Kdo má teď nejlepší spořicí a termínované účty? Podívejte se, kde získáte nejvíc

Eva Sovová
Česká národní banka stále drží základní úrokovou sazbu na 3,5procentní úrovni, inflace přitom dál polevuje, v září meziročně klesla na 2,3 %. Doba, kdy banky zhodnocovaly vklady na spořicích a termínovaných účtech třeba o 5 i více procent, je ale pryč. Nejlepší nabídky teď zhodnotí peníze i o čtyři procenta, což pro zhodnocená krátkodobé rezervy není špatné. Které banky je mají?
Na spořicích účtech se vyplatí držet jen takovou hotovost, která slouží jako krátkodobá rezerva pro případ nečekaných výdajů. Češi však mají „spořáky“ v oblibě a proto využívají tento konzervativní produkt i ke zhodnocení vyšších částek.

Banky se proto snaží motivovat klienty, aby zkusili rovněž investovat například do fondů, které mohou zhodnotit vklady i výrazně víc, než spořicí či termínované vklady. Jako bonus přidávají k těmto pravidelným investicím i spořicí účty, na kterých lze dosáhnou až 4% zhodnocení. Dnes nabízí možnost spořit a zároveň také investovat již několik bank.

KOMENTÁŘ: Cihla a beton jako jistota? Proč jsou byty v Česku dražší než na Západě

Kdo spoří a investuje může získat vyšší zhodnocení

Spořit s lepším úročením s podmínkou investování má ve své nabídce již delší dobu Česká spořitelna, Klienti mohou zhodnocovat finanční rezervu na spořicím účtu až do limitu 400 tisíc korun o roční úrokovou sazbu 3,80 % p.a. Tato sazba je ovšem podmíněna pravidelným investováním nebo příspěvkem do penzijního spoření u České spořitelny, a to v součtu minimálně 2 000 korun měsíčně.

ČSOB zhodnotí vklady na spořicím účtu až o 4,00 %, a to až do limitu 250 tisíc korun. Podmínkou je mít zřízený běžný účet, na který je potřeba posílat měsíčně 15 tisíc korun a provést alespoň 5 plateb kartou. Další podmínkou je pravidelně si odkládat alespoň 1 500 korun měsíčně na budoucnost v podobě investic nebo penzijního či stavebního spoření. Částku 1 500 korun přitom lze libovolně rozložit mezi více produktů. Top sazba 4 % platí do konce roku a podmínky u Spoření s bonusem jsou platné do 31. 10. 2025.

Rovněž Creditas zhodnotí vklady na spořicím účtu až o 4,00 %, a to pro vklady do limitu 500 tisíc korun. Podmínkou je zároveň pravidelně investovat každý měsíc alespoň 1 500 korun. Díky tomu banka navýší základní 3% sazbu na spořicím účtu o 1% bonus. Pravidelnou investici je možné kdykoli nastavit či zrušit on-line v internetovém bankovnictví či mobilní aplikaci CREDITAS Invest App. Kdo nechce investovat, tomu banka zhodnotí vklady na „spořáku“ jen o základní 3% sazbu.

A jaké lze dosáhnout zhodnocení vkladů, pokud chcete využít klasický „spořák? Přinášíme aktuální žebříček nejvýhodnějších spořicích produktů. Úrokové sazby těch nejlepších se pohybují v rozpětí 3,58 a 4,01 % p.a.

TOP spořicí účty – říjen 2025

V říjnu jsme ve spolupráci s analytiky Scott & Rose a odborným portálem Finparáda.cz porovnali opět více než 20 spořicích účtů bez výpovědních lhůt od 16 bankovních domů. Od každé banky byl vyhodnocen nejlepší účet a ty nejlepší byly dál hodnoceny ve třech kategoriích:

  • Drobný střadatel s možností vkladu do 300 000 Kč.
  • Střední střadatel s možností vkladu 300 000 až 600 000 Kč.
  • Velký střadatel s možností vkladu od 600 000 do 1 500 000 Kč.

„Pokud banka úročí jednotlivá vkladová pásma různou úrokovou sazbou, byl proveden výpočet reálné úrokové sazby a výnosu, který klient získá. Jde tedy vždy o součet výnosů, které klient získá v nižších a vyšších vkladových pásmech,“ říká Veronika Křivská, analytička společnosti Scott & Rose.

Kategorie Drobný střadatel

V kategorie pro drobné střadatele, tedy pro vklady v pásmu do 300 tisíc korun, došlo v žebříčku nejlepších spořicích účtů ke změně. Na prvním místě je aktuálně mBank, která odsunula na druhé místo Raiffeisenbank. Na třetím místě skončila v říjnu Trinity Bank.

Spořicí účet do 300 tisíc Kč
BankaNázev účtuÚroková sazba (p.a.)
mBankmSpořicí účet Plus4,01 %
RaiffeisenbankBonusový spořicí účet4,00 %
Trinity BankSkvělý účet HIT3,58 %
Zdroj: Finparada.cz a iDNES.cz, revize 21. října 2025

Na prvním místě je mBank, která nabízí na novém spořicím účtu bonusovou úrokovou sazbu 4,01 procenta p.a. Tato sazba platná od 1. 10. do 31. října 2025 pro mSpořicí účet Plus je automaticky nastavena na první 3 kalendářní měsíce od založení účtu, a to pro jakoukoliv částku bez omezení limitu. První tři měsíce mají klienti tuto Bonusovou úrokovou sazbu bez podmínek, poté je sazba podmíněna měsíčním příjmem alespoň 15 000 Kč na běžný účet a provedením alespoň 5 plateb kartou. Pro studenty s účtem #navlastnitriko (15 až 18 let) stačí pro získání této sazby minimálně 5 plateb kartou měsíčně.

Na druhém místě je Raiffeisenbank s Bonusovým spořicím účtem a úrokovou sazbu 4,00 procenta p.a. Bonusový spořicí účet je poskytován k běžným účtům CHYTRÝ, AKTIVNÍ a EXKLUZIVNÍ. Výše bonusového úroku se odvíjí od toho, jaký máte sjednaný běžný účet, podmínkou je provést 10 plateb debetní nebo kreditní kartou.

Raiffeisenbank: Bonusový spořicí účet – sazby při splnění podmínky 3 plateb kartou
Běžný účet u RBDo 500 tis. Kč500 tis. až 1 mil. Kč1 mil. až 5 mil. Kč
EXKLUZIVNÍ účet4,0 %3,2 %3,0 %
AKTIVNÍ účet4,0 %3,2 %
CHYTRÝ účet4,0 %
Zdroj: webové stránky RB

Například u AKTIVNÍHO účtu zhodnotí Bonusový spořicí účet vklad do 500 tisíc Kč sazbou 4,0 procenta p.a., nad tento limit až do vkladu 1 mil. Kč je sazba 3,2 procenta p.a. Pro získání bonusové sazby je zapotřebí nově provést 10 plateb debetní či kreditní kartou. Bonusový úrok se připíše do 5. dne následujícího měsíce.

Na třetím místě je Trinity Bank s novým Skvělým účtem HIT, u něhož banka nabízí úrokovou sazbu 3,58 % p.a. bez omezení výše vkladu. Nabídka je určená novým klientům, kteří dosud neměli v této bance žádný produkt či službu. Stávající klienti, kteří již mají některé spořicí účty, musí na nový Skvělý účet poslat nový vklad.

Kategorie Střední a Velký střadatel

Kategorie pro střední a velké střadatele má rovněž shodné vítěze. Na prvním místě je mBank, druhá příčka patří Raiffeisenbank a na třetím místě se umístila Trinity Bank.

Spořicí účet od 300 tisíc Kč do 1,5 milionu Kč
BankaNázev účtuÚroková sazba (p.a.)
mBankmSpořicí účet Plus4,01 %
RaiffeisenbankBonusový spořicí účet4,00 %
Trinity BankSkvělý účet HIT3,58 %
Zdroj: Finparada.cz a iDNES.cz, revize 21. října 2025

Na prvním místě je mBank, která nabízí na novém spořicím účtu bonusovou úrokovou sazbu 4,01 % p.a. Tato sazba platná od 1. 10. do 31. října 2025 pro mSpořicí účet Plus je automaticky nastavena na první 3 kalendářní měsíce od založení účtu, a to pro jakoukoliv částku bez omezení limitu. První tři měsíce mají klienti tuto Bonusovou úrokovou sazbu bez podmínek, poté je sazba podmíněna měsíčním příjmem alespoň 15 000 Kč na běžný účet a provedením alespoň 5 plateb kartou. Pro studenty s účtem #navlastnitriko (15 až 18 let) stačí pro získání této sazby minimálně 5 plateb kartou měsíčně.

Na druhém místě je Raiffeisenbank s Bonusovým spořicím účtem a úrokovou sazbu 4,00 procenta p.a. Bonusový spořicí účet je poskytován k běžným účtům CHYTRÝ, AKTIVNÍ a EXKLUZIVNÍ. Výše bonusového úroku se odvíjí od toho, jaký máte sjednaný běžný účet.

„Raiffeisenbank úročí jednotlivá vkladová pásma různou úrokovou sazbou, proto byl proveden výpočet reálné úrokové sazby a výnosu, který klient získá. Jde tedy o součet výnosů, které klient získá v nižších a vyšších vkladových pásmech,“ poznamenává Veronika Křivská, analytička společnosti Scott & Rose.

Na třetím místě je Trinity Bank s novým Skvělým účtem HIT, u něhož banka nabízí úrokovou sazbu 3,58 % p.a. bez omezení výše vkladu. Nabídka je určená novým klientům, kteří dosud neměli v této bance žádný produkt či službu. Stávající klienti, kteří již mají některé spořicí účty, musí na nový Skvělý účet poslat nový vklad.

Pokud si domácnost vytváří finanční rezervu a nemusí na peníze po určitou dobu sáhnout, je možné vložit hotovost na termínovaný účet. I když banky v předchozím období snižovaly úrokové sazby, na trhu lze stále najít „termíňáky“ s ročním výnosem 3,00 i 3,20 %.

Kdo má nejlepší úroky u termínovaných vkladů a za jakých podmínek lze sazby získat? Čtěte dál.



