TOP spořicí účty mají už sazby 4 % a více
Úrokové sazby u aktuálně vůbec nejlepších spořicích účtů se pohybují v rozpětí 3,8 % až 4,21 %. Takto vysoké úročení, které je nad repo sazbou vyhlášenou ČNB, má nyní v nabídce několik bank. Pro získání sazby je ale třeba splnit nejrůznější podmínky, například být aktivní na běžném účtu, mít na něm dostatečný měsíční příjem nebo zároveň investovat.
Počítejte ale s tím, že výnosy ze spoření a úroky na bankovních účtech podléhají v Česku 15% srážkové dani z příjmu. Úrokové sazby na klasických spořicích účtech mohou banky kdykoliv měnit a mohou se měnit i podmínky, za kterých lze na úročení vkladů dosáhnout.
V červenci jsou na bankovním trhu následující TOP nabídky:
Prvenství v žebříčku nejlepších spořicích účtů si nyní drží mBank. Její mSpořicí účet Plus nově nabízí bonusovou úrokovou sazbu 4,21 %, a to do limitu 250 tisíc korun. V pásmu od čtvrt milionu do půl milionu korun je sazba 4,01 %. V dalších pásmech nad půl milionu až po 3 miliony korun se sazba snižuje na 3,41 %, tedy již pod úroveň repo sazby ČNB. Nabídka sazeb je platná do odvolání, minimálně do 16. srpna 2026. První tři měsíce lze získat bonusovou sazbu bez podmínek. Od čtvrtého měsíce je podmínkou aktivita v předchozím kalendářním měsíci, a to nejméně pětkrát zaplatit kartou a na mKonto musí být připsány peněžní prostředky v minimální výši 15 000 korun.
Druhou příčku co do výše úrokové sazby si nyní drží Raiffeisenbank s Bonusovým spořicím účtem a sazbou 4,20 % do limitu 500 tisíc korun. Podmínkou je aktivita a navíc také investice. Základní sazba je 0,1 % + 3,9 % lze získat za 10 plateb kartou v měsíci + 0,2 % lze získat za investici = celkově 4,20 % p.a. U investice platí dvě možnosti. Součet pravidelných investic do podílových fondů v daném měsíci musí být alespoň 500 korun, nebo tržní hodnota investičního portfolia klienta na konci měsíce dosáhne alespoň 400 000 korun. Kdo neinvestuje a splní podmínku 10 plateb kartou, získá sazbu 4,00 % do limitu 500 tisíc korun.
Třetí místo se sazbou 4,08 % obsadila Triniti Bank a její Narozeninový účet do limitu 200 tisíc korun. Nad tento limit neomezeně platí aktuálně sazba 3,30 %, což je pod repo sazbou ČNB. Tato nabídka platí při založení nového účtu s novým vkladem do naplnění celkového objemu vkladů 30 miliard korun. Sazba 3,30 % p.a. je garantována do 31. 8. 2026.
Čtvrtou pozici se sazbou 4,00 % na Spořicím účtu drží aktuálně Banka CREDITAS, a to do limitu 500 tisíc korun. Základní sazba je 3,0 % + 1,0 % lze získat za investici = celkově 4,0 %. U investice je podmínkou pravidelně investovat v souhrnné výši minimálně 3 000 Kč. Od 15. července 2026 však banka avizuje navýšení úrokové sazby na 4,25 % p.a. pro zůstatky do 500 tisíc Kč při pravidelném investování.
O pátou příčku se sazbou 3,80 % se dělí ČSOB a Česká spořitelna: Nabídka ČSOB a sazby 3,80 % do limitu 250 tisíc korun platí pro nově založené účty do 31. července 2026, a to na tři měsíce bez podmínek. Od 4. měsíce jsou podmínkou pravidelné investice (penzijko nebo stavebko – v kombinaci aspoň 1500 korun měsíčně), aspoň pětkrát měsíčně zaplatit kartou a na běžný účet musí přijít v součtu aspoň 15 000 korun měsíčně.
Nabídka České spořitelny a sazba 3,80 % je do limitu 400 tisíc korun, podmínkou je pravidelná investice nebo penzijní spoření minimálně ve výši 2 000 korun měsíčně?
Ostatní banky již mají aktuálně sazby na spořicích účtech nižší než 3,75 %, tedy pod úrovní repo sazby ČNB. Těsně pod repo sazbou je nyní UniCreditBank, která od 1. července láká nové klienty na bonusovou úrokovou sazbu 3,70 % u spořicího účtu do limitu 500 tisíc korun. Na běžný účet však musí dorazit alespoň 20 tisíc korun měsíčně, klient musí uskutečnit 3 platby kartou a zároveň investovat alespoň 2 000 korun. Sazbu získají i stávající klienti, pokud si změní starší typ běžného účtu na nový.
A jak vysoké zhodnocení vkladů můžete dosáhnout, pokud volnou hotovost vložíte na termínovaný vklad?