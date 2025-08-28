Zmapovali jsme sazby u termínovaných vkladů. Kdo má nejlepší úrok a podmínky?

Eva Sovová
Držet volnou hotovost na běžném účtu, který nic nevynáší, nedává smysl. Pokud si domácnost vytváří finanční rezervu a nemusí na peníze po určitou dobu sáhnout, vyplatí se vložit hotovost na termínovaný účet. I když banky v předchozím období snižovaly úrokové sazby, na trhu lze stále najít „termíňáky“ s ročním výnosem 3,00 i 3,20 procenta.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Termínované vklady jsou výhodné hlavně pro střadatele, kteří preferují bezpečné zhodnocení peněz. Mezi hlavní výhody patří garantovaná úroková sazba, která může být i vyšší než u běžných spořicích účtů. Pojištění tohoto typu spoření je ze zákona pojištěné, a to do výše celých 100 000 eur.

Na rozdíl od spořicích účtů nelze z termínovaných vkladů peníze kdykoliv vybrat, za předčasný výběr si banky zpravidla naúčtují poplatek, nebo může klient přijít o úročení vkladů. Nejvýhodnější termínovaný vklad přitom může každý vnímat odlišně podle toho, kolik peněz si může dovolit odložit a na jak dlouhou dobu.

Do srovnání byl vybrán vždy jeden termínovaný vklad s nejvyšší úrokovou sazbou za danou společnost, a to na dobu nejvýše 24 měsíců. Následující tabulka uvádí aktuálně nejlepší termínované vklady u vybraných bank. Uvedené úrokové sazby jsou roční (p.a.), ty nejlepší se aktuálně pohybují v rozpětí od 2,15 do 3,20 procenta. Pořadí v tabulce je sestaveno od nejvyšších po nejnižší úrokové nabídky.

Jaké je zhodnocení vkladů na termínovaných účtech v srpnu 2025
BankaTermínovaný vkladÚroková sazba v % (p.a.)Podmínky
MONETA BankTermínovaný vklad3,2012 měsíců, min. 15 tis. Kč
Air BankTermínovaný vklad3,203 měsíce, min 30 tis. Kč
Banka CREDITASTermínovaný vklad3,0012 měsíců, min. 5 tis. Kč
Max bankaTermínovaný vklad3,0012 měsíců, min. 100 tis. Kč
UniCredit BankTermínovaný vklad3,003 měsíce, min. 30 tis. Kč, do 999 999 Kč
J&T BankaTermínovaný vklad3,0024 měsíců, první vklad min. 1 mil. Kč, další vklad min. 100 tis. Kč
Fio bankaTermínovaný vklad2,703 měsíce, min. 3 tis. Kč
Komerční bankaTermínovaný vklad2,7012 měsíců, min. 5 tis. Kč, do limitu 3 mil. Kč
OberbankTermínovaný vklad TOP JISTOTA2,6012 měsíců, min. 100 tis. Kč
ČSOBTermínovaný vklad2,503 měsíce, 5 tis. Kč, do limitu 3 mil. Kč
Česká spořitelnaTermínovaný vklad2,253 měsíce, min. 5 tis. Kč
RaiffeisenbankTermínovaný vklad2,151 měsíc, min 10 tis. Kč, do limitu 30 mil. Kč
Zdroj: webové stránky a sazebníky bank, revize iDNES.cz 27. srpna 2025

MONETA Bank má od 25. 8. 2025 nejlepší úrokovou sazbu 3,20 procenta pro 12 měsíční jednorázový vklad. Minimální vklad činí 15 tisíc korun, horní limit není omezen. Účet lze založit i online. U vkladu na 3 měsíce je aktuálně roční sazba 3,0 procenta a 6 měsíců je sazba 3,10 procenta. Sjednání termínovaného vkladu je možné ve Smart bance.

Air Bank má stále nejlepší sazbu u termínovaného vkladu na 3 měsíce, a to 3,20 procenta. Minimální vklad je 30 tisíc korun. Termínovaný vklad lze zřídit v mobilní aplikaci MyAir zdarma, podmínkou je mít zřízený i běžný účet. Vklad na 6 měsíců má sazbu 2,70 procenta a na 12 měsíců je rovněž sazba 2,70 procenta.

Banka CREDITAS má u termínovaného vkladu aktuálně nejlepší sazbou 3,0 procenta, a to na jeden rok. Minimální vklad činí 5 tisíc Kč, horní limit není omezený. Pro sjednání termínovaného vkladu je nutné mít zřízený běžný účet u této banky, který je zdarma. U vkladu na 3 měsíce je sazba 2,70 procenta a vklad na 6 a 9 měsíců má sazbu 2,80 procenta.

Max banka je nyní součástí Banky CREDITAS, její produktová řada Max má u termínovaného účtu nejlepší nabídku s úrokovou sazbou 3,00 procenta, a to na jeden rok. Minimální vklad činí 100 tisíc Kč, horní limit není omezený. U vkladu na 3 měsíce je sazba 2,70 procenta a vklad na 6 a 9 měsíců má sazbu 2,80 procenta.

UniCredit Bank poskytuje na termínovaném vkladu od 6. 8. 2025 úrokovou sazbu 3,00 procenta pro vklad na 3 měsíce do limitu 999 999 tisíc korun, minimálně je třeba vložit 30 tisíc korun. Pro vklady na 1 měsíce je pro fyzické nepodnikající osoby sazba 2,50 procenta, na 6 měsíců a 12 měsíců je sazba 2,70.

J&T Banka má na termínovaném vkladu na 24 měsíců aktuálně úrokovou sazbu 3,00 procenta, je však potřeba vložit u prvního vkladu minimálně 1 milion korun, případný další vklad může být již nižší, nejméně však 100 tisíc korun. Sazbu 2,60 procenta má banka u vkladů na 3,6 a 9 měsíců. U vkladu na 12 měsíců je sazba 2,75 procenta, na 15 měsíců je sazba 2,80 procenta a na 18 měsíců je sazba 2,90 procenta. Dále je možné vklad fixovat na dobu 3 let se sazbou 3,15 procenta, fixace na 4 roky má sazbu 3,20 procenta a pětiletá fixace má sazbu 3,25 procenta.

Fio banka úročí aktuálně nejlépe termínovaný vklad sjednaný na 3 měsíce, a to úrokovou sazbou 2,70 procenta. Minimálně je potřeba vložit 3 tisíce korun, horní limit není stanoven. Jde o termínovaný vklad s obnovou, pokud není vklad zcela zrušen, bude obnoven za podmínek platných ke dni jeho obnovy. Provádět vklady, výběry či rušení termínovaného vkladu lze k datu obnovy. U vkladů na 1 a 2 měsíce je například sazba 2,30 procenta, vklad na 6, 9, 12 měsíců má sazbu 2,10 procenta a na 24 měsíců je sazba 2,30 procenta.

Komerční banka nabízí termínovaný vklad s úrokovou sazbou 2,70 procenta u lhůty na 12 měsíců. Minimálně je potřeba vložit 5 tisíc korun, nejvýše 3 miliony korun. Peníze v den splatnosti lze automaticky převést na běžný účet. V den splatnosti je možné účet obnovovat a měnit výši vkladu. U vkladu na 3 a 6 měsíců je sazba 2,50 procenta.

Oberbank má u termínovaného vkladu TOP JISTOTA aktuálně nejlepší úrokovou sazbu 2,60 procenta pro vklad na 12 měsíců. Minimální výše vkladu je 100 tisíc korun. Stejnou sazba 2,60 procenta je aktuálně i pro vklady na 6 a 9 měsíců.

ČSOB nabízí na termínovaném vkladu roční úrokovou sazbu 2,50 procenta pro fixaci na 3 měsíce. Minimální vklad u této banky je 5 tisíc korun, maximálně je možné zhodnocovat vklad do 3 milionů korun. Spořicí účet lze sjednat online. Běžný účet není nutné mít vedený u ČSOB. U vkladu na 6 měsíců je sazba 2,20 procenta a vklad na 12 měsíců má sazbu 2,15 procenta.

Česká spořitelna má aktuálně nejlepší úrokovou sazbu ve výši 2,25 procenta, a to pro vklad na tři měsíce. Minimálně je potřeba vložit 5 tisíc korun. U vkladu na 1 měsíc je sazba 1,95 procenta, na 6 měsíců je sazba 2,20 procenta a na 12 měsíců je sazba 1,85 procenta.

Raiffeisenbank má od 1. 8. 2025 nejvýhodnější úrokovou sazbu 2,15 procenta u termínovaného vkladu na 1 měsíc, minimálně je potřeba vložit 10 tisíc korun, nejvýše 30 milionů korun. Až 20 procent vkladu lze kdykoli bez poplatku vybrat a použít. U vkladu na 2 měsíce je sazba 2,00 procenta, na 3 měsíce je sazba 1,95 procenta, 6 měsíců sazba 1,90 procenta, na 9 měsíců je sazba 1,85 procenta, 12 měsíců je úroková sazba 1,75 procenta a na 24 měsíců je sazba 1,80 procenta.

28. srpna 2025

Zmapovali jsme sazby u termínovaných vkladů. Kdo má nejlepší úrok a podmínky?

