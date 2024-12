Podívejte se, které spořicí účty a termínované vklady teď vynášejí nejvíc

Část 1/3

Ještě na začátku tohoto roku nabízely některé banky své vkladové produkty s roční úrokovou sazkou nad 6% hranicí. Teď je situace jiná. Česká národní banka postupným snižováním základní úrokové sazby na 4 % začala krotit inflaci, která i v listopadu zůstala meziročně na úrovni 2,8 %. Celý rok 2024 tak byl ve znamení postupného klesání sazeb na spořicích a termínovaných účtech.

Úrokové sazby těch nejlepších „spořáků“ se aktuálně drží lehce nad 4% hranicí. U termínovaných vkladů se nejlepší roční úrokové sazby pohybují většinou pod 3% hranicí, některé banky však nabízejí i sazby 3,4 % a 3,5 % p.a.. Rozdíly jsou navíc v tom, po jakou dobu banky tyto sazby na „termíňácích“ garantují. Vyplývá to z aktuální analýzy bankovního trhu, kterou jsme provedli ve spolupráci s analytiky Scott & Rose.

TOP spořicí účty – prosinec 2024

Spořicí účty mají podle odborníků sloužit jako krátkodobá rezerva pro případ nečekaných výdajů. Držet na tomto konzervativním vkladovém produktu příliš vysoké částky nedává v době razantního poklesu úrokových sazeb moc velký smysl. Vyplatí se proto sledovat, jaký je vývoj úrokových sazeb. Pokud začne úspory snižovat inflace, která je nyní meziročně na úrovni 2,8 %, vyplatí se zvážit přesun části vkladů jinam.

V prosinci jsme ve spolupráci s analytiky Scott & Rose a odborným portálem Finparáda.cz porovnali více než 20 spořicích účtů bez výpovědních lhůt od 16 bankovních domů. Od každé banky byl vyhodnocen nejlepší účet a ty nejlepší byly dál hodnoceny ve třech kategoriích:

Drobný střadatel s možností vkladu do 300 000 Kč.

Střední střadatel s možností vkladu 300 000 až 600 000 Kč.

Velký střadatel s možností vkladu nad 600 000 Kč.

„Pokud banka úročí jednotlivá vkladová pásma různou úrokovou sazbou, byl proveden výpočet reálné úrokové sazby a výnosu, který klient získá. Jde tedy vždy o součet výnosů, které klient získá v nižších a vyšších vkladových pásmech,“ říká Valerie Koubová, analytička společnosti Scott & Rose.

Kategorie pro drobné a střední střadatele, tedy pro vklady v pásmu do 300 tisíc korun a v pásmu od 300 tisíc do 600 tisíc korun, má shodné vítěze. V prosincovém žebříčku nejlepších spořicích účtu se na prvním místě umístila Raiffeisenbank. Druhá příčka patří Trinity Bank a třetí místo obsadila Partners Banka, která na bankovní trh vstoupila letos v březnu.

Spořicí účet do 300 tisíc Kč a od 300 tisíc do 600 tisíc Kč Banka Název účtu Úroková sazba (p.a.) Raiffeisenbank Bonusový spořicí účet 4,20 % Trinity Bank Skvělý účet 4,08 % Partners Banka Spořicí účet 3,73 % Zdroj: Finparada.cz a iDNES.cz, revize k 10. prosinci 2024

Na prvním místě je Raiffeisenbank s Bonusovým spořicím účtem a úrokovou sazbou 4,20 % p.a., kterou banka garantuje minimálně do 31. 12. 2024. Bonusový spořicí účet je poskytován k běžným účtům (Chytrý, Aktivní, Exkluzivní a Prémiový). Podle zvoleného účtu se pak odvíjí pásmo, pro které je bonusová sazba nabízena. U Chytrého účtu je například sazba 4,20 % u vkladu do 500 tisíc korun. Pro získání bonusové sazby je zapotřebí provést 3 platby debetní či kreditní kartou.

Na druhém místě je Trinity Bank, která od 9. prosince 2024 nabízí Skvělý účet se sazbou 4,08 % p.a. Tato nabídka platí však pro nové klienty a nové vklady do 500 tisíc korun, od 500 tisíc korun a výše jsou pak vklady úročeny sazbou 3,08 % p.a. Stávající klienti, kteří si v Trinity Bank již dříve otevřeli Skvělý účet, mají nižší úrokové sazby. Vklady do 500 tisíc korun jsou aktuálně úročeny sazbou 3,78 % p.a., nad 500 tisíc korun je sazba 2,58 % p.a.

Na třetím je Partners Banka, která na Spořicím účtu snížila od 9. prosince 2024 svou roční úrokovou sazbu na 3,73 %, a to nadále bez omezení výše vkladu. Sazba je poskytována bez podmínek k balíčkům Pro dva a Pro rodinu. U balíčku Pro jednoho ji lze získat, pokud klient každý měsíc zaplatí 5x kartou, v případě nedodržení podmínky je sazba snížena 1,9 % p.a. Spořicí účet lze založit v aplikaci banky a je navázán na běžný účet. Platby ze spořicího účtu nelze provádět kromě navázaného běžného účtu. Peníze na spořicí účet lze rovněž zaslat pouze z navázaného běžného účtu.

Spořte a zároveň investujte

Na bankovním trhu se objevují i zajímavé nabídky spoření v kombinaci s investicí. U České spořitelny lze na spořicím účtu získat například úrok 4,30 % p.a. pro vklad až do limitu 400 tisíc korun, zůstatek nad tuto částku je úročen sazbou 0,01 % p. a. Sazba ve výši 4,30 % je však podmíněna. Jednak je potřeba mít u ČS aktivní Plus účet a používat aplikaci George. Další podmínkou je investovat pravidelným pokynem včetně DIPu nebo využívat penzijního spoření u České spořitelny částkou minimálně 2 000 korun měsíčně. Do této částky se však nepočítá příspěvek zaměstnavatele.

U Banky CREDITAS lze spořit až do výše 500 tisíc korun s úrokovou základní sazbou 3,2 % p.a. Navíc však mohou klienti získat i bonusovou sazbu 0,8 % p.a., pokud se rozhodnou zároveň pravidelně investovat v kalendářním měsíci v souhrnu 1 500 korun. Vlády do 500 tisíc korun jsou při splnění této podmínky úročeny sazbou 4 % p.a., nad tento limit je sazba 1 %.

