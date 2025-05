Od roku 2024 je státní podpora stavebního spoření nejvýše tisíc korun ročně. Pokles zájmu o „stavebko“ se však nekoná. Stavební spořitelny totiž přidávají v akčních nabídkách s finanční bonusy, neúčtují si poplatky za uzavření smlouvy a některé dorovnávají státní příspěvek i o tisíc korun ročně.

Finanční odměnu mohou získal klienti také za otevření běžného účtu u banky, která stavební spoření poskytuje. A výjimkou není ani odměna za vysoký počáteční vklad. Tím se spořitelny snaží motivovat střadatele ke vložení vyšší částky na samotném počátku spoření.

Pro koho se tato forma spoření dnes hodí? „Stavební spoření je zajímavé především pro střadatele, kteří chtějí spořit pravidelně a bezpečně. Naopak není ideální volbou pro zájemce o uložení milionových částek, a ani pro velmi nízké vklady v řádu stokorun. To je dáno především způsobem výpočtu státní podpory, ale zčásti také podmínkami stavebních spořitelen,“ říká odborník na financování bydlení Petr Kielar ze Stavebkycz.

Z analýzy akčních nabídek stavebních spořitelen vyplývá, že „stavebko“ se státní podporou zhodnotí vklady více než čtyřmi procenty ročně, a to po odečtení daní a poplatků. Většina nabídek stavebních spořitelen má toto nejvyšší zhodnocení při úložce kolem 1 700 korun ročně po dobu šesti let, je však potřeba dodržet tuto šestiletou vázací šestiletou dobu.

„Takový výnos dnes jiné bankovní produkty nenabízejí. Ten, kdo chce dosáhnout vyššího zhodnocení, musí podstoupit řádově vyšší riziko a investovat. Navíc je úrok u stavební spořitelny sjednán jako pevný na dobu nejméně šesti let. Vklady jsou ze zákona pojištěny stejně jako jiné bankovní vklady až do výše cca 2,5 milionu korun. To je kombinace dobrého výnosu s bezpečím, na kterou klienti slyší,“ komentuje Petr Kielar.

Abychom vám ušetřili čas, zmapovali jsme akční nabídky všech stavebních spořitelen. Jaké akce nyní stavební spořitelny nabízejí?

Modrá pyramida

Stavební spoření od Modré pyramidy je nyní v akční nabídce s prémií až 6 000 Kč, prémie ale není úrokovým výnosem. Nabídka s touto prémii je určena pro stávající i nové klienty od 6 let věku včetně, kteří uzavřou novou smlouvu o stavebním spoření. Sjednání smlouvy je zdarma, cílová částka musí být nastavena na minimálně 200 000 Kč. Akce platí pro klienty, kteří si sjednali nový běžný účet od Komerční banky (obsluhovaný v aplikaci KB+), a to po datu 1. 9. 2024 nebo do 30 dnů od založení smlouvy o stavebním spoření s touto akcí.

Pokud si klienti sjednali běžný účet před 1. 9. 2024 a založí si v rámci této akce stavební spoření, získají prémii 4 000 Kč. Podmínkou pro získání prémie (6 000 Kč i 4 000 Kč) je vklad alespoň 20 000 Kč do 4 měsíců s novým účtem v tarifu od KB. Akce platí od 14. 4. do 30. 6. 2025. Další bonus až 3 000 Kč mohou získat noví klienti za sjednání běžného účtu v tarifu KB (tato akce platí do 31. 5. 2025).

Základní úroková sazba je 0,5 %, úrokový bonus činí 1,0 % p.a. Vklady do 500 000 Kč jsou tak úročeny celkově sazbou 1,5 % p.a. Sjednání smlouvy je zdarma. Celkové roční zhodnocení vkladů včetně státní podpory je až 4,51 % p.a. Úhrada za vedení a správu účtu je 300 Kč ročně (25 Kč měsíčně).

Buřinka

Stavební spořitelna České spořitelny (Buřinka) nabízí pro nové klienty zdvojnásobení státní podpory. Získat lze až 6 000 Kč za 6 let. K tomu je možné získat 2 500 Kč za velký vklad, pokud vložíte nebo naspoříte na nové smlouvě do 5 měsíců od jejího uzavření alespoň 75 000 Kč. Celkový bonus tak činí až 8 500 Kč. Sjednání i změna smlouvy je zdarma. U nových smluv je cílová částka nastavena ve výši 500 000 Kč, lze zvolit i vyšší cílovou částku.

Buřinka garantuje, že úroková sazba během 6 let neklesne pod 2 % p.a. Celkové roční zhodnocení vkladů včetně bonusů a státní podpory je až 5,3 % p.a. Cena za správu a vedení účtu je 325 Kč ročně, platí se předem a počítá se od doby sjednání na dalších 12 měsíců, nikoliv za kalendářní rok.

ČSOB Stavební spořitelna

Od skupiny ČSOB můžete při uzavření smlouvy o stavebním spoření a dodržení podmínek získat na odměnách až 10 520 Kč. ČSOB Stavební spořitelna zdvojnásobí státní podporu a při měsíčním vkladu ve výši alespoň 1 700 Kč můžete získat až 6 000 Kč navíc. Kdo vloží na nové stavební spoření vklad v minimální výši 50 000 Kč do 4 měsíců od založení nové smlouvy, získá navíc odměnu 2 000 Kč. Dalších až 2 520 Kč nabízí ČSOB za aktivitu na běžném účtu (příjem alespoň 15 000 Kč každý měsíc a 5 plateb kartou od ČSOB u obchodníků).

Tarif OptimumPlus s tarifní variantou Spořicí (0,5 %; 3,5 %) nabízí základní roční úrokovou sazbu z vkladů 0,5 % s garancí na 6 let, úrokový bonus za pravidelné spoření lze získat v 1. až 6. roce spoření. Včetně bonusů a státní podpory je zhodnocení až 4,5 % ročně. Úhrada za vedení účtu je 360 Kč ročně a sjednání smlouvy je zdarma.

Moneta Stavební spořitelna

U Monety Stavební spořitelny lze aktuálně získat bonus až 6 000 Kč za prvních 6 let spoření, připsaná státní podpora se díky tomu zdvojnásobí. Další 3 000 Kč je možné získat za velký vklad, podmínkou je vložit 120 000 Kč na stavební spoření do 4 měsíců od sjednání smlouvy. Tím si střadatel zajistí maximální státní podporu 1 000 Kč ročně za prvních 6 let. Celková odměna za sjednání nové smlouvy tak může činit až 9 000 Kč.

Akce platí až do odvolání. Sjednání smlouvy je zdarma, vedení účtu je za 27 Kč měsíčně. Vklady jsou úročeny roční sazbou 1,8 % p.a., po 6 letech spoření je sazba 0,50 %. Průměrné roční zhodnocení za 6 let spoření při měsíčním vkladu 1 700 Kč se započtením bonusů a státní podpory (bez odpočtení 15% daně z úroků z vkladů) dosáhne 4,9 %.

Raiffeisen Stavební spořitelna

V této akční nabídce je možné při uzavření nové smlouvy získat odměnu ve výši 7 000 Kč, podmínkou je naspořit nebo jednorázově vložit na nové „stavebko“ alespoň 15 000 Kč do 10 měsíců od uzavření smlouvy.

Odměna je připsána následující měsíc buď na účet stavebního spoření, nebo podle přání na běžný účet u RB, který si můžete sjednat spolu se stavebním spořením. Noví klienti tak mohou získat další odměnu ve výši 6x 500 Kč, pokud si u Raiffeisenbank zároveň založí běžný účet.

Úroková sazba pro roční zhodnocení vkladů je 1,50 % p.a. Sjednání smlouvy je zdarma. Čtvrtletní úhrada za vedení účtu je 99 Kč. Při sjednání online je nastavena cílová částka 500 000 Kč, kterou však není nutné naspořit.

Roční zhodnocení vkladů včetně odměny ve výši 7 000 Kč a státní podpory po odpočtu sazby za vedení účtu a bez odpočtení 15% daně z úroků z vkladů je až 4,5 % p.a.