Dává stavební spoření stále smysl? Záleží na cíli střadatele

Stavební spořitelny v čase své služby a produkty vylepšily, provedly četná zjednodušení a digitalizace procesů. Došlo také k propojení s dalšími produkty jejich mateřských bank a rozšíření jejich služeb. Hlavní náplní však i nadále zůstává pomoct klientům splnit sny o bydlení. Určité změny a posun tu ale přece jen jsou.

Základní produktem je pořád stavební spoření, i když jeho podpora od státu v čase neustále klesá. V devadesátých letech, kdy tento produkt začínal, byla státní podpora až 4 500 korun ročně. Pro představu, například v roce 1995 byla průměrná mzda jen lehce přes 8 tisíc korun měsíčně, takže šlo o skutečně štědrý příspěvek.

Od roku 2011 ale státní podpora „stavebka“ klesla na maximálně 2 tisíce korun za rok (tj. 10 procent z uspořené částky, max. však z vkladu 20 000 korun za rok). A od začátku letošního roku se ještě dále snížila, a to na maximálně tisíc korun, tedy na 5 procent z uspořené částky, max. stále z vkladu 20 000 korun za rok.

Tato strategie zřejmě část střadatelů od sjednávání nových smluv odrazuje, stále jich je přesto relativně dost. Podle údajů ministerstva financí bylo během roku 2023 uzavřeno zhruba 378 tisíc nových smluv o stavebním spoření, což představuje v porovnání s rokem 2022 pokles o 22,3 procenta (o 109 tisíc smluv méně). Celkový počet smluv ve fázi spoření pak ke konci roku 2023 činil více než 2,9 milionu smluv, což představuje pokles o 7,2 procenta (resp. o 228 tisíc smluv méně) oproti konci roku 2022. Jak se promítne snížení státní podpory do čísel za letošní rok, se teprve uvidí.

Každý po svém

Stavební spořitelny se různými marketingovými akcemi a bonusy snaží pokles příspěvku státu na tisíc korun „vybalancovat“. „Aktuálně klientům nabízíme smlouvu zdarma s úrokem 5 procent ročně, který garantujeme do konce roku 2025. Po uplynutí této lhůty mají klienti nárok na až 2,5 procenta, která jsou platná minimálně po dobu šesti let trvání smlouvy,“ říká Martina Kotasová z Raiffeisen stavební spořitelny (RSTS).

Druhý tarif nabízený RSTS garantuje úrok 2 procenta na dobu šesti let a k tomu finanční prémii ve výši 4 tisíce korun, která může pokrýt právě snížení státní podpory. „Při měsíční úložce 1 700 korun se klient za dobu šesti let může dostat na zhruba 140 tisíc korun, což představuje výnos 17 600 korun,“ doplňuje Kotasová.

Stavební spořitelna České spořitelny (Buřinka) se rovněž snaží propad státní podpory svým klientům dorovnat. Garantovaná úroková sazba na šest let je 2 procenta, k tomu přičtěte až tisíc korun od státu a ještě bonus od Buřinky. Při sjednání smlouvy na dálku získá klient v letech 2024–29 šestkrát tisíc korun, při jednání smlouvy u poradce pak pětkrát tisíc korun v letech 2024–28. „V tomto optimálním způsobu spoření lze za šest let naspořit 137 415 korun,“ doplňuje Stanislav Oliva ze Stavební spořitelny České spořitelny.

Upřesňuje, že příklad je počítán s šesti vklady ve výši 20 tisíc korun vloženými na konci roku při spoření šest let od 1. 1. 2024 do 2. 1. 2030. To představuje zhodnocení až 5,3 procenta.

Vedle toho je možné u Buřinky získat ještě bonus za velký vklad, přesněji 2 500 korun při vkladu 75 tisíc korun a více do pěti měsíců od sjednání nové smlouvy. „Zajímavou nabídku máme i pros stávající klienty, kteří by chtěli využít novou smlouvu se zdvojnásobením státní podpory, ale už mají dříve uzavřenou smlouvu,“ říká Oliva. „Pokud si založí novou smlouvu a vloží na ni 2500 korun do pěti měsíců od jejího sjednání, promineme jim poplatek za vedení účtu na původní smlouvě až do dovršení vázací doby.“

Podobně ke stavebnímu spoření přistupuje také MONETA stavební spořitelna. „Spořicí tarif má úrokovou sazbu z vkladů ve výši 1 procenta ročně a sazbu úvěru ze stavebního spoření ve výši 4 procenta ročně,“ říká Petr Toman, místopředseda představenstva MONETA Stavební spořitelny. „Nyní ale klienti mohou využít akci zdvojnásobení státní podpory, která jim navýší připsanou státní podporu za prvních šest let spoření. Pokud tedy získají maximální výši tisíc korun, dostanou od nás dalších tisíc korun, celkem tedy až 6 tisíc korun navíc.“

Průměrné roční zhodnocení u MONETA Stavební spořitelny tedy dosahuje až 3,86 procenta a celkově za šest let při měsíční úložce ve výši 1 700 korun klient naspoří 136 800 Kč.

Více jsou zvýhodněné smlouvy pro děti do 18 let. U těch lze získat další bonus ve výši tisíc korun za sjednání smlouvy s cílovou částkou minimálně 200 tisíc korun a vkladem ve výši 1 procenta z cílové částky do čtyř měsíců od uzavření smlouvy.

Dvě spořitelny jdou cestou jiných bonusů

ČSOB Stavební spořitelna nabízí aktuálně u spoření úrokovou sazbu 2,5 procenta (1,5 procenta základní úroková sazba + 1 procento při plnění podmínky pravidelného spoření). „Nad rámec standardního úročení může klient aktuálně získat prémii až 5 520 korun,“ doplňuje Monika Hořínková, mluvčí skupiny ČSOB pro oblast bydlení a úvěrů. Tato stavební spořitelna totiž nabízí tisíc korun za uzavření smlouvy, 2 tisíce korun za vklad minimálně 50 tisíc korun a 2 520 korun za aktivní běžný účet u banky ČSOB. Dosáhnout tak lze na zhodnocení až 4,5 procenta.

Modrá pyramida, která je součástí skupiny KB, aktuálně nabízí garantovanou úrokovou sazbu 2,5 procenta ročně (složenou ze základního a bonusového úroku) na šest let. Při sjednání stavebního spoření s běžným účtem KB je to až 3 procenta ročně. Cestou přímého dorovnání nižší státní podpory se zde nevydali, sází spíše na různé marketingové akce, s nimiž lze dosáhnout zhodnocení až 4,5 procenta ročně.

Jak je to s poplatky?

Smlouvu o stavebním spoření je dnes možné sjednat nejen u finančních poradců či na pobočkách stavebních spořitelen, ale také plně online. Její sjednání je ve většině případů zdarma. MONETA stavební spořitelna pak rozlišuje podle způsobu uzavření smlouvy. „Sjednání stavebního spoření online je zdarma, na pobočce banky je zdarma při sjednání cílové částky minimálně 200 tisíc a vkladu ve výši 1 procenta z cílové částky do čtyř měsíců od data uzavření smlouvy,“ říká Toman.

U všech stavebních spořitelen je pak potřeba počítat s ročním poplatkem za vedení účtu stavebního spoření. U Modré pyramidy činí 300 korun, u MONETA Stavební spořitelny 324 korun, u Buřinky 325 korun, u ČSOB Stavební spořitelny 360 korun, u RSTS 396 korun.

Sjednat či nesjednat?

Na otázku, zda za současných podmínek mít či nemít stavební spoření, není jednoznačná odpověď. Tedy přesněji, bude záležet na tom, co od něj očekáváte. Kladně lze určitě stavební spoření vnímat coby součást konceptu finančního zdraví či chcete-li finanční gramotnosti. „Učí lidi si spořit a odkládat si peníze na později. Připravit se na budoucnost, na dobu, kdy bude potřeba zlepšit si bydlení. Funguje jako takový soukromý fond oprav,“ uvedl Oliva.

Z určitého úhlu pohledu může být plusem úroková sazba garantovaná na šest let dopředu, kdy člověk zkrátka ví, na čem je. To je rozdíl například proti spořicím účtům, kde v současné době úroky rychle klesají. Na druhé straně jsou však na spořicím účtu peníze kdykoliv rychle dostupné, zatímco na stavební spoření jsou vázané na šest let. Při předčasném vypovězení byste totiž přišly o velkou část výnosu. Likvidita „stavebka“ je tedy nízká. „Navíc vám stát může kdykoliv změnit podmínky v průběhu hry, což představuje určité riziko. A snížení státní podpory se děje opakovaně,“ upozorňuje Lukáš Urbánek, finanční poradce Partners.

Tahounem produktu jsou výhodné úvěry

I když podle názvu produktu by se dalo očekávat, že jde především o spoření, je to přece jenom jinak. „V dnešní době už to není úplně pravda,“ potvrzuje Kotasová. Finanční poradce Lukáš Urbánek má ještě přísnější metr, čistě za účelem spoření tento produkt jako smysluplný nevidí. „Jiná situace ale může nastat u úvěrů, například na rekonstrukci bytu,“ doplňuje Urbánek.

Právě v těch je dnes „gró“ činnosti stavebních spořitelen, což ostatně dokládají i statistiky. Podle údajů ministerstva financí bylo k 31. prosinci 2023 evidováno celkem 462 tisíc úvěrů, ze stavebního spoření i tzv. překlenovacích (ty stavební spořitelny poskytují na omezenou dobu, obvykle do doby, než splníte podmínky pro „řádný“ úvěr ze stavebního spoření; po tuto dobu platíte pouze úroky z úvěru a zároveň spoříte na související smlouvu o stavebním spoření).

Celkový objem úvěrů k témuž datu dosáhl hodnoty 348,1 miliardy korun, což je o 6,1 miliardy korun více než ke konci roku 2022 (o 1,8 procenta více). V posledních letech přitom klesá poměr objemu překlenovacích úvěrů k řádným úvěrům ze stavebního spoření, když v roce 2018 byl tento poměr cca 6:1, v roce 2024 už jen 2:1.

Výhodou úvěrů ze stavebního spoření je dlouhá doba splatnosti i fakt, že bez zajištění stavební spořitelny umí půjčit milion až 2,5 milionu korun. Úrokovou sazbu budete znát dopředu. „Novinkou je pak spolupráce stavebních spořitelen se státem, zejména se Státním fondem životního prostřední v oblasti dotačního poradenství a také při poskytování zvýhodněných úvěrů k dotačnímu programu Oprav dům po babičce,“ doplňuje Šárka Nevoralová z Modré Pyramidy.

Sektor stavebních spořitelen je také specifický širokým rozsahem distribuční sítě a silnou angažovaností mimo velká města. „Tím poskytuje významnou přidanou hodnotu práce v rámci podpory energetické transformace na malých městech a vesnicích,“ uzavírá Hořínková.