Známe nejlepší spořicí a termínované účty. Kde zhodnotí vklady nejlépe

Část 1/3

Úrokové sazby nejlepších spořicích účtů se aktuálně drží kolem 3,5 procenta, Bonusový spořicí účet od Raiffeisenbank má roční úrokovou aktuálně nejvyšší, a to 4 procenta. U termínovaných vkladů se nejlepší sazby pohybují v rozpětí od 2,50 do 3,50 procenta. Vyplývá to z aktuální analýzy bankovního trhu, kterou jsme provedli ve spolupráci s analytiky Scott & Rose.

TOP spořicí účty – březen 2025

Inflace se meziročně drží na úrovni 2,8 procenta, základní úrok centrální banky spadl na 3,75 procenta a je tak na nejnižší úrovni od konce ledna 2022. Spořicí účty mají podle odborníků sloužit jako krátkodobá rezerva pro případ nečekaných výdajů.

Nechávat peníze ležet na běžném účtu, který nic nevynáší, je ale špatná volba. Vyplatí se proto sledovat, jaký je vývoj úrokových sazeb a přesunout volnou hotovost tam, kde se dá lépe zhodnotit.

V březnu jsme ve spolupráci s analytiky Scott & Rose a odborným portálem Finparáda.cz porovnali více než 20 spořicích účtů bez výpovědních lhůt od 16 bankovních domů. Od každé banky byl vyhodnocen nejlepší účet a ty nejlepší byly dál hodnoceny ve třech kategoriích:

Drobný střadatel s možností vkladu do 300 000 Kč.

Střední střadatel s možností vkladu 300 000 až 600 000 Kč.

Velký střadatel s možností vkladu od 600 000 do 1 500 000 Kč.

„Pokud banka úročí jednotlivá vkladová pásma různou úrokovou sazbou, byl proveden výpočet reálné úrokové sazby a výnosu, který klient získá. Jde tedy vždy o součet výnosů, které klient získá v nižších a vyšších vkladových pásmech,“ říká Valerie Koubová, analytička společnosti Scott & Rose.

Kategorie pro drobné střadatele, tedy pro vklady v pásmu do 300 tisíc korun se březnovém žebříčku umístila na prvním místě Raiffeisenbank. Druhá příčka patří Trinity Bank a třetí místo obsadila Partners Banka, která je na bankovním trhu již rok.

Spořicí účet do 300 tisíc Kč Banka Název účtu Úroková sazba (p.a.) Raiffeisenbank Bonusový spořicí účet 4,00 % Trinity Bank Skvělý účet 3,58 % Partners Banka Spořicí účet 3,53 % Zdroj: Finparada.cz a DNES.cz, revize 4. března 2025

Na prvním místě je Raiffeisenbank s Bonusovým spořicím účtem a úrokovou sazbu 4,00 procenta p.a. Bonusový spořicí účet je poskytován k běžným účtům CHYTRÝ, AKTIVNÍ, EXKLUZIVNÍ a PRÉMIOVÝ. Od března již Raiffeisenbank neúročí sazbou 4 procenta p.a. všechna pásma pro jednotlivé účty, ale pásma rozdělila. Například u AKTIVNÍHO účtu zhodnotí Bonusový spořicí účet vklad do 500 tis. Kč sazbou 4,0 procenta p.a., nad tento limit až do vkladu 1 mil. Kč je sazba 3,5 procenta p.a. Pro získání bonusové sazby je pak zapotřebí provést 3 platby debetní či kreditní kartou.

Raiffeisenbank: Bonusový spořicí účet – sazby při splnění podmínky 3 plateb kartou Běžný účet u RB Do 500 tis. Kč 500 tis. až 1 mil. Kč 1 mil. až 5 mil. Kč EXKLUZIVNÍ účet 4,0 % 3,5 % 3,0 % AKTIVNÍ účet 4,0 % 3,5 % x CHYTRÝ účet 4,0 % x x Zdroj: webové stránky RB

Na druhém místě je Trinity Bank se Skvělým účtem, který je však určený pro nové klienty. Banka ve své nabídce platné od 3. března 2025 přitom upravila úroková pásma a v nové akci nabízí sazbu na 3,58 procenta p.a. pro vklady do 400 tis. Kč, nad 400 tis. Kč úročí vklady sazbou 3,08 procenta p.a. Spořit lze neomezeně, vklady nad 1 mil. Kč banka úročí rovněž sazbou 3,08 procenta p.a.

Trinity Bank: Skvělý účet pro nové klienty – úročení podle pásem 0 – 400 000 Kč 3,58 % 400 000,01 – 1 000 000 Kč 3,08 % Nad 1 000 000 Kč 3,08 % Zdroj: webové stránky Trinity Bank, podmínky platné od 3. března 2025

Na třetím místě je Partners Banka se Spořicím účtem a úrokem 3,53 procenta p.a. bez omezení výše vkladu. Sazba je bez podmínek a je poskytována k balíčkům Pro dva a Pro rodinu. U balíčku Pro jednoho ji pak získáte, pokud každý měsíc zaplatíte 5x kartou, v případě nedodržení podmínky je sazba snížena na 1,7 procenta p.a.

Spořte a zároveň investujte

Na bankovním trhu se objevují i zajímavé nabídky spoření v kombinaci s investicí. Ale i u těch dochází ke snižování úrokových sazeb u spořicí složky.

Třeba u České spořitelny lze na spořicím účtu získat nyní úrok 4,05 procenta p.a. pro vklad až do limitu 400 tisíc korun, zůstatek nad tuto částku je úročen sazbou 0,01 procenta p. a. Sazba ve výši 4,05 procenta je však podmíněna. Jednak je potřeba mít u ČS aktivní Plus účet a používat aplikaci George. Další podmínkou je investovat pravidelným pokynem včetně DIP nebo využívat penzijního spoření u České spořitelny částkou minimálně 2 000 korun měsíčně. Do této částky se však nepočítá příspěvek zaměstnavatele.

U Banky CREDITAS lze například spořit až do výše 500 tisíc korun s úrokovou základní sazbou 3,0 procenta p.a. Navíc však mohou klienti získat i bonusovou sazbu 0,8 procenta p.a., pokud se rozhodnou zároveň pravidelně investovat v kalendářním měsíci v souhrnu 1 500 korun. Vklady do 500 tisíc korun jsou při splnění této podmínky úročeny sazbou 3,80 procenta p.a., nad tento limit je sazba 1,0 procenta.

Komerční banka má v nabídce termínovaný účet v kombinaci s pravidelnou investicí do podílových fondů nazvaný Bonus Invest. Touto kombinací lze dosáhnout na zvýhodněný úrok na termínovaném vkladu, a to ve výši 4,50 procenta p.a. Minimální vklad je 5 000 korun, smlouvu lze uzavřít v pásmu do limitu 3 mil. Kč s dobou trvání 6 měsíců.

