Takový výnos je velmi lákavý, ale u nabídek, které obsahují slovo „až“, je potřeba jisté opatrnosti. Upozorňuje totiž na možnost, že reálný výnos může být nižší. V případě stavebního spoření je naštěstí vše v moci střadatele – je jen na něm, jak spoření využije. Na rozdíl od spořicích účtů nebo termínovaných vkladů, u stavebního spoření hodně záleží na způsobu spoření. Tedy kolik se spoří a jak dlouho. Dobře známé doporučení „spořte 1 700 Kč měsíčně“ má své důvody.
Co udělají poplatky a státní podpora
Nejlépe to osvětlí jednoduchý příklad na konkrétní nabídce stavebního spoření. Když budeme ukládat 1 700 Kč měsíčně po dobu šesti let, naspoříme si 140 601 Kč, což znamená zhodnocení 4,6 % ročně. Když ale budeme spořit jen 500 Kč měsíčně, zhodnocení klesne na 3,4 %. Jak je to možné?
Petr Kielar
Viníkem jsou poplatky za vedení účtu. Jejich výše se pohybuje mezi 300 až 400 korunami ročně. Při spoření nízkých částek se může stát, že podstatná část výnosu padne na poplatky, takže výsledné zhodnocení bude nízké.
Nevyplatí se ale ani opačný extrém. Při ukládání velmi vysokých částek rovněž dojde k poklesu výnosu. Při spoření vysokých částek se sice snižuje důležitost poplatků, ale nastoupí jiný mechanismus, který snižuje výnos, a to způsob výpočtu státního příspěvku.
Státní příspěvek je stanoven ve výši 5 % z vložené částky, nejvýše ale ze základu 20 000 Kč. Výše státního příspěvku tedy roste s výší vkladů, ale jen do 20 000 Kč ročně. Tam se zastaví na maximu 1 000 Kč. Kdo spoří více, dostane od státu stále jen 1 000 Kč. Vklady vyšší než 20 000 Kč ročně již nejsou zhodnocovány státním příspěvkem, ale „jen“ úroky. Proto u vysokých vkladů vidíme pokles zhodnocení.
Osvědčený univerzální recept – 1 700 Kč měsíčně
Výnos „až“ 4,6 % je tedy třeba chápat tak, že tento výnos získá každý, kdo spoří 1 700 Kč měsíčně nebo 20 000 Kč ročně. Obvyklé je spořit pravidelně měsíčně, i když stavební spořitelny umožňují ukládat peníze nepravidelně, třeba jednou ročně.
Střadatelé, kteří chtějí ze svého stavebního spoření dostat skutečně maximum, mohou vždy na konci roku vložit 20 000 Kč, nebo přesněji řečeno částku potřebnou pro získání maximálního státního příspěvku. Ten se totiž počítá nejen z vkladů, ale i z úroků a dalších bonusů stavební spořitelny, a naopak se odečítají poplatky.
Ukládáním peněz na konci roku je možné zvýšit výnos dokonce i nad oněch 4,6 %, ale má to jeden háček, kterým je zapomnětlivost. Ten, kdo zapomene poslat potřebnou částku, se ochudí o státní příspěvek, což se projeví citelným poklesem výnosu. Zjednodušeně řečeno: ten, kdo skutečně každý rok vloží potřebnou částku, si může zvýšit výnos o setiny procentního bodu. Ale ten, kdo na to zapomene, si může snížit zhodnocení podstatně více, až o několik desetin procentního bodu.
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Neukončujte stavebko na konci roku
Pro zájemce o maximální zhodnocení je třeba připomenout ještě jedno pravidlo: smlouvu o stavebním spoření se nevyplatí ukončovat na konci roku. Důvod je jednoduchý. Státní příspěvek se počítá za každý, i načatý kalendářní rok. Při ukončení smlouvy v lednu namísto v prosinci předchozího roku je možné získat jeden státní příspěvek navíc.
I když šestiletá doba spoření skončí v prosinci, vyplatí se jeden měsíc počkat a smlouvu ukončit o měsíc později. Když na smlouvu přijde v lednu vklad 20 000 Kč, vznikne tím nárok na státní příspěvek ve výši 1 000 Kč. A to i přesto, že smlouva na konci měsíce skončí.
Hrajte na jistotu
Existuje celá řada doporučení, ale většinou stačí držet se osvědčeného pravidla „spořit 1 700 Kč po dobu šesti let“. Další triky, kterými se dá výnos zlepšit o nějakou tu setinu procentního bodu, sice mohou fungovat, ale někdy jsou neúměrně pracné. Proto je na místě zvážit, jestli se skutečně vyplatí například vkládat peníze jednou ročně a riskovat opomenutí platby a následný výpadek státního příspěvku za daný rok.
V některých případech je možné dosáhnout o něco lepšího výsledku snížením pravidelného vkladu o jednu nebo dvě stokoruny měsíčně. To ale závisí na konkrétních podmínkách. Koho zajímá přesná částka, kolik by měl u vybrané stavební spořitelny ukládat měsíčně, aby si zajistil maximální výnos, musí si vše propočítat nebo využít internetový srovnávač, který takový výpočet zvládá.