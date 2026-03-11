TOP spoření v březnu. Známe nejlepší spořicí účty

Eva Sovová
Česká národní banka stále drží základní úrokovou sazbu na úrovni 3,5 %. Inflace přitom dál polevuje, v únoru klesla na 1,4 %. Úrokové sazby na spořicích účtech zůstávají v březnu stabilní. Partners Banka však avizuje, že zvedne sazby, ale změní podmínky pro jejich získání. Kde získáte zajímavé zhodnocení vkladů?
Část 1/3
ilustrační snímek

Úrokové sazby na nejvýhodnějších spořicích účtech se nyní pohybují v rozpětí 3,50 % až 5,01 %. Některé banky totiž přicházejí se zajímavými úroky na dětských spořicích účtech, přičemž nejlepší sazby jsou od sazby 3,50 %. Lepší úročení lze také získat, když spoříte a zároveň investujete. V žebříčku TOP spořicích účtů je v březnu na prvním místě mBank s úrokem 4,01 %.

Nabídky spořicích účtů jen pro děti

Vůbec nejvyšší úrokovou sazbu má aktuálně mBank u spoření, které je určené výhradně dětem do 15 let. Sazba činí 5,01 % p.a., a to pro vklady do 50 tisíc korun, vklady nad tuto částku banka úročí sazbou 3,01 % p.a. Úroková sazba je platná do 30. června 2026.

Dětský spořicí účet se sazbou 4,0 % má v nabídce Raiffeisenbank, a to pro děti do 18 let. Zakládá ho jejich zákonný zástupce, který je u účtu vedený jako disponent. Podmínkou je zřídit dítěti rovněž běžný účet, přičemž dítě od 8 let získá také debetní kartu. Spořicí účet je v podstatě stejný – jako Bonusový spořicí účet pro dospělé klienty – podmínkou je provést 10 plateb kartou za měsíc.

Dětský účet se sazbou 3,80 % pro děti do 18 let nabízí nyní také ČSOB, a to do limitu 250 tisíc korun. Rovněž Česká spořitelna má spořící účet pro děti do 15 let. Pokud dítě spoří každý měsíc z kapesného alespoň 50 korun, banka mu připíšeme na spořicí účet úrok 3,80 % z uspořené částky – až do výše 100 tisíc korun.

Cílovou částku stavebního spoření není třeba naspořit. Proč, vysvětluje expert

Komerční banka má v aktuální nabídce dětský spořicí účet s úrokovou sazbou 3,5 % (základní sazba 0,1 a bonusová sazba 3,4 %) a bonusem 500 korun. Je určený pro nové klienty do 18 let a úročení je platné do limitu 200 tisíc korun. Spořicí účet lze sjednat buď samostatně, nebo spolu s běžným účtem v tarifu Start nebo Standard. Pro získání bonusu je třeba vložit dítěti na spořicí nebo běžný účet do dvou měsíců po sjednání alespoň 500 korun. Následující měsíc je pak bonus ve výši 500 korun připsán na spořicí účet. Akce platí do 30. června 2026.

Lepší úrok, když klient zároveň investuje

Vyšší úroková sazba se dá získat v některých bankách jen tehdy, když klient zároveň investuje. Podmínku pravidelné investice pro získání až 4% sazby na Spořicím účtu+ má například Banka CREDITAS. Základní sazba je 3,0 % pro vklady až do výše 500 000 korun. Pro pravidelné investice v rozmezí 1 500 - 2 999 korun činí bonusová sazba 0,5 %, pro investice od 3 000 korun je bonusová sazba 1,0 % p.a.

U ČSOB lze na spořicím účtu získat aktuálně sazbu 3,80 %, podmínkou je alespoň 5 plateb kartou v daném měsíci a příjem ve výši minimálně 15 tisíc korun měsíčně. Případně si klienti musí pravidelně odkládat alespoň 1 500 korun měsíčně do investic nebo penzijního či stavebního spoření. Noví klienti, kteří si založí u ČSOB spořicí účet do 31. března 2026, získají sazbu 3,80 % bez podmínek na tři měsíce.

Česká spořitelna má na spořicím účtu výhodnou sazbu 3,80 % pro pravidelné investory a ty, kdo si pravidelně spoří v penzijním spoření minimálně 2 000 korun.

Partners banka změní podmínky spoření

Zvednout úrokové sazby na spořicím účtu se chystá Partners Banka, která je na bankovním trhu dva roky a již získala 174 tisíc klientů. Aktuálně má na spořicím účtu základní úrokovou sazbu ve výši 3,06 % bez omezení výše vkladu. Koncem února však banka oznámila, že od 1. dubna 2026 dojde k navýšení základní i snížené úrokové sazby. Jak vysoké nové sazby budou, oznámí banka ve druhé polovině března.

Pro získání základní sazby bez podmínek je nutné mít sjednaný balíček Pro dva nebo Pro rodinu. Kdo má u Partners Banky bezplatný běžný účet, musí být aktivní a do konce března si aktivovat službu Hlídání minimálního zůstatku, což bude minimálně 20 tisíc korun.

Češi mění přístup k životnímu pojištění. Uvědomují si, že mít rezervy nestačí

Kdo si tuto službu nezapne, získá jen sníženou sazbu, která je nyní 1,50 %, ale od dubna se také zvýší. Zároveň bude třeba provést alespoň 5 plateb kartou měsíčně a v případě poklesu minimálního zůstatku musí být úspěšně provedeno dorovnání ze spořicího účtu, což zafunguje, pokud je na „spořáku“ dostatek peněz.

A jaký je březnový žebříček TOP spořicích účtů? S nejvyšší úrokovou sazbou je na prvním místě mBank. Čtěte dál.



Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Přes 1,3 milionu lidí má nadprůměrný důchod. Nejvyšší penze přesahuje 240 tisíc

Ilustrační snímek

Doba se mění. Dříve se lidé zajímali o svou penzi až pár let před důchodem, dnes si statisíce Čechů hlídají svůj budoucí důchod průběžně. Umožňuje to důchodová aplikace IDA. Zájem o tuto službu je...

Starobní důchod a výchovné: Už to nebude automaticky 500 Kč za dítě

Ilustrační snímek

Starobní důchod u žen zvyšuje mnohdy částka, nazývaná výchovné. Zavedl ji zákon v roce 2023 a dělala 500 korun na jedno dítě. Měla se valorizovat stejně jako zbytek procentní výměry důchodu,...

Hypotéky mírně zlevňují. Další vývoj může ale zkomplikovat růst cen energií

ilustrační snímek

O hypotéky se zvedá zájem. Češi pochopili, že čekáním na levné úvěry jen ztrácí čas vyřešit své bydlení. Průměrná nabídková sazba hypoték podle Swiss Life Hypoindexu v březnu klesla na 4,89 procenta....

Opilecké extempore v práci: kdy odejdete jen s ostudou a kdy s výpovědí

alkohol v práci

Alkohol do zaměstnání nepatří, zákoník práce to říká jasně. Přesto se občas najde důvod k přípitku – a někdy i k průšvihu. Kdy může zaměstnavatel poslat opilého zaměstnance domů, kdy mu dát výpověď a...

Uvázli v Dubaji kvůli zrušeným letům. Co hrozí v práci za prodlouženou dovolenou

Zrušené lety z Dubaje a dalších míst na Blízkém východě nechaly řadu lidí...

Co hrozí v práci kvůli dovolené, která se protáhla po útocích na Írán? Zrušené lety z Dubaje a dalších míst na Blízkém východě nechaly řadu lidí nečekaně v zahraničí. Některým se tak protahuje...

TOP spoření v březnu. Známe nejlepší spořicí účty

ilustrační snímek

Česká národní banka stále drží základní úrokovou sazbu na úrovni 3,5 %. Inflace přitom dál polevuje, v únoru klesla na 1,4 %. Úrokové sazby na spořicích účtech zůstávají v březnu stabilní. Partners...

11. března 2026

Češi mění přístup k životnímu pojištění. Uvědomují si, že mít rezervy nestačí

Pavel Krejčík, analytik životného pojištění skupiny Partners

Investiční životní pojištění kdysi dominovalo trhu. Dnes je situace opačná – většina nových smluv je rizikových. Podle analytika životného pojištění skupiny Partners Pavla Krejčíka si totiž lidé více...

11. března 2026

Starobní důchod a výchovné: Už to nebude automaticky 500 Kč za dítě

Ilustrační snímek

Starobní důchod u žen zvyšuje mnohdy částka, nazývaná výchovné. Zavedl ji zákon v roce 2023 a dělala 500 korun na jedno dítě. Měla se valorizovat stejně jako zbytek procentní výměry důchodu,...

10. března 2026

Daně 2025: Slevy, odpočty i bonus na děti. Aneb jak snížit daňovou povinnost

Ilustrační snímek

Každá uspořená koruna dobrá. Tak proč nevyužít možností, jež nabízí stát v podobě daňových odpočtů a slev. Zjistěte, na co všechno máte nárok a co k tomu musíte finančnímu úřadu doložit, aby vám...

10. března 2026

Uvázli v Dubaji kvůli zrušeným letům. Co hrozí v práci za prodlouženou dovolenou

Zrušené lety z Dubaje a dalších míst na Blízkém východě nechaly řadu lidí...

Co hrozí v práci kvůli dovolené, která se protáhla po útocích na Írán? Zrušené lety z Dubaje a dalších míst na Blízkém východě nechaly řadu lidí nečekaně v zahraničí. Některým se tak protahuje...

9. března 2026  14:25

Opilecké extempore v práci: kdy odejdete jen s ostudou a kdy s výpovědí

alkohol v práci

Alkohol do zaměstnání nepatří, zákoník práce to říká jasně. Přesto se občas najde důvod k přípitku – a někdy i k průšvihu. Kdy může zaměstnavatel poslat opilého zaměstnance domů, kdy mu dát výpověď a...

9. března 2026

Hypotéky mírně zlevňují. Další vývoj může ale zkomplikovat růst cen energií

ilustrační snímek

O hypotéky se zvedá zájem. Češi pochopili, že čekáním na levné úvěry jen ztrácí čas vyřešit své bydlení. Průměrná nabídková sazba hypoték podle Swiss Life Hypoindexu v březnu klesla na 4,89 procenta....

8. března 2026

Z Prahy do světa: Česko očima německého redaktora zahraničního vysílání

Ferdinand Hauser, redaktor zahraničního vysílání Radio Prague International

Do Česka přijel jako student, zůstal jako novinář. Dnes z Prahy vysílá zprávy o české ekonomice, politice i společenských proměnách do německy mluvícího světa. Jako redaktor zahraničního vysílání...

7. března 2026

Refixace a refinancování hypoték sílí. Dlužníci zaplatí víc, ale mohou i ušetřit

ilustrační snímek

Leden na hypotečním trhu potvrdil trend, který začal už koncem loňska a bude trvat celý letošek i příští rok. Jde o masivní vlnu refixací a refinancování hypoték již stávajících dlužníků. Důvodem je...

6. března 2026

Zálohy, fixace, sankce: Jak se neztratit ve vyúčtování a smlouvě na energie

Premium
Miren Memiševič, vedoucí oddělení energií a telekomunikace ve Skupině Klik.cz

Kolik stojí vaše energie? Pokud odpověď neznáte přesně, nejste sami. „Mnoho lidí sleduje jen konečnou částku na vyúčtování a přehlíží klíčová čísla,“ říká Miren Memiševič, vedoucí oddělení energií a...

6. března 2026

Advantage Consulting, s.r.o.
PROJEKTOVÝ MANAŽER - POZEMNÍ STAVBY (80 - 100.000 Kč)

Advantage Consulting, s.r.o.
Jihomoravský kraj
nabízený plat: 80 000 - 10 000 Kč

Dalších 29 886 volných pozic

Zlato jako pojistka v nejisté době. Jak začít s budováním zlaté rezervy a nenapálit se

Ve spolupráci
Investiční zlato od Zlaťáky.cz

Historie finančního světa je v podstatě historií neustálého hledání stability. Zatímco politické režimy, digitální měny a papírové bankovky přicházejí a odcházejí, jeden prvek zůstává v lidské...

5. března 2026

Odchod do důchodu předčasně? Kdo hodně pracoval, čeká ho menší krácení penze

ilustrační snímek

Předčasný důchod má oproti řádnému starobnímu jednu velkou nevýhodu: je vždy nižší. Krátí se podle toho, o kolik dříve jdete do penze. V roce 2026 vstoupila ale v platnost jedna novinka. V některých...

5. března 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.