Podle aktuálního průzkumu UniCredit Bank má téměř polovina Čechů (47,6%) na běžných nebo spořicích účtech peníze, které podle vlastního odhadu nebude potřebovat nejméně pět let, a to ani po zohlednění finanční rezervy a plánovaných větších výdajů. A nejčastější důvod, proč se tak Češi chovají? Chceme mít jistotu, že své peníze máme snadno dostupné a kdykoliv k dispozici.
Pokud patříte k lidem, kteří nechávají tradičně ležet určitou část svých peněz na běžném účtu, pak jste sami proti sobě. Takovým penězům se v bankovní hantýrce říká „sedlina“. Na běžných účtech jsou totiž úrokové sazby nulové a klienti ze své „sedliny“, na rozdíl od bank, nemají žádný profit. Vyplatí se proto vložit volnou hotovost tam, kde úrokové sazby nejsou nulové.
Stejně tak je dobré pracovat s penězi, které máte zaparkované na spořicím účtu, jehož úroková sazba už neodpovídá současným nabídkám na bankovním trhu. S každou korunou se zkrátka vyplatí pracovat, aby peníze neztrácely hodnotu. Inflace totiž sílí, meziročně v říjnu vyskočila na 2,4 % a drží se tak nad 2% cílem České národní banky.
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Úroky u spořicích účtů rostou. Banky však oslovují klienty různě
Pokud neplánujete v nejbližších dnech volnou hotovost utratit, investovat, nebo mít k ní „tradičně“ kdykoliv přístup na spořicím účtu, využijte možnost zhodnotit vklad na termínovaném vkladu. Na rozdíl od většiny spořicích účtů se úrokové sazby na „termíňácích“ nemohou změnit ze dne na den. Mají garantované sazby vždy na předem stanovenou dobu – na měsíc i více měsíců, na půl roku i třeba na jeden rok i více let. Výnos je tak jistý a předem známý.
Bez sankce nejde sice peníze na termínovaných vkladech předčasně vybrat, za předčasný výběr si banky zpravidla naúčtují poplatek, nebo můžete přijít o úročení vkladů. Když ale víte, že tato vázací doba není pro vás problém, vyplatí se poohlédnout, která banka vám dá na termínovaném vkladu nejlepší úrok.
Během posledních měsíců se nabídky na termínovaných vkladech výrazně proměnily. Úrokové sazby se pohybují v rozpětí 3,15 až a 4,375 %. Liší se ale v podmínkách, za kterých je možné tyto roční úrokové sazby získat. Rozdíly jsou také ve výši minimálních vkladů, době, po kterou je sazba garantována i do jakého limitu lze peníze zhodnocovat. Počítejte přitom s tím, že připsané úroky podléhají 15% srážkové dani.
Nejvýhodnější termínovaný vklad může každý vnímat odlišně podle toho, kolik peněz si můžete dovolit odložit a na jak dlouhou dobu. Abychom vám ušetřili čas, zmapovali jsme aktuální nabídku na bankovním trhu včetně podmínek pro získání nejvýhodnější sazby. Kde zhodnotíte svůj vklad nejlépe? Čtěte dál.