Podle údajů Asociace českých stavebních spořitelen (AČSS) poskytly stavební spořitelny v roce 2025 klientům úvěry v celkové výši 67,2 miliardy korun, což představuje meziroční nárůst o 30,4 % oproti roku 2024, kdy objem úvěrů dosáhl 51,5 miliardy korun.
Češi, kteří mají uzavřené smlouvy o stavebním spoření, nejčastěji využívají výhodné úvěry na rekonstrukce bytů a rodinných domů, opravy stávajícího bydlení a investice do energeticky úsporných opatření, jako je zateplení, výměna oken či výměna zdroje vytápění nebo pořízení solárních systémů.
Růst průměrné výše úvěru naznačuje, že stále častěji nejde jen o drobné opravy, ale o rozsáhlejší projekty. Zatímco v roce 2024 činila průměrná výše nezajištěného úvěru zhruba 660 tisíc korun, loni to bylo už téměř 880 tisíc. Zhruba o čtvrt milionu se zvýšila i průměrná částka u všech poskytnutých úvěrů bez ohledu na zajištění, a to z 1,07 milionu korun v roce 2024 na 1,31 milionu korun v roce 2025.
„Rekonstrukce patří k nejefektivnějším investicím do bydlení. Umožní lidem žít zdravěji a komfortněji, sníží výdaje za energie a zároveň zvýší hodnotu jejich nemovitosti. Mnoho domácností však brzdí nedostatek úspor, a proto renovují postupně. Přitom při správně navržené energetické rekonstrukci bývají finanční úspory často vyšší než splátka úvěru, takže se investice vyplatí okamžitě,“ poznamenává Libor Vošický, předseda AČSS a předseda představenstva Stavební spořitelny České spořitelny.
Méně nových smluv, ale stabilní zájem
Na straně spoření došlo v roce 2025 k mírné korekci. Počet nových smluv o stavebním spoření se meziročně snížil o 3,4 % na 437 067. Spolu s tím klesla i celková cílová částka, tedy suma, na kterou Češi plánují spořit nebo čerpat úvěr. Ta dosáhla 292,6 miliardy korun, což je o 5,7 % méně než v roce 2024.
„V době dražšího bydlení stavební spoření stále potvrzuje svou roli výhodného, bezpečného a předvídatelného zdroje financování,“ říká Monika Truchliková, místopředsedkyně AČSS a generální ředitelka Modré pyramidy stavební spořitelny. „AČSS v roce 2026 očekává opětovný růst zájmu, mimo jiné díky vyššímu zhodnocení, které nyní stavební spoření nabízí ve srovnání se spořicími účty nebo termínovanými vklady,“ dodává.
Zhodnocení na spořících a termínovaných účtech
Úrokové sazby na spořicích a termínovaných účtech, které v době vysoké inflace byly hitem, mají dnes výrazně nižší úrokové sazby, proto je poráží právě stavební spoření. Jen pár bank nabízí od začátku roku 2026 zhodnocení kolem 4 % p.a., ostatní nabídky se pohybují na úrovni kolem 3 % i méně.
Nejlepší zhodnocení na termínovaných vkladech je oproti „spořákům“ mírně nižší, v lednu 2026 se nejlepší nabídky pohybovaly v rozpětí od 2,15 a 3,40 % p.a. Banky se navíc liší v tom, po jakou dobu tyto nejlepší sazby na termínovaných účtech garantují. V lednu šlo zpravidla o fixaci na 12 měsíců, ale i nabídky s fixací na 3 nebo 6 měsíců a výjimečně na 24 měsíců.
Podle údajů AČSS dosahovalo průměrné zhodnocení vkladů na spořicí a termínovaných účtech po odečtení poplatků a daní již loni nižší zhodnocení, než tomu bylo u vkladů na stavební spoření.
Jaké bylo průměrné zhodnocení v roce 2025
Zdroj: AČSS, průměrné zhodnocení po odečtení poplatků a daní
Česká národní banka stále drží základní úrokovou sazbu na úrovni 3,5 %, inflace však dál polevuje. V lednu 2026 zamířila pod 2% cíl ČNB a meziročně klesla z prosincových 2,1 % na 1,6 %. Dá se proto očekávat, že zhodnocení vkladů na tradičních spořicích a termínovaných účtech může letos dále klesat.
Stavebko patří do portfolia konzervativního zhodnocování
Pokud hledáte možnosti, jak své peníze konzervativně zhodnotit, stavební spoření díky stabilním úrokovým sazbám může být řešením. Stavebko garantuje úročení vkladů na 6 let a podle analytiků patří do portfolia konzervativního zhodnocování volných finančních prostředků.
Některé stavební spořitelny se dnes snaží novým klientům dorovnávat pokles státního příspěvku a prakticky všechny odpouštějí poplatky za uzavření smlouvy. Podmínkou je dodržet šestiletou vázací smlouvu, pravidelně spořit a splnit případně i další podmínky, za kterých lze získat nejrůznější bonusy. Zároveň je možné získat úvěr, který je výhodnější než běžné spotřebitelské půjčky a navíc využít také bezplatné poradenství, jak dosáhnout na dotace.
Konzervativním střadatelům se proto vyplatí sledovat letos nabídky stavebních spořitelen.
Jaké jsou aktuální nabídky stavebních spořitelen
Abychom vám ušetřili čas, zmapovali jsme aktuální akční nabídky všech pěti stavebních spořitelen, které jsou zaměřené především na spoření. Sonda proběhla k 10. únoru 2026.
Nabídky se liší v bonusech i poplatcích za vedení účtu o stavebním spoření. U celkového ročního výnosu je však potřeba počítat s 15% zdaněním, což je ale stejné, jako u spořicích účtů a termínovaných vkladů.
Konkrétní nabídky všech pěti stavebních spořitelen najdete na dalších listech. Pořadí je sestaveno podle abecedy. Podrobnosti ke každé nabídce jsme získali z webových stránek jednotlivých stavebních spořitelen, jejich ceníků a produktových listů.