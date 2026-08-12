Premium

Mimořádná akce:
jen za 490 Kč/rok

TOP spoření v srpnu: Spořicí účty začínají čtyřkou, králem je termínovaný vklad

Eva Sovová
Inflace se drží pod dvouprocentním cílem České národní banky. V červenci sice mírně stoupla z květnových 1,5 % na 1,7 %, ČNB však ponechává základní úrokovou sazbu na úrovni 3,75 %. Některé banky na to reagují vylepšením spoření. Nejlepší sazby na spořicích účtech začínají čtyřkou, a to ve čtyřech bankách. Vůbec nejvyšší nabídku má na novém termínovaném vkladu Partners banka, dá ji ale za rychlost.
Část 1/2

ilustrační snímek

Úrokové sazby u aktuálně vůbec nejlepších spořicích účtů se pohybují v rozpětí 3,8 % až 4,21 %. Takto vysoké úročení, které se drží nad úrovní repo sazby vyhlášené ČNB, stále má několik bankovních domů. Tyto aktuálně nejlepší nabídky banky nadále podmiňují nejrůznějšími podmínkami, například za aktivitu, nebo spořením a zároveň investováním.

Počítejte ale s tím, že výnosy ze spoření podléhají v Česku 15% srážkové dani z příjmu. Úrokové sazby na klasických spořicích účtech mohou banky kdykoliv měnit a mohou se měnit i podmínky, za kterých lze na úročení vkladů dosáhnout.

V srpnu jsou na bankovním trhu následující TOP nabídky spořicích účtů:

Prvenství s roční sazbou 4,25 % na Spořicím účtu drží aktuálně Banka CREDITAS, a to do limitu 500 tisíc korun. Nabídka platí do konce září, ale může být prodloužena, a je určená aktivně investujícím klientům. Sazbu 4 % pak získají klienti za aktivní platební styk, přičemž tato nabídka platí do 30. 10. 2026. Základní sazba je 3,25 % + 1,0 % lze získat za investici = celkově 4,25 %. U investice je podmínkou pravidelně investovat v souhrnné výši minimálně 3 000 Kč, nebo když souhrn všech investic klienta bude minimálně 300 tisíc korun. Klienti s aktivním platebním stykem získají k základní sazbě 3,25 % bonus 0,75 %, tedy celkově 4 %, pokud provedou měsíčně 10 plateb kartou a souhrn příchozích plateb bude minimálně 20 tisíc korun. Libovolně velký zůstatek přesahující 500 tisíc Kč banka úročí sazbou 3,3 %.

Druhou příčku v žebříčku nejlepších spořicích účtů si nyní drží mBank. Její mSpořicí účet Plus nově nabízí bonusovou úrokovou sazbu 4,21 %, a to do limitu 250 tisíc korun. V pásmu od čtvrt milionu do půl milionu korun je sazba 4,01 %. V dalších pásmech nad půl milionu až po 3 miliony korun se sazba snižuje na 3,41 %, tedy již pod úroveň repo sazby ČNB. Nabídka sazeb je platná do odvolání, minimálně do 16. srpna 2026. První tři měsíce lze získat bonusovou sazbu bez podmínek. Od čtvrtého měsíce je podmínkou aktivita v předchozím kalendářním měsíci, a to nejméně pětkrát zaplatit kartou a na mKonto musí být připsány peněžní prostředky v minimální výši 15 000 korun

Třetí příčku co do výše úrokové sazby si nyní drží Raiffeisenbank s Bonusovým spořicím účtem a sazbou 4,20 % do limitu 500 tisíc korun. Podmínkou je aktivita a navíc také investice. Základní sazba je 0,1 % + 3,9 % lze získat za 10 plateb kartou v měsíci + 0,2 % lze získat za investici = celkově 4,20 % p.a. U investice platí dvě možnosti. Součet pravidelných investic do podílových fondů v daném měsíci musí být alespoň 500 korun, nebo tržní hodnota investičního portfolia klienta na konci měsíce dosáhne alespoň 400 000 korun. Kdo neinvestuje a splní podmínku 10 plateb kartou, získá sazbu 4,00 % do limitu 500 tisíc korun.

Čtvrté místo se sazbou 4,08 % obsadila Trinity Bank a její Narozeninový účet do limitu 200 tisíc korun. Nad tento limit neomezeně platí aktuálně sazba 3,30 %, což je pod repo sazbou ČNB. Tato nabídka platí při založení nového účtu s novým vkladem do naplnění celkového objemu vkladů 30 miliard korun. Sazba 3,30 % p.a. je garantována do 31. 8. 2026.

O pátou příčku se sazbou 3,80 % se nadále dělí ČSOB a Česká spořitelna. Nabídka ČSOB a sazby 3,80 % do limitu 250 tisíc korun platí pro nově založené účty do 30. září 2026, a to na tři měsíce bez podmínek. Od 4. měsíce je k základní sazbě 0,1 % pro získání bonusové sazby 2,75 % podmínkou 5 plateb kartou měsíčně a na účet musí přijít alespoň 15 tisíc korun. Top sazbu až 3,8 % získá klient za pravidelnou investici (penzijko nebo stavebko – v kombinaci aspoň 1500 korun měsíčně).

Nabídka České spořitelny a sazby 3,80 % je do limitu 400 tisíc korun, podmínkou je pravidelná investice nebo penzijní spoření minimálně ve výši 2 000 korun měsíčně.

Ostatní banky již mají aktuálně sazby na spořicích účtech nižší než 3,75 %, tedy pod úrovní repo sazby ČNB. Těsně pod repo sazbou je nyní UniCreditBank, která láká nové klienty na bonusovou úrokovou sazbu 3,70 % u spořicího účtu do limitu 500 tisíc korun.

Základní sazba je 0,01 %, bonusovou sazbu 1,69 lze získat za 3 platby kartou měsíčně a bonusovou extra sazbu 2 % získá klient, když na běžný účet přijde měsíčně alespoň 20 tisíc korun, nebo pravidelně investuje alespoň 2 tisíce korun měsíčně. Akce platí do konce srpna.

A jak vysoké zhodnocení vkladů můžete dosáhnout, pokud volnou hotovost vložíte na termínovaný vklad? Nejvyšší sazbu má aktuálně Partners Banka.



Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Roční iDNES Premium zlevňuje na 490 Kč. Čtenáři navíc získají 1 000 Kč na dovolenou

Ilustrační obrázek

Cestovatelé mohou uspořit v rozpočtu a ještě získat zajímavé čtení na celý rok.

Vidina vrácených tisíců. Důchodci zahltili telefonáty banky a penzijní společnosti

Penzijní spoření nepřináší důchodcům státní příspěvek.

Pomoc „uzamčeným“ důchodcům, tak ministerstvo financí prezentovalo novelu zákona o doplňkovém penzijním spoření, která vešla v účinnost 1. srpna. Díky ní se budou vracet státní příspěvky některým...

Dům za 18 milionů se stal pastí. Neřešené dědictví může zničit jistotu pro stáří

ilustrační snímek

Mít vlastní rodinný dům, penzijní spoření a něco investováno ještě neznamená, že máte o stáří postaráno. Pokud nemáte vyřešené dědictví, může smrt manžela či manželky spustit lavinu právních i...

Drsný šéf, který řve a bouchá pěstí? Na to už není nikdo zvědavý, říká headhunterka

Premium
Barbora Tomšovská

V minulých staletích lovci hlav hledali vrahy a lupiče, na něž byla vypsaná odměna. Dnes pátrají na opačné straně společnosti. Shánějí šéfy, bosse, top manažery, ředitele, uznávané cifršpiony a...

Komu pomůže pětistovka ke kulatinám? Důchodci si ji nemají užít, říká Juchelka

K důchodům by lidé starší 80 let měli dostávat pětistovku navíc. Změna věkové valorizace má začít v lednu 2027.

Důchody se nově mají zvyšovat o 500 korun při dosažení 80 let. Pokud návrh schválí zákonodárci a podepíše prezident, začne změna platit od ledna 2027. Další zvýšení přijde penzistům vždy ke kulatým a...

Řídí recyklaci milionů spotřebičů, odpočívá v horách bez signálu

Roman Tvrzník žije tak trochu z extrému do extrému. V práci organizuje sběr milionů kusů spotřebičů, ale v soukromí utíká do míst, kde mu stačí jen batoh na zádech.

Miliony zrecyklovaných spotřebičů, dvě desetiletí v čele firmy a cesty do míst, kde nefunguje telefon a člověk si vystačí s málem. Roman Tvrzník z Elektrowinu v rozhovoru pro iDNES.cz odhaluje, co ho...

TOP spoření v srpnu: Spořicí účty začínají čtyřkou, králem je termínovaný vklad

ilustrační snímek

Inflace se drží pod dvouprocentním cílem České národní banky. V červenci sice mírně stoupla z květnových 1,5 % na 1,7 %, ČNB však ponechává základní úrokovou sazbu na úrovni 3,75 %. Některé banky na...

12. srpna 2026

Humanoidi už klepou na dveře. Martin Polepil ví, co zvládnou

Šéf inovací v OKIN Facility Martin Polepil otestoval přes padesát úklidových robotů a humanoidy čeká do konce dekády v běžném provozu.

Otestoval přes padesát úklidových robotů, fasády čistí drony a humanoidy čeká do konce dekády v běžném provozu. Martin Polepil, šéf inovací ve skupině OKIN Facility, ale v rozhovoru pro iDNES.cz...

12. srpna 2026

Vidina vrácených tisíců. Důchodci zahltili telefonáty banky a penzijní společnosti

Penzijní spoření nepřináší důchodcům státní příspěvek.

Pomoc „uzamčeným“ důchodcům, tak ministerstvo financí prezentovalo novelu zákona o doplňkovém penzijním spoření, která vešla v účinnost 1. srpna. Díky ní se budou vracet státní příspěvky některým...

11. srpna 2026

Jak se po dovolené hned nezhroutit? Praktické tipy radí psycholožka

ilustrační snímek

„Dovolená je jen pro slabé kusy,“ říkávala jedna kolegyně, jíž vždy ke konci roku zbývalo 22 dní volna z 25. Kroutili jsme hlavou a klidně jezdili na prázdniny. A vraceli se přešlí, že zas musíme do...

11. srpna 2026

Bitcoin se stěhuje do bankovní aplikace. Má smysl ho teď koupit?

ilustrační snímek

Bitcoin přímo v bankovní aplikaci? Ještě nedávno téměř nemyslitelné, dnes už realita. Partners Banka jako první v Česku umožňuje klientům kryptoměnu nakupovat i prodávat. Má ale při současné ceně...

11. srpna 2026

Hypotéky dál drží růstový trend. Sazby vystřelily na dvouleté maximum

ilustrační snímek

Hypotéky dál nekompromisně zdražují už pátý měsíc v řadě. V srpnu podle Swiss Life Hypoindexu vzrostla průměrná sazba na 5,42 % a dostala se nejvýše za poslední dva roky. Podle odborníků se úrokové...

10. srpna 2026

Drsný šéf, který řve a bouchá pěstí? Na to už není nikdo zvědavý, říká headhunterka

Premium
Barbora Tomšovská

V minulých staletích lovci hlav hledali vrahy a lupiče, na něž byla vypsaná odměna. Dnes pátrají na opačné straně společnosti. Shánějí šéfy, bosse, top manažery, ředitele, uznávané cifršpiony a...

9. srpna 2026

Řídí recyklaci milionů spotřebičů, odpočívá v horách bez signálu

Roman Tvrzník žije tak trochu z extrému do extrému. V práci organizuje sběr milionů kusů spotřebičů, ale v soukromí utíká do míst, kde mu stačí jen batoh na zádech.

Miliony zrecyklovaných spotřebičů, dvě desetiletí v čele firmy a cesty do míst, kde nefunguje telefon a člověk si vystačí s málem. Roman Tvrzník z Elektrowinu v rozhovoru pro iDNES.cz odhaluje, co ho...

8. srpna 2026

Komu pomůže pětistovka ke kulatinám? Důchodci si ji nemají užít, říká Juchelka

K důchodům by lidé starší 80 let měli dostávat pětistovku navíc. Změna věkové valorizace má začít v lednu 2027.

Důchody se nově mají zvyšovat o 500 korun při dosažení 80 let. Pokud návrh schválí zákonodárci a podepíše prezident, začne změna platit od ledna 2027. Další zvýšení přijde penzistům vždy ke kulatým a...

7. srpna 2026  5:30

Srážek aut se zvěří rychle přibývá. Co dělat, i když policie nepřijede

ilustrační snímek

Střetů se zvěří je na českých silnicích stále víc a opravy aut zdražují. Přitom Policie ČR od loňska k většině takových nehod už nevyjíždí. Řada řidičů neví, jak po takové nehodě správně postupovat....

7. srpna 2026

Objevily jsme parádní herní kufříky, které naše děti zatím nepustily z ruky
Objevily jsme parádní herní kufříky, které naše děti zatím nepustily z ruky

Léto a prázdniny jsou v plném proudu, což pro nás maminky znamená jediné – vymyslet atraktivní program pro děti a přežít dlouhé cesty autem nebo...

Bez praxe, ale ne bez šance: Firmy nabírají i čerstvé maturanty

ilustrační snímek

Po maturitě si dopřáli volné léto, cestovali nebo čekali, zda se dostanou na vysokou školu. Teď řeší, zda už není na hledání první práce pozdě. Personalisté uklidňují: září patří k nejsilnějším...

7. srpna 2026

Kurzové výkyvy mohou firmě snížit zisk. Jak se proti nim ochránit?

Ve spolupráci
Ilustrační obrázek

Kurzové riziko, zahraniční platby a výkyvy měnových kurzů mohou firmám každoročně ukrojit významnou část zisku. Zatímco podnikatelé pečlivě sledují ceny energií, surovin nebo práce, často přehlížejí...

6. srpna 2026  8:52

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.