automaticky každý měsíc 15procentní srážkovou daní.

„Zvažujeme licenci u České národní banky. Je to směr, kterým míříme,“ uvedla k tomu tisková mluvčí Penta Bank Kateřina Petko. Na druhou stranu ale upozornila třeba i na to, že automaticky nedaněné úroky z vkladů na spořicím účtu srážkovou daní mohou představovat určitou finanční výhodu pro ty střadatele, kteří jsou od zdanění vedlejších příjmů za určitých okolností osvobozeni. Jde například o zaměstnance s vedlejším příjmem maximálně do 20 000 korun ročně. Nyní se navíc objevují informace o tom, že by se tento limit mohl zvýšit až na dvojnásobek.

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