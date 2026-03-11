Úrokové sazby na nejvýhodnějších spořicích účtech se nyní pohybují v rozpětí 3,50 % až 5,01 %. Některé banky totiž přicházejí se zajímavými úroky na dětských spořicích účtech, přičemž nejlepší sazby jsou od sazby 3,50 %. Lepší úročení lze také získat, když spoříte a zároveň investujete. V žebříčku TOP spořicích účtů je v březnu na prvním místě mBank s úrokem 4,01 %.
Nabídky spořicích účtů jen pro děti
Vůbec nejvyšší úrokovou sazbu má aktuálně mBank u spoření, které je určené výhradně dětem do 15 let. Sazba činí 5,01 % p.a., a to pro vklady do 50 tisíc korun, vklady nad tuto částku banka úročí sazbou 3,01 % p.a. Úroková sazba je platná do 30. června 2026.
Dětský spořicí účet se sazbou 4,0 % má v nabídce Raiffeisenbank, a to pro děti do 18 let. Zakládá ho jejich zákonný zástupce, který je u účtu vedený jako disponent. Podmínkou je zřídit dítěti rovněž běžný účet, přičemž dítě od 8 let získá také debetní kartu. Spořicí účet je v podstatě stejný – jako Bonusový spořicí účet pro dospělé klienty – podmínkou je provést 10 plateb kartou za měsíc.
Dětský účet se sazbou 3,80 % pro děti do 18 let nabízí nyní také ČSOB, a to do limitu 250 tisíc korun. Rovněž Česká spořitelna má spořící účet pro děti do 15 let. Pokud dítě spoří každý měsíc z kapesného alespoň 50 korun, banka mu připíšeme na spořicí účet úrok 3,80 % z uspořené částky – až do výše 100 tisíc korun.
Komerční banka má v aktuální nabídce dětský spořicí účet s úrokovou sazbou 3,5 % (základní sazba 0,1 a bonusová sazba 3,4 %) a bonusem 500 korun. Je určený pro nové klienty do 18 let a úročení je platné do limitu 200 tisíc korun. Spořicí účet lze sjednat buď samostatně, nebo spolu s běžným účtem v tarifu Start nebo Standard. Pro získání bonusu je třeba vložit dítěti na spořicí nebo běžný účet do dvou měsíců po sjednání alespoň 500 korun. Následující měsíc je pak bonus ve výši 500 korun připsán na spořicí účet. Akce platí do 30. června 2026.
Lepší úrok, když klient zároveň investuje
Vyšší úroková sazba se dá získat v některých bankách jen tehdy, když klient zároveň investuje. Podmínku pravidelné investice pro získání až 4% sazby na Spořicím účtu+ má například Banka CREDITAS. Základní sazba je 3,0 % pro vklady až do výše 500 000 korun. Pro pravidelné investice v rozmezí 1 500 - 2 999 korun činí bonusová sazba 0,5 %, pro investice od 3 000 korun je bonusová sazba 1,0 % p.a.
U ČSOB lze na spořicím účtu získat aktuálně sazbu 3,80 %, podmínkou je alespoň 5 plateb kartou v daném měsíci a příjem ve výši minimálně 15 tisíc korun měsíčně. Případně si klienti musí pravidelně odkládat alespoň 1 500 korun měsíčně do investic nebo penzijního či stavebního spoření. Noví klienti, kteří si založí u ČSOB spořicí účet do 31. března 2026, získají sazbu 3,80 % bez podmínek na tři měsíce.
Česká spořitelna má na spořicím účtu výhodnou sazbu 3,80 % pro pravidelné investory a ty, kdo si pravidelně spoří v penzijním spoření minimálně 2 000 korun.
Partners banka změní podmínky spoření
Zvednout úrokové sazby na spořicím účtu se chystá Partners Banka, která je na bankovním trhu dva roky a již získala 174 tisíc klientů. Aktuálně má na spořicím účtu základní úrokovou sazbu ve výši 3,06 % bez omezení výše vkladu. Koncem února však banka oznámila, že od 1. dubna 2026 dojde k navýšení základní i snížené úrokové sazby. Jak vysoké nové sazby budou, oznámí banka ve druhé polovině března.
Pro získání základní sazby bez podmínek je nutné mít sjednaný balíček Pro dva nebo Pro rodinu. Kdo má u Partners Banky bezplatný běžný účet, musí být aktivní a do konce března si aktivovat službu Hlídání minimálního zůstatku, což bude minimálně 20 tisíc korun.
Kdo si tuto službu nezapne, získá jen sníženou sazbu, která je nyní 1,50 %, ale od dubna se také zvýší. Zároveň bude třeba provést alespoň 5 plateb kartou měsíčně a v případě poklesu minimálního zůstatku musí být úspěšně provedeno dorovnání ze spořicího účtu, což zafunguje, pokud je na „spořáku“ dostatek peněz.
A jaký je březnový žebříček TOP spořicích účtů? S nejvyšší úrokovou sazbou je na prvním místě mBank. Čtěte dál.