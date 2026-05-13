Úrokové sazby u aktuálně vůbec nejlepších spořicích účtů se pohybují v rozpětí 3,8 % až 4,2 %. Takto vysoké úročení, které se drží nad úrovní repo sazby vyhlášené ČNB, má však v nabídce jen několik bank.
TOP spořicí účty Květen 2026
Aktuálně nejlepší nabídky, které jsou vyšší než 3,50% repo sazba ČNB, lze získat navíc jen za určitých podmínek, například za aktivitu, nebo spořením a zároveň investováním. Banky se tak snaží konzervativní klienty navést i na riskantnější – ale případně výnosnější – zhodnocení volných financí.
Počítejte ale s tím, že úrokové sazby na klasických spořicích účtech mohou banky měnit a mohou se měnit i podmínky, za kterých lze na úročení vkladů dosáhnout. V květnu jsou na bankovním trhu následující TOP nabídky.
Sazby s podmínkou spořte a zároveň investujte
Bonusový spořicí účet s úrokem až 4,2 % do limitu 500 000 korun má Raiffeisenbank. Základní sazba na Bonusovém spořicím účtu je pro nové klienty 0,1 % ročně, dalších 3,9 % se připočte, pokud klient provede aspoň deset plateb kartou za měsíc. Další 0,2 % se připočtou, když má klient zároveň nastavenou pravidelnou investici do fondů ve výši aspoň 500 korun měsíčně nebo má v Raiffeisenbank investováno na konci měsíce nejméně 400 000 korun. Celková úroková sazba 4,2 % s podmínkou investování je v květnu zatím nejlepší nabídkou. Bonusový úrok se připíšeme do 8. dne následujícího měsíce.
Podmínku pravidelné investice pro získání až 4% sazby na Spořicím účtu+ má také Banka CREDITAS. Základní sazba je 3,0 % pro vklady až do výše 500 000 korun. Pro pravidelné investice v rozmezí 1 500 až 2 999 korun činí bonusová sazba 0,5 %, pro investice od 3 000 korun je bonusová sazba 1,0 % p.a.
U ČSOB lze na spořicím účtu získat aktuálně sazbu až 3,80 % do limitu 250 000 korun. Bez podmínek je základní sazba ve výši 0,25 %, kdo provede alespoň 5 plateb kartou v daném měsíci a má na účtu příjem minimálně 15 tisíc korun měsíčně, si připočte dalších až 2,50 % a klient, který si zároveň pravidelně odkládá alespoň 1 500 korun měsíčně do investic nebo penzijního či stavebního spoření získá top sazbu 1,05, tedy celkově maximálně 3,8 %. Pro nové účty založené do 31. května je nabídka sazby 3,80 % na tři měsíce bez podmínek.
Rovněž Česká spořitelna má na spořicím účtu do limitu 400 000 korun výhodnou sazbu 3,80 % pro pravidelné investory. Kdo chce tuto sazbu získat, musí pravidelně spořit v penzijním spoření minimálně 2 000 korun.
Sazby s podmínkou spořte a buďte aktivní
Za aktivitu, tedy přesněji bonusové úročení na spořicím účtu ve výši 4,06 % získají klienti Partners Banka za doporučení každého nového klienta. A to na jeden měsíc do limitu vkladu 500 000 korun. Doporučený získá lepší sazbu taky, dokonce na 3 měsíce.
Sazba 4,01 % se dá u mBank získat na mSpořicím účtu plus bez podmínek, ale jen na tři měsíce. Tato nabídka platí do odvolání, minimálně však do konce května, a to do limitu 500 000 korun. Od 4. měsíce je potřeba provést 5 platebních transakcí z účtu debetní nebo virtuální kartou a na účet musí přijít měsíčně alespoň 15 000 korun.
A jak vysoké zhodnocení vkladů můžete dosáhnout, pokud volnou hotovost vložíte na termínovaný vklad? Nabídky ve 12 bankách se aktuálně pohybují v rozpětí od 2,15 % do 3,75 %.