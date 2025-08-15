Spořicí účty jsou stále oblíbené, vyplatí se na nich držet ale jen takovou hotovost, která slouží jako krátkodobá rezerva pro případ nečekaných výdajů. Doba, kdy banky zhodnocovaly vklady třeba o 5 i více procent, je však pryč. Dnes lze dosáhnout nejvýše na 4% zhodnocení. Takové „spořáky“ má v srpnu ve své nabídce hned několik bank.
Nejsnadnější cestu ke zhodnocení vkladů na spořicím účtu nabízí aktuálně svým klientům Raiffeisenbank. Bonusový spořicí účet s úrokovou sazbou 4,00 % p.a. je poskytován k běžným účtům CHYTRÝ, AKTIVNÍ a EXKLUZIVNÍ.
Jak vysokou částku banka umožňuje zhodnocovat, se odvíjí od toho, jaký typ běžného účtu klient využívá. U CHYTRÉHO běžného účtu jde například o limit do 500 tisíc korun.
Od srpna však banka přitvrdila v druhé podmínce, u které vyžaduje aktivitu. Namísto dříve požadovaných tří plateb kartou musí klienti od srpna provést alespoň deset plateb. U obchodníků ale dnes není problém platit kartou i menší částky, takže lze snadno novou podmínku splnit.
Trend Spořte a zároveň investujte
Další banky vylepšují úrokové sazby za podmínky, že klienti budou zároveň investovat, nebo střádat na budoucnost.
Creditas například zhodnotí vklady na spořicím účtu až o 4,00 %, a to pro vklady do limitu 500 tisíc korun. Podmínkou je zároveň pravidelně investovat každý měsíc alespoň 1 500 korun. Díky tomu banka navýší základní 3% sazbu na spořicím účtu o 1% bonus. Kdo nechce investovat, tomu banka zhodnotí vklady na „spořáku“ jen o základní 3% sazbu. Tato nabídka platí do konce září a banka nevylučuje, že ji může prodlužovat.
Od 6. srpna 2025 zhodnotí vklady až o 4,00 % také ČSOB, a to až do limitu 250 tisíc korun. Podmínkou je mít zřízený běžný účet, na který je potřeba posílat měsíčně 15 tisíc korun a provést alespoň 5 plateb kartou. Další podmínkou je pravidelně si odkládat alespoň 1 500 korun měsíčně na budoucnost v podobě investic nebo na penzijní či stavební spoření. Částku 1 500 korun přitom lze libovolně rozložit mezi více produktů. Tato nabídka platí rovněž do konce září.
Spořit s lepším úročením pod podmínkou, že klient bude zároveň investovat, má ve své nabídce například také Česká spořitelna, u které lze získat úrokovou sazbu až 3,80 % u vkladu do 400 tisíc korun. Podmínkou je pravidelné investování nebo příspěvek účastníka do penzijního spoření v součtu minimálně 2 000 korun měsíčně.
Zmapovali jsme i další nabídky napříč bankovním trhem a přinášíme žebříček aktuálně nejlepších spořicích účtů.
TOP spořicí účty – srpen 2025
V srpnu jsme ve spolupráci s analytiky Scott & Rose a odborným portálem Finparáda.cz porovnali opět více než 20 spořicích účtů bez výpovědních lhůt od 16 bankovních domů. Od každé banky byl vyhodnocen nejlepší účet a ty nejlepší byly dál hodnoceny ve třech kategoriích:
- Drobný střadatel s možností vkladu do 300 000 Kč.
- Střední střadatel s možností vkladu 300 000 až 600 000 Kč.
- Velký střadatel s možností vkladu od 600 000 do 1 500 000 Kč.
„Pokud banka úročí jednotlivá vkladová pásma různou úrokovou sazbou, byl proveden výpočet reálné úrokové sazby a výnosu, který klient získá. Jde tedy vždy o součet výnosů, které klient získá v nižších a vyšších vkladových pásmech,“ říká Veronika Křivská, analytička společnosti Scott & Rose.
Kategorie Drobný střadatel
V kategorie pro drobné střadatele, tedy pro vklady v pásmu do 300 tisíc korun, se v srpnovém žebříčku umístila na první pozici Raiffeisenbank. Druhá je Trinity Bank a třetí ČSOB.
|Banka
|Název účtu
|Úroková sazba (p.a.)
|Raiffeisenbank
|Bonusový spořicí účet
|4,00 %
|Trinity Bank
|Skvělý účet
|3,33 %
|ČSOB
|ČSOB spoření s Bonusovou sazbou
|3,25 %
|Zdroj: Finparada.cz a iDNES.cz, revize 14. srpna 2025
Na prvním místě je Raiffeisenbank s Bonusovým spořicím účtem a úrokovou sazbu 4,00 procenta p.a. Bonusový spořicí účet je poskytován k běžným účtům CHYTRÝ, AKTIVNÍ a EXKLUZIVNÍ. Výše bonusového úroku se odvíjí od velikosti vkladu a od toho, jaký máte sjednaný běžný účet.
|Raiffeisenbank: Bonusový spořicí účet – sazby při splnění podmínky 10 plateb kartou
|Běžný účet u RB
|Do 500 tis. Kč
|500 tis. až 1 mil. Kč
|1 mil. až 5 mil. Kč
|EXKLUZIVNÍ účet
|4,0 %
|3,2 %
|3,0 %
|AKTIVNÍ účet
|4,0 %
|3,2 %
|x
|CHYTRÝ účet
|4,0 %
|x
|x
|Zdroj: webové stránky RB
Například u AKTIVNÍHO účtu zhodnotí Bonusový spořicí účet vklad do 500 tisíc Kč sazbou 4,0 procenta, nad tento limit až do vkladu 1 mil. Kč je sazba 3,2 procenta a vyšší vklad se již neúročí. Pro získání bonusové sazby je zapotřebí nově provést 10 plateb debetní či kreditní kartou. Bonusový úrok se připíšeme do 5. dne následujícího měsíce.
Na druhém místě je Trinity Bank se Skvělým účtem, u kterého banka nabízí bez podmínek sazbu 3,33 procenta p.a. pro vklady do 400 tisíc Kč, nad 400 tisíc Kč se vklady úročí sazbou 3,01 procenta p.a. Garance úrokové sazby je do konce listopadu. Nabídka je určená pro nové klienty při sjednání spořicího účtu online.
Na třetím místě je ČSOB spořicí účet s Bonusovou sazbou 3,25 % p.a. Tuto sazbu klient získá u vkladů do 250 tisíc Kč. Podmínkou je, aby na běžný účet přišlo měsíčně 15 000 Kč a klient provedl v měsíci 5 plateb kartou. Nabídka je platná do konce září.
Kategorie Střední a Velký střadatel
Kategorie pro střední a velké střadatele mají shodné vítěze. Na prvním místě je Raiffeisenbank, druhou příčku si drží Trinity Bank a na třetím místě je Partners Banka.
|Banka
|Název účtu
|Úroková sazba (p.a.)
|Raiffeisenbank
|Bonusový spořicí účet
|4,00 %
|Trinity Bank
|Skvělý účet
|3,33 %
|Partners Banka
|Spořicí účet
|3,06%
|Zdroj: Finparada.cz a iDNES.cz, revize 14. srpna 2025
Na prvním místě je Raiffeisenbank s Bonusovým spořicím účtem a úrokovou sazbu 4,00 procenta p.a. Bonusový spořicí účet je poskytován k běžným účtům CHYTRÝ, AKTIVNÍ a EXKLUZIVNÍ. Podle typu zvoleného běžného účtu se pak odvíjí výše pásma a poskytnutá úroková sazba.
|Raiffeisenbank: Bonusový spořicí účet – sazby při splnění podmínky 10 plateb kartou
|Běžný účet u RB
|Do 500 tis. Kč
|500 tis. až 1 mil. Kč
|1 mil. až 5 mil. Kč
|EXKLUZIVNÍ účet
|4,0 %
|3,2 %
|3,0 %
|AKTIVNÍ účet
|4,0 %
|3,2 %
|x
|CHYTRÝ účet
|4,0 %
|x
|x
|Zdroj: webové stránky RB
Na druhém místě je Trinity Bank se Skvělým účtem, u kterého banka nabízí bez podmínek sazbu 3,33 procenta p.a. pro vklady do 400 tisíc Kč, nad 400 tisíc Kč se vklady úročí sazbou 3,01 procenta p.a. Garance úrokové sazby je do konce listopadu. Nabídka je určená pro nové klienty při sjednání spořicího účtu online.
Třetím příčka patří Partners Bance, která aktivním klientům zhodnocujeme úspory bez omezení výše vkladů základní úrokovou sazbou 3,06 procenta ročně. U balíčků Pro dva a Pro rodinu je základní úroková sazba automaticky a bez podmínek. U balíčku Pro jednoho získáte automaticky tuto výhodnou základní úrokovou sazbu po založení 1. spořicího účtu. Abyste si ji udrželi, je potřeba zaplatit každý měsíc 5krát kartou, jinak se sazba po třech měsících sníží na 1,5 procenta p.a.