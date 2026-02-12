Cílovou částku stavebního spoření není třeba naspořit. Proč, vysvětluje expert

S pojmem „cílová částka“ se setká každý, kdo uzavírá smlouvu o stavebním spoření. Je totiž sjednána v každé smlouvě o stavebním spoření. Některým zájemcům o „stavebko“ působí rozpaky, zejména když uzavírají smlouvu online a nemají možnost zeptat se na význam a smysl tohoto parametru. Jeho název často vede k mylné úvaze, že se jedná o částku, kterou je potřeba naspořit. Tak tomu ale není.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Většina klientů využívá stavební spoření pouze ke spoření

Cílová částka ovlivňuje smlouvu o stavebním spoření několika způsoby. Nestanoví však, kolik je třeba naspořit, ale naopak – říká, jakou nejvyšší částku je možno na dané smlouvě naspořit. Není totiž přípustné naspořit více, než činí cílová částka.

Petr Kielar

Petr Kielar

Nezávislý konzultant, odborník na financování bydlení.

Provozovatel portálu stavebky.cz, externě přednáší na Vysoké škole ekonomické v Praze.

Autor dvou monografií o stavebním spoření.

V letech 2000 – 2006 byl členem vrcholového vedení Českomoravské stavební spořitelny.

Absolvent Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy.

Na druhou stranu ale není dobré nastavit cílovou částku extrémně vysokou. Cílová částka totiž ovlivňuje také minimální měsíční úložku. Ve smlouvě o stavebním spoření se střadatel obvykle zavazuje ukládat měsíčně nejméně určité procento z cílové částky.

Pokud je ve smlouvě sjednána úložka ve výši nejméně 0,25 % cílové částky, pak při cílové částce 500 000 korun to znamená spořit nejméně 1250 korun měsíčně. Zbytečně vysoká cílová částka, například 5 milionů korun, by v tomto případě znamenala závazek spořit měsíčně 12 500 korun.

Střadatel, který chce stavební spoření využít pouze ke spoření se státní podporou, by měl volit cílovou částku s ohledem na tyto dva limity. Je potřeba vzít do úvahy, jak vysokou částku plánuje naspořit a kolik chce spořit měsíčně.

Vezměme si situaci, kdy střadatel chce spořit 1 700 korun měsíčně, takže za 6 let si naspoří přibližně 140 000 korun. Cílová částka by tedy rozhodně neměla být nižší než 140 000 korun. To je však skutečně limitní hodnota. Je rozumné přidat rezervu pro případ, že by klient chtěl spořit o něco déle, nebo by chtěl na účet uložit o něco více peněz.

Řekněme, že v podmínkách stavební spořitelny je minimální měsíční vklad stanoven na 0,25 % cílové částky. Při cílové částce 140 000 korun to znamená spořit nejméně 370 korun měsíčně. Střadatel ale plánuje spořit 1 700 korun měsíčně, ovšem povinná úložka činí pouze 370 Kč. To je tedy velmi komfortní rezerva pro případ neočekávaných problémů.

Na druhé straně však mohou vzniknout problémy v situaci, kdy bude klient chtít spořit déle, nebo více. Nastavení cílové částky přesně na očekávanou naspořenou částku by způsobilo problém již při překročení plánované doby spoření o jediný měsíc.

Když se podíváme na opačný konec možného intervalu, zjistíme, že při cílové částce 680 tisíc korun bude minimální měsíční úložka (počítaná jako 0,25 % z cílové částky) právě 1 700 korun. To je tedy druhý extrém. Cílová částka by měla být někde v rozmezí mezi 140 a 680 tisíci. Při nízké cílové částce vzniká klientovi možnost spořit méně, ale omezuje to jeho možnost spořit více, nebo déle. A naopak – vysoká cílová částka umožňuje naspořit si více, ale za cenu závazku spořit měsíčně vyšší částku.

V praxi bývá vhodnější volit spíše vyšší cílovou částku, protože stavební spořitelny bývají k dodržování měsíčních plateb benevolentní a zpoždění nebo vynechání platby nemívá negativní důsledky. Naproti tomu přespoření cílové částky může vést až k ukončení smlouvy.

Úvěry ze stavebního spoření jsou spíše výjimečné

Mnohem náročnější je stanovení cílové částky v případě, kdy zájemce plánuje využít úvěr ze stavebního spoření. V takové situaci je vhodné obrátit se na finančního poradce, který je dobře obeznámen s podmínkami konkrétní stavební spořitelny.

Pro poskytnutí úvěru ze stavebního spoření je totiž potřeba naspořit určitou částku a v některých případech je nutné dosáhnout předepsaného hodnotícího čísla. Obě tyto podmínky jsou vázány na cílovou částku a bez přesného výpočtu se neobejdeme.

Stavebko poráží výnosem spořicí i termínované vklady. Zmapovali jsme nabídky

Nejobvyklejší jsou překlenovací úvěry

Úvěry ze stavebního spoření se dnes téměř neposkytují, naprostá většina nových úvěrů stavebních spořitelen jsou dnes úvěry překlenovací. K překlenovacímu úvěru musí existovat smlouva o stavebním spoření, nicméně zde je logika naopak velmi jednoduchá – cílová částka se stanovuje ve výši žádaného úvěru. Překlenovací úvěr je navíc sjednáván se zprostředkovatelem nebo zástupcem stavební spořitelny, který může vše podrobně vysvětlit.

Mladí Češi nemají dostatečnou finanční rezervu. O peníze se ale zajímají

Shrnutí

Cílová částka je parametr, který významně ovlivňuje smlouvu o stavebním spoření. Navíc je důležité, s jakým záměrem je smlouva o stavebním spoření uzavírána. Ve fázi spoření stanovuje cílová částka maximální částku, kterou lze naspořit a také určuje výši minimálního měsíčního vkladu.

V minulosti se podle výše cílové částky stanovoval také poplatek za uzavření smlouvy. To je ale již minulost, smlouvu o stavebním spoření je dnes možné uzavřít bez vstupního poplatku. I to je důvodem, proč zvolit spíše vyšší cílovou částku.

Komplikované je nastavení cílové částky pro klienty, kteří mají zájem o úvěr ze stavebního spoření. Mnohem větší zájem je však o překlenovací úvěry, u kterých je stanovení cílové částky naopak nejjednodušší – cílová částka odpovídá výši požadovaného úvěru.

