Česká národní banka stále drží základní úrokovou sazbu na úrovni 3,5 %, inflace přitom dál polevuje. Podle předběžných údajů, které zveřejnil Český statistický úřad, zůstala inflace v prosinci meziročně na úrovni 2,1 %. Spořicích účtů se čtyřprocentní úrokovou sazbou však ubývá a banky zpřísňují i podmínky, za kterých lze na jejich nejvyšší úrokovou sazbu dosáhnout. Vyplatí se proto změny na bankovním trhu sledovat.
Příklady některých změn od ledna 2026
Kupříkladu mBank, která od září 2025 nabízela na mSpořicím účtu Plus bonusovou úrokovou sazbu 4,01 % p.a. bez omezení výše vkladu, od 9.ledna 2026 upravila bonusové úročení a odstupňovala úrokovou sazbu podle částky uložené na účtu. Výše vkladu do 500 000 korun je úročena sazbou 4,01 % p.a., v rozmezí od 500 00,01 korun do 3 milionu činí sazba 3,61 % a nad 3 miliony korun Kč je vklad úročen sazbou 3,21 % p.a. První tři měsíce mají klienti tuto sazbu bez podmínek, poté je sazba podmíněna měsíčním příjmem alespoň 15 000 korun na běžný účet a provedením alespoň 5 plateb kartou. Pro studenty s účtem #navlastnitriko stačí pro získání této sazby minimálně 5 plateb kartou měsíčně.
Od 6. srpna 2025 nabízela úrokovou sazbu 4 % p.a. rovněž ČSOB. Od 8. ledna 2026 došlo ke snížení této sazby na 3,80 % p.a. Podmínkou je alespoň 5 plateb kartou v daném měsíci a příjem ve výši minimálně 15 000 korun měsíčně. Případně si klienti musí pravidelně odkládat alespoň 1 500 korun měsíčně do investic nebo penzijního či stavebního spoření.
Pokud chcete zhodnocovat krátkodobou rezervu na spořicím účtu, přinášíme aktuální žebříček nejlepších bankovních nabídek. Úrokové sazby těch nejlepších „spořáků se pohybují v rozpětí 3,15 až 4,01 % p.a.
TOP spořicí účty – leden 2026
V lednu jsme ve spolupráci s analytiky Scott & Rose a odborným portálem Finparáda.cz porovnali opět více než 20 spořicích účtů bez výpovědních lhůt od 16 bankovních domů. Hodnocena byla výnosnost za rok včetně všech bonusů a zvýhodnění jak pro nové klienty, tak pro stávající klienty. Od každé banky byl vyhodnocen nejlepší účet a ty nejlepší byly dál hodnoceny ve třech kategoriích:
- Drobný střadatel s možností vkladu do 300 000 Kč.
- Střední střadatel s možností vkladu 300 000 až 600 000 Kč.
- Velký střadatel s možností vkladu od 600 000 do 1 500 000 Kč.
„Pokud banka úročí jednotlivá vkladová pásma různou úrokovou sazbou, byl proveden výpočet reálné úrokové sazby a výnosu, který klient získá. Jde tedy vždy o součet výnosů, které klient získá v nižších a vyšších vkladových pásmech,“ říká Veronika Křivská, analytička společnosti Scott & Rose.
Kategorie Drobný a střední střadatel
Kategorie pro drobné a střední střadatele, má shodné pořadí. „Na prvním místě v lednovém žebříčku spořicích účtů pro vklady až do 600 000 korun se umístila mBank se sazbou 4,01 %, která odsunula na druhé místo Raiffeisenbank se sazbou 4,00 %. Na třetí místo se nově vyhoupla UniCredit Bank s roční úrokovou sazbou 3,15 %,“ přibližuje analytička Veronika Křivská.
|Banka
|Název účtu
|Úroková sazba (p.a.)
|mBank
|mSpořicí účet Plus
|4,01 %
|Raiffeisenbank
|Bonusový spořicí účet
|4,00 %
|UniCredit Bank
|Účet na spoření
|3,15 %
|Zdroj: Finparada.cz a iDNES.cz, revize 12. ledna 2026
První místo žebříčku patří mBank s mSpořicím účtem Plus a úrokovou sazbou 4,01 % p.a. do výše vkladu 500 000 korun. V rozmezí od 500 000,01 korun do 3 milionu korun činí sazba 3,61 %, nad 3 miliony korun je vklad úročen sazbou 3,21 %. Sazby jsou garantované do 28. února 2026.
Příklad: Když budete mít na vašem mSpořicím účtu Plus uložených 600 000 korun, částka 500 000 Kč bude stále úročena bonusovou sazbou 4,01 % ročně. Až zbylých 100 000 korun se bude úročit bonusovou sazbou 3,61 % ročně.
První tři měsíce mají klienti tyto garantované sazby bez podmínek, poté jsou sazby podmíněny měsíčním příjmem alespoň 15 000 korun na běžný účet a provedením alespoň 5 plateb kartou. Pro studenty s účtem #navlastnitriko stačí pro získání této sazby minimálně 5 plateb kartou měsíčně.
Na druhém místě je Raiffeisenbank s Bonusovým spořicím účtem a úrokovou sazbu 4,00 procenta p.a. Bonusový spořicí účet je poskytován k běžným účtům CHYTRÝ, AKTIVNÍ a EXKLUZIVNÍ. Výše bonusového úroku se odvíjí od toho, jaký máte sjednaný běžný účet.
|Běžný účet u RB
|Do 500 tis. Kč
|500 tis. až 1 mil. Kč
|1 mil. až 5 mil. Kč
|EXKLUZIVNÍ účet
|4,0 %
|3,0 %
|3,0 %
|AKTIVNÍ účet
|4,0 %
|3,0 %
|x
|CHYTRÝ účet
|4,0 %
|x
|x
|Zdroj: webové stránky RB, sazby platné od 1. ledna 2026
Například u AKTIVNÍHO účtu zhodnotí Bonusový spořicí účet vklad do 500 tisíc Kč sazbou 4,0 procenta p.a., nad tento limit až do vkladu 1 mil. Kč je od 1. ledna 2026 sazba 3,0 % p.a. Pro získání bonusové sazby je zapotřebí stále provést 10 plateb debetní či kreditní kartou. Bonusový úrok se připíšeme do 5. dne následujícího měsíce.
Na třetí místo se nově vyhoupla UniCredit Bank s Účtem na spoření, který nabízí úrokovou sazbu 3,15 % p.a. pro vklady do 2 milionu korun včetně. Sazba je platná do 1. února 2026. Podmínkou pro získání této sazby je alespoň třikrát měsíčně zaplatit platební kartou a zároveň zajistit příjem na účet v minimální výši 20 000 korun, nebo si sjednat pravidelnou investici s měsíční úložkou alespoň 2 000 korun.