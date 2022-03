Porovnali jsme termínované účty. Nejlepší vynesou 2,80 až 4,40 %

Nejlepší „termíňáky“ mají roční výnos v rozpětí 2,80 až 4,40 %. Vyplývá to z analýzy, kterou ve spolupráci s analytiky Scott & Rose a odborného portálu Finparáda.cz mapujeme situaci na bankovním trhu.

„Do analýzy vstupuje celkem 17 společností a 20 termínovaných vkladů. Hodnocena je přitom celková výnosnost termínovaných vkladů včetně bonusů za aktivní využívání souvisejících produktů pro různé výše vkladu,“ říká Jan Bachura, analytik Scott & Rose.

Česká národní banka zatím drží základní úrokovou sazbu na úrovni 4,50 %. Vzhledem k dramaticky rostoucí inflaci lze očekávat, že tato sazba dál poroste. Na to by mohly reagovat i bankovní domy a družstevní záložny a zvedat i úrokové sazby na spořicích a termínovaných účtech. Jaký bude další vývoj, budeme sledovat.

Výhody a nevýhody termínovaných účtů

„Úrokové sazby na termínovaných vkladech jsou fixní a během spoření se nemění. To je výhoda oproti spořicím účtům, u kterých se úrokové sazby v čase mohou měnit,“ říká Jan Bachura.

Termínovaný vklad je vhodný v případě, kdy střadatel ví, že po určitou dobu nebude peníze potřebovat, ale nechce využít žádný investiční produkt. Termínovaným vkladem si může našetřit například na větší výdaj nebo zkrátka jen spořit výhodněji než na běžném či spořicím účtu. Výnos je zdaněný 15% sazbou.

U termínovaných vkladů většinou platí, že čím delší dobu vkladu klient zvolí, tím vyšší získá úrokovou sazbu. „Na druhou stranu je nutné zvážit, zda opravdu nebudu peníze v dané době potřebovat. Většina bank a družstevních záložen sice umožňuje termínovaný vklad ukončit předčasně, nicméně pro klienta je to velmi nevýhodné, jelikož musí za předčasný výběr vkladu uhradit nemalý poplatek,“ poznamenává analytik.

TOP 5 termínovaných účtů v březnu 2022

V aktuálním březnovém žebříčku pěti nejlepších termínovaných vkladů zabodovalo spořitelní družstvo NEY a Artesa.

Základní podmínkou pro založení termínovaného vkladu je ze zákona členství v družstvu. Dále je nutné složit základní členský vklad ve výši 1 000 Kč a další členský vklad, přičemž tyto dva vklady musí dohromady činit 1/10 výše termínovaného vkladu.

„Pokud si tedy klient sjedná termínovaný vklad například ve výši 100 000 Kč, musí ještě vložit 10 000 Kč, a to formou základního vkladu ve výši 1 000 Kč plus dalšího vkladu ve výši 9 000 Kč,“ přibližuje analytik Jan Bachura. Jak dodává, vklady jsou v družstevních záložnách pojištěné stejně jako v bankách, tedy do výše 100 tisíc euro, respektive ekvivalentu v korunách.

Třetí až pátou příčku v březnové analýze nejlepších termínovaných účtů obsadila Banka Creditas, Expobank a Raiffeisenbank.

Pět nejlepších termínovaných účtů - březen 2022 Banka/družstvo Produkt 1. NEY spořitelní družstvo Termínovaný vklad 2. Artesa, spořitelní družstvo Termínovaný vklad Artesa STANDARD 3. Banka CREDITAS Termínovaný vklad 4. Expobank IQ MAXI vklad 5. Raiffeisenbank Termínovaný vklad eKonto Garant Zdroj: Finparáda.cz

Charakteristika nejlepších „termíňáků“

První místo patří NEY spořitelnímu družstvu a jeho termínovanému vkladu s úrokovou sazbou 4,40 % (u tříměsíčního vkladu od 500 000 Kč výše). Úroková sazba je fixní, po celou sjednanou dobu neměnná. Úroky jsou připisovány na konci vkladu, v případě měsíčního přípisu úroku se úroková sazba snižuje o 0,20 % p.a.

Vklad do 500 000 Kč je u tříměsíční fixace úročen sazbou 4,00 %. Při roční fixaci je úroková sazba 3,60 % (u vkladů do 500 000 Kč) a 4,00 % (u vkladů nad 500 000 Kč).

Zvolit lze různé délky vkladů (tříměsíční, šestiměsíční, 1 rok, 2 roky, 3 roky, nejvýše 7 let). Minimální vklad 20 000 Kč.

Podmínkou pro založení termínovaného vkladu je ze zákona členství v družstvu, složení základního členského vkladu ve výši 1 000 Kč a dalšího členského vkladu, které ve svém součtu představují 1/10 výše termínovaného vkladu.

Druhou příčku obsadila Artesa, spořitelní družstvo a její termínovaný vklad Artesa STANDARD. Termínovaný vklad STANDARD lze uzavřít na dobu od 1 do 60 měsíců. Úroková sazba je fixní, po celou sjednanou dobu neměnná, minimálně lze vložit 20 000 Kč, maximální výše vašeho termínovaného vkladu není omezena. Při tříleté vázanosti vkladu je úroková sazba aktuálně 4,00 %, u dvouleté fixace je sazba 3,50 % a jednoletá fixace má úrokovou sazbu 3,20 %.

Podmínkou pro založení termínovaného vkladu je ze zákona členství v družstvu, složení základního členského vkladu ve výši 1 000 Kč a dalšího členského vkladu, které ve svém součtu představují 1/10 výše termínovaného vkladu.

Třetí místo patří Bance Creditas, která aktuálně poskytuje u termínovaného vkladu při jednoleté fixaci úrokovou sazku 3,00 %, u dvouleté fixace je pak úroková sazba 2,50 % (připisování úroků je měsíční). Pětiletá má sazbu 2,00 % a desetiletá 2,20 %, připisování úroků je na konci období. Úroková sazba je pevně stanovena po celou dobu trvání termínovaného vkladu.

Termínovaný vklad je možné si sjednat na 1 rok, 3 roky, 5, 7 nebo 10 let. Minimální výše vkladu činí 5 000 Kč, horní hranice není omezena.

Pro sjednání termínovaného vkladu je třeba mít běžný účet u Banky CREDITAS, jeho vedení je ale zdarma. Termínovaný vklad je možné si sjednat na 1 rok, 3 roky, 5, 7 nebo 10 let Předčasné ukončení termínovaného vkladu je možné, avšak banka si v tomto případě účtuje

2 % z vybírané částky, minimálně však 1 000 Kč.

Na čtvrtém místě je Expobank, která u IQ MAXI vkladu v případě pětileté fixace nabízí úrokovou sazbu 2,80 % p.a. Minimálně lze vložit 100 tisíc Kč, horní hranice vkladu není omezena. Pro sjednání termínovaného vkladu je vyžadován běžný účet u Expobank, jeho vedení je ale zdarma. Dobu vkladu u tohoto termínovaného účtu lze zvolit buď na 6 měsíců, nebo 1, 2, 3, 4 roky a 5 let. Při šestiměsíční fixaci je aktuálně úroková sazba 1,75 %, jednoletá fixace má úrokovou sazbu 1,90 % a například u dvouleté fixace je sazba 2,50 % p.a.

Předčasné ukončení pouze části vkladu není možné, vždy lze ukončit pouze celý vklad. Za předčasné ukončení termínovaného vkladu IQ MAXI si banka žádný poplatek neúčtuje, klientovi však v takovém případě není vyplacen úrok.

Pátou příčku si drží Raiffeisenbank s termínovaným vkladem eKonto Garant. Minimálně je potřeba vložit 10 000 Kč, horní hranice vkladu je stanovená na 30 milionů Kč. V případě jednoleté fixace je u tohoto termínovaného účtu úroková sazba ve výši 3,00 %. U fixace na 24 a 36 měsíců je úroková sazba 2,00 % p.a.

Výše vkladu, kterou je možno vybrat bez započtení sankčního poplatku je 20 % aktuálního zůstatku, tento výběr lze uskutečnit jedenkrát během trvání vkladu. Jinak je poplatek za předčasný výběr nebo zrušení termínovaného vkladu u eKonto Garant stanoven ve výši 2 % z předčasně vybrané částky, minimálně 1 000 Kč.