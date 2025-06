Část 1/4

Ve spolupráci s analytiky společnosti Scott & Rose jsme opět zmapovali situaci na bankovním trhu a přinášíme přehled nejlepších spořicích a termínovaných účtů. Ze sondy vyplývá, že nejlepší „spořáky“ zhodnotí vklady aktuálně v rozpětí 3,16 až 4 procenta. Nejlepší termínované vklady mají sazby mírně nižší, v rozpětí 2,15 a 3,20 procenta.

Které banky mají aktuálně nejlepší spořicí účty

Pokud necháváte volnou hotovost zbytečně ležet na běžném účtu, který nic nevynáší, je to špatná volba. Inflace je sice nízká, ale každá koruna je dobrá. Proto je dobré využít spořicí účet a vytvářet si tak krátkodobou rezervu, která se zhodnotí o úrokovou sazbu.

Nejlepší úrokovou sazbu na „spořáku“ si aktuálně drží Bonusový spořicí účet od Raiffeisenbank, a to 4 procenta. Banka původně garantovala tuto sazbu do konce května, přesto pokračuje v této nabídce i v červnu. Na které spořicí účty se vyplatí přesunout část úspor a porazit inflaci?

TOP spořicí účty – červen 2025

V červnu jsme ve spolupráci s analytiky Scott & Rose a odborným portálem Finparáda.cz porovnali více než 20 spořicích účtů bez výpovědních lhůt od 16 bankovních domů. Od každé banky byl vyhodnocen nejlepší účet a ty nejlepší byly dál hodnoceny ve třech kategoriích:

Drobný střadatel s možností vkladu do 300 000 Kč.

Střední střadatel s možností vkladu 300 000 až 600 000 Kč.

Velký střadatel s možností vkladu od 600 000 do 1 500 000 Kč.

„Pokud banka úročí jednotlivá vkladová pásma různou úrokovou sazbou, byl proveden výpočet reálné úrokové sazby a výnosu, který klient získá. Jde tedy vždy o součet výnosů, které klient získá v nižších a vyšších vkladových pásmech,“ říká Veronika Křivská, analytička společnosti Scott & Rose.

Kategorie pro drobné střadatele, tedy pro vklady v pásmu do 300 tisíc korun se v červnovém žebříčku umístila na prvním místě Raiffeisenbank. Na druhém místě je Trinity Bank a nově se na třetím místě usadila ČSOB.

Spořicí účet do 300 tisíc Kč Banka Název účtu Úroková sazba (p.a.) Raiffeisenbank Bonusový spořicí účet 4,00 % Trinity Bank Skvělý účet 3,33 % ČSOB ČSOB Spoření s bonusem 3,25 % Zdroj: Finparada.cz a iDNES.cz, revize 3. března 2025

Na prvním místě je Raiffeisenbank s Bonusovým spořicím účtem a úrokovou sazbu 4,00 procenta p.a. Bonusový spořicí účet je poskytován k běžným účtům CHYTRÝ, AKTIVNÍ a EXKLUZIVNÍ. Výše bonusového úroku se odvíjí od velikosti vkladu a od toho, jaký máte sjednaný běžný účet.

Raiffeisenbank: Bonusový spořicí účet – sazby při splnění podmínky 3 plateb kartou Běžný účet u RB Do 500 tis. Kč 500 tis. až 1 mil. Kč 1 mil. až 5 mil. Kč EXKLUZIVNÍ účet 4,0 % 3,5 % 3,0 % AKTIVNÍ účet 4,0 % 3,5 % x CHYTRÝ účet 4,0 % x x Zdroj: webové stránky RB

Například u AKTIVNÍHO účtu zhodnotí Bonusový spořicí účet vklad do 500 tisíc Kč sazbou 4,0 procenta p.a., nad tento limit až do vkladu 1 mil. Kč je sazba 3,5 procenta p.a. Pro získání bonusové sazby je zapotřebí provést 3 platby debetní či kreditní kartou. Bonusový úrok se připíšeme do 5. dne následujícího měsíce.

Na druhém místě je Trinity Bank se Skvělým účtem, u kterého banka nabízí od 2. 6. 2025 sazbu 3,33 procenta p.a. pro vklady do 400 tisíc Kč, nad 400 tisíc Kč se vklady úročí sazbou 3,01 procenta p.a. Garance úrokové sazby je na 6 měsíců od začátku akce, která odstartovala 20. 5. 2025. Nabídka je určená pro nové klienty při sjednání spořicího účtu online.

Na třetí místo se nově vyhoupla ČSOB se Spořením s bonusem a úrokem až 3,25 procenta s garancí do 30. 6. 2025. Tuto sazbu klient získá u vkladů do 250 tisíc Kč, poté jsou vklady až do 1 milionu Kč úročeny sazbou 1,50 procenta p.a. Základní úroková sazba u obou pásem je 0,25 procenta, bonusovou sazbu klient získá za provedení 5 platebních transakcí z účtu prostřednictvím debetní nebo kreditní karty a příjmem na běžný účet v minimální výši 15 tisíc Kč. Klientům ve věku 18 až 26 let stačí jen mít účet a platit kartou.

Nejlepší spořicí účty v kategorii pro střední střadatele najdete na další stránce.