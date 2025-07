Peníze se ve stavební spořitelně zhodnocují několika způsoby. Kromě úroku lze získat státní podporu ve výši do 1 000 korun ročně, a dále různé bonusy a prémie od stavební spořitelny. Celkový výnos po odečtení poplatků a daní může být lehce nad čtyřmi procenty.

Mezi úrokovými sazbami jsou velké rozdíly

Když se podíváme na úrokové sazby stavebních spořitelen, narazíme na hodnoty v širokém rozpětí od 0,5 % do 2,0 %. Tak velký rozdíl mezi jednotlivými konkurenty napovídá, že to s úročením nebude tak jednoduché. A realita je skutečně složitější – stále větší roli hrají další neúrokové prémie a bonusy.

Při samotném úročení vkladů používají stavební spořitelny dvě odlišné strategie. Ta první je jednoduchá a přímočará: vklady jsou úročeny pouze základní úrokovou sazbou uvedenu ve smlouvě.

Druhá alternativa je složitější. Kromě základní úrokové sazby, která je zpravidla velmi nízká, můžeme získat ještě úrokový bonus. Celkový úrok, včetně případného bonusu, se pak pohybuje v intervalu od 1,3 % do 3,0 %.

Rozdíl mezi jednoduchým a děleným úrokem

Zcela na místě je otázka: Jaký je pro klienta rozdíl mezi oběma přístupy? Je výhodnější mít vyšší základní úrokovou sazbu, nebo se vyplatí nízká základní sazba navýšená o bonus?

Petr Kielar Nezávislý konzultant, odborník na financování bydlení. Provozovatel portálu stavebky.cz, externě přednáší na Vysoké škole ekonomické v Praze. Autor dvou monografií o stavebním spoření. V letech 2000 – 2006 byl členem vrcholového vedení Českomoravské stavební spořitelny. Absolvent Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy.

Chceme-li pouze spořit a nepočítáme s čerpáním úvěru, pak jednoduchá základní úroková sazba zpravidla znamená větší jistotu. Je to proto, že úrokový bonus je většinou vázán na splnění určitých podmínek. I když tyto podmínky nejsou příliš omezující, vždy je lepší mít úrok bez podmínek než s podmínkami, byť snadno splnitelnými.

Úrokový bonus také bývá různými způsoby omezován. Často se setkáme s úrokovým bonusem, který se uplatňuje pouze na vklady do určité výše.

Obvykle je také úrokový bonus vyplácen pouze během prvních šesti let spoření. Po uplynutí této doby se vklady úročí pouze základní úrokovou sazbou, která bývá nízká.

Když jedna spořitelna nabízí vysoký základní úrok a druhá nabízí stejné úročení pouze rozdělené na základní sazbu a úrokový bonus, pak se vyplatí volit jednodušší cestu; tedy vysoký základní úrok.

Rozhodování ale může být složitější. Co když je u jedné spořitelny základní sazba navýšená o úrokový bonus vyšší, než sazba u spořitelny druhé? Pak nezbývá než pečlivě počítat a vážit, jaké jsou podmínky pro získání úrokového bonusu. Na jedné straně můžeme úrokovým bonusem získat vyšší zhodnocení vkladů, což ale může být podmíněno splněním určitých podmínek.

Navíc jsou zde prémie

Aby to nebylo tak jednoduché, nabízejí stavební spořitelny kromě úroků a úrokových bonusů ještě další prémie a bonusy. Možností je celá řada, ale zmíníme dvě, které se vyskytují nejčastěji.

Čtyři z pěti stavebních spořitelen dnes v nějaké formě nabízejí prémii za vysoký počáteční vklad. Tuto odměnu získávají klienti, kteří na začátku spoření vloží na účet větší částku. Tím se spořitelny snaží motivovat střadatele k intenzivnějšímu spoření.

Další oblíbená prémie je odměna ve výši státní podpory. Tu nabízejí tři z pěti stavebních spořitelen a fakticky znamená zdvojnásobení státní podpory, ovšem na vrub stavební spořitelny.

Bez výpočtu se neobejdeme

Úrokové bonusy a další odměny a prémie jsou na jednu stranu příjemné, na druhou stranu ale komplikují výběr té nejvýhodnější nabídky. Nezbývá než poctivě propočítat všechny nabídky, zohlednit podmínky jednotlivých bonusů a prémií, a odečíst poplatky a daně. Díky různým bonusům, prémiím, ale i státní podpoře vychází výsledné zhodnocení podstatně vyšší než základní úroková sazba.

Naspořená částka je vypočtena na porovnávací kalkulačce za předpokladu spoření 1 700 korun měsíčně po dobu šesti let se zohledněním bonusů, prémií, státní podpory, poplatků a daní. Čistá úroková sazba ukazuje průměrné roční zhodnocení vkladů.

V posledním sloupci je uvedena úroková sazba, kterou by musel být úročen spořicí účet, aby po odečtení srážkové daně dosáhl stejného zhodnocení. Vynechány jsou tarify, u kterých je podmínkou sjednání dalšího finančního produktu.

Jaké je zhodnocení vkladů jednotlivých stavebním spořením Spořitelna Tarif Naspořeno celkem Čistá úroková sazba Srovnatelná sazba spořicího účtu Buřinka Pro děti online 139 714 Kč 4,375 % 5,147 % Buřinka Standard online 139 107 Kč 4,234 % 4,981 % MONETA ProSpoření online 139 061 Kč 4,223 % 4,968 % RSTS JISTOTA 138 793 Kč 4,160 % 4,894 % Buřinka Pro děti 138 711 Kč 4,141 % 4,872 % MONETA ProSpoření Premium 138 462 Kč 4,083 % 4,804 % Buřinka Standard 138 105 Kč 3,998 % 4,704 % MONETA ProSpoření 136 659 Kč 3,656 % 4,301 % MPSS Moudré spoření 136 611 Kč 3,644 % 4,287 % ČSOBS OptimumPlus 136 292 Kč 3,568 % 4,198 % RSTS SPOŘENÍ 130 993 Kč 2,266 % 2,666 % Zdroj: Stevebky.cz, údaje platné k 9. 7. 2025.

V tabulce vidíme aktuální přehled nabídek stavebních spořitelen. Srovnání je vypočteno za předpokladu, že klient spoří 1 700 korun měsíčně po dobu šesti let. Při tomto způsobu spoření se nejlépe využije státní podpora a tomu odpovídá vysoké výsledné zhodnocení. A to i přesto, že při takovém pravidelném spoření zpravidla nevzniká nárok na prémii za vysoký počáteční vklad, kterou řada spořitelen nabízí.

Ze srovnání vychází aktuálně nejlépe Buřinka, která k prémii ve výši státní podpory přidává ještě bonus ve výši 500 korun pro děti do 18 let. Buřinka úročí vklady základní úrokovou sazbou 2 %, ale díky dalším prémiím a státní podpoře je výsledná čistá úroková sazba 4,234 %, pro děti do 18 let dokonce 4,375 %. Čistá úroková sazba ukazuje průměrné roční zhodnocení vkladů po odečtení všech poplatků a daní.

V tabulce najdeme i úrokovou sazbu kterou by musel být úročen spořicí účet, abychom na něm po odečtení daně z úroků naspořili stejnou částku. Srovnání se spořicím účtem je zvoleno proto, že jak stavební spoření, tak i spořicí účet jsou velmi bezpečné produkty, protože vklady jsou ze zákona pojištěny. Přesto jsou zde velké rozdíly.

Stavební spoření nabízí vyšší a jistý výnos, úroky jsou po dobu šesti let neměnné. Výhodou spořicích účtů je vyšší flexibilita. S penězi na spořicím účtu je možno libovolně nakládat, což u stavebního spoření není možné. Chceme-li peníze ze stavebního spoření použít, je třeba smlouvu ukončit.

To lze sice provést kdykoli, ale ukončení smlouvy před uplynutím šesti let znamená ztrátu státní podpory a snížení výnosu. Stavební spoření je tedy výhodné pro dlouhodobé spoření, zatímco spořicí účet je dobré řešení pro pohotovostní finanční rezervu.