Úrokové sazby u aktuálně vůbec nejlepších spořicích účtů se pohybují v rozpětí 3,8 % až 4,21 %. Takto vysoké úročení, které se drží nad úrovní repo sazby vyhlášené ČNB, stále má několik bankovních domů. Tyto aktuálně nejlepší nabídky banky nadále podmiňují nejrůznějšími podmínkami, například za aktivitu, nebo spořením a zároveň investováním.
Počítejte ale s tím, že výnosy ze spoření podléhají v Česku 15% srážkové dani z příjmu. Úrokové sazby na klasických spořicích účtech mohou banky kdykoliv měnit a mohou se měnit i podmínky, za kterých lze na úročení vkladů dosáhnout.
V srpnu jsou na bankovním trhu následující TOP nabídky spořicích účtů:
Prvenství s roční sazbou 4,25 % na Spořicím účtu drží aktuálně Banka CREDITAS, a to do limitu 500 tisíc korun. Nabídka platí do konce září, ale může být prodloužena, a je určená aktivně investujícím klientům. Sazbu 4 % pak získají klienti za aktivní platební styk, přičemž tato nabídka platí do 30. 10. 2026. Základní sazba je 3,25 % + 1,0 % lze získat za investici = celkově 4,25 %. U investice je podmínkou pravidelně investovat v souhrnné výši minimálně 3 000 Kč, nebo když souhrn všech investic klienta bude minimálně 300 tisíc korun. Klienti s aktivním platebním stykem získají k základní sazbě 3,25 % bonus 0,75 %, tedy celkově 4 %, pokud provedou měsíčně 10 plateb kartou a souhrn příchozích plateb bude minimálně 20 tisíc korun. Libovolně velký zůstatek přesahující 500 tisíc Kč banka úročí sazbou 3,3 %.
Druhou příčku v žebříčku nejlepších spořicích účtů si nyní drží mBank. Její mSpořicí účet Plus nově nabízí bonusovou úrokovou sazbu 4,21 %, a to do limitu 250 tisíc korun. V pásmu od čtvrt milionu do půl milionu korun je sazba 4,01 %. V dalších pásmech nad půl milionu až po 3 miliony korun se sazba snižuje na 3,41 %, tedy již pod úroveň repo sazby ČNB. Nabídka sazeb je platná do odvolání, minimálně do 16. srpna 2026. První tři měsíce lze získat bonusovou sazbu bez podmínek. Od čtvrtého měsíce je podmínkou aktivita v předchozím kalendářním měsíci, a to nejméně pětkrát zaplatit kartou a na mKonto musí být připsány peněžní prostředky v minimální výši 15 000 korun
Třetí příčku co do výše úrokové sazby si nyní drží Raiffeisenbank s Bonusovým spořicím účtem a sazbou 4,20 % do limitu 500 tisíc korun. Podmínkou je aktivita a navíc také investice. Základní sazba je 0,1 % + 3,9 % lze získat za 10 plateb kartou v měsíci + 0,2 % lze získat za investici = celkově 4,20 % p.a. U investice platí dvě možnosti. Součet pravidelných investic do podílových fondů v daném měsíci musí být alespoň 500 korun, nebo tržní hodnota investičního portfolia klienta na konci měsíce dosáhne alespoň 400 000 korun. Kdo neinvestuje a splní podmínku 10 plateb kartou, získá sazbu 4,00 % do limitu 500 tisíc korun.
Čtvrté místo se sazbou 4,08 % obsadila Trinity Bank a její Narozeninový účet do limitu 200 tisíc korun. Nad tento limit neomezeně platí aktuálně sazba 3,30 %, což je pod repo sazbou ČNB. Tato nabídka platí při založení nového účtu s novým vkladem do naplnění celkového objemu vkladů 30 miliard korun. Sazba 3,30 % p.a. je garantována do 31. 8. 2026.
O pátou příčku se sazbou 3,80 % se nadále dělí ČSOB a Česká spořitelna. Nabídka ČSOB a sazby 3,80 % do limitu 250 tisíc korun platí pro nově založené účty do 30. září 2026, a to na tři měsíce bez podmínek. Od 4. měsíce je k základní sazbě 0,1 % pro získání bonusové sazby 2,75 % podmínkou 5 plateb kartou měsíčně a na účet musí přijít alespoň 15 tisíc korun. Top sazbu až 3,8 % získá klient za pravidelnou investici (penzijko nebo stavebko – v kombinaci aspoň 1500 korun měsíčně).
Nabídka České spořitelny a sazby 3,80 % je do limitu 400 tisíc korun, podmínkou je pravidelná investice nebo penzijní spoření minimálně ve výši 2 000 korun měsíčně.
Ostatní banky již mají aktuálně sazby na spořicích účtech nižší než 3,75 %, tedy pod úrovní repo sazby ČNB. Těsně pod repo sazbou je nyní UniCreditBank, která láká nové klienty na bonusovou úrokovou sazbu 3,70 % u spořicího účtu do limitu 500 tisíc korun.
Základní sazba je 0,01 %, bonusovou sazbu 1,69 lze získat za 3 platby kartou měsíčně a bonusovou extra sazbu 2 % získá klient, když na běžný účet přijde měsíčně alespoň 20 tisíc korun, nebo pravidelně investuje alespoň 2 tisíce korun měsíčně. Akce platí do konce srpna.
A jak vysoké zhodnocení vkladů můžete dosáhnout, pokud volnou hotovost vložíte na termínovaný vklad? Nejvyšší sazbu má aktuálně Partners Banka.