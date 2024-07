Společný účet řeší reálné potřeby lidí. V Česku je unikátní novinkou

Jaké se v Česku nabízejí běžné a spořicí účty z hlediska k právům k nim?

Nejběžnější je na českém trhu individuální vlastnictví jednou osobou. Anebo disponentský model, u kterého je jeden vlastník účtu a druhý s účtem může disponovat. Disponent však nevlastní účet – a co je ještě důležitější, ani prostředky na něm. V případě problémů se tak disponent může svých prostředků domáhat jedině soudně.

Jaký je rozdíl mezi společným účtem u vaší banky a klasickým běžnými účty, které zmiňujete?

Založení společného účtu iniciuje jedna osoba, která nabízí spoluzaložení osobě druhé. Jakmile druhá osoba založení účtu potvrdí, vytvoříme společný účet. Přístup k účtu přitom mají oba z dvojice rovnocenný. To znamená, že vidí a mohou spravovat všechny platby, karetní transakce, trvalé příkazy a podobně. Jeho zrušení pak může iniciovat kdokoliv z páru. Pokud protistrana se zrušením souhlasí, uzavřeme účet během daného dne.

A co když jedna strana nesouhlasí?

V tom případě běží lhůta, po které se účet i tak zruší, protože nedává smysl nechat existovat účet, o který jeden z dvojice již nemá zájem. Pokud je ve chvíli rušení jakýkoliv zůstatek, rozděluje se rovným dílem, 50/50, mezi oba majitele.

Jste jedinou bankou, která nabízí společný účet? Nebo ho nabízejí i jiné banky?

Společný účet, který je postaven mezi dva individuální účty dvou majitelů, je v Česku unikátní. Jedna z českých bank (mBank, pozn. red.) nabízí společný účet, ale v případně jeho zřízení již není možné mít účet individuální.

Jaké komplikace způsobují lidem v praxi účty, u nichž je jeden majitel a druhý disponent?

Pokud se dvojice, kde je jeden vlastník a druhý disponent, rozhádá, nemá disponent k účtu prakticky žádná práva. Majitel může disponenta okamžitě a kdykoliv odebrat. V praxi se tak může stát, že disponentovi chodí na účet výplata, nebo zde má uloženy své peníze, ale v případě ukončení disponenství se k prostředkům nemá jak dostat.

Teoreticky se může svých peněz domáhat soudně. Zde ovšem půjde o dlouhý a bolestivý proces, v jehož rámci bude nutné dokázat vlastnictví každé koruny, kterou bude jako disponent chtít zpět. Disponentský model je prostě extrémně nevyvážený ve prospěch majitele účtu. A na to je třeba při jeho využívání myslet. Pro férové společné hospodaření je disponentský model zcela nevhodný.

Jaké právní výhody a nevýhody má společný účet?

Mezi obrovské výhody jistě patří možnost nakládat s prostředky i v extrémních situacích.

Michal Skalický Vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze.

Působil v Expobank CZ, kde se vypracoval až na pozici manažera digitální pobočky.

Nyní je ředitelem denního bankovnictví Partners Banky.

Jakých třeba?

Například v případě úmrtí jednoho z dvojice. Důvod je prostý. I když totiž patříte mezi ty šťastné a dlouhodobě spokojeně fungujete v disponentském modelu, pořád ještě nemáte vyhráno. V případě úmrtí majitele vám totiž může banka přístup k účtu odepřít a vy tak budete muset čekat na výsledek dědického řízení. Mezitím ale všechny trvalé příkazy, inkasa a SIPA mohou být pozastavena a vy tak můžete mít velký problém. Vaše hypotéka se nebude splácet, platba za elektřinu se vám neprovede. A tak bych mohl pokračovat…

Tím, že jsou dnes banky napojeny na centrální registry státu, získají informaci o úmrtí velmi rychle a stejně rychle mohou i blokovat samotný účet. Je to morbidní scénář, ale i takové bohužel píše reálná praxe. Oproti tomu v případě společného účtu všechno běží dál. A je tu i další výhoda. Totiž, že u společného účtu se vám sčítá pojištění vkladů. Máte tedy jeden účet, ale vklady na něm jsou pojištěny do výše 2 x 100 tisíc eur. Pokud máte zůstatky na svých osobních účtech u naší banky, pak se tyto zůstatky samozřejmě do limitu také započítávají.

Jak je to v zahraničí, jsou tam společné účty běžné?

Trend společných účtů je relativně krátký, ale mezi nejmodernějšími bankami, takzvanými neobankami, je tato služba běžná. Mnoho z nich tyto účty nabízí úplně na prvním místě. Společný účet řeší reálnou potřebu a je tedy po něm viditelná poptávka. O to více je pak s podivem, že se tento typ účtu v Česku téměř nevyskytuje.