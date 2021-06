Úrokové sazby na spořicích účtech padají. Které teď vynášejí „nejvíc“?

Vyplývá to z analýzy, kterou ve spolupráci s analytiky Scott & Rose a odborného portálu Finparáda.cz mapujeme situaci na bankovním trhu.

Porovnáno bylo celkem 17 bankovních institucí a více než 20 spořicích účtů bez výpovědních lhůt. „Do porovnání byly zahrnuty také spořicí účty s časově omezenými akcemi a akcemi pro nové klienty. Hodnocena byla výnosnost spořicího účtu za rok včetně všech bonusů a zvýhodnění jak pro stávající, tak pro nové klienty,“ říká Jan Bachura, analytik Scott α Rose.

V případě, že banka úročí jednotlivá vkladová pásma různou úrokovou sazbou, je proveden výpočet reálné úrokové sazby a výnosu, který klient získá. „Jedná se tedy vždy o součet výnosů, které klient získá v nižších a vyšších vkladových pásmech,“ dodává analytik.

Spořicí produkty patří k nejrozšířenějším nástrojům zhodnocování dočasně volných finančních prostředků. Zhodnocení vkladů se však od loňského roku dál snižuje.

Aktuální dění na bankovním trhu

Od 1. června 2021 snížila roční úrokovou Raiffeisenbank u Spořicího účtu XL, a to z 0,60 % na 0,40 % p.a. Tato sazba se vztahuje do částky 150 tisíc korun, nad tento limit je spořicí účet úročen sazbou 0,10 % p.a. U vkladu nad 500 tisíc korun je zůstatek na účtu úročen pouze 0,01 % p.a. Bonusovou úrokovou sazbu klient získá za předpokladu aktivního využívání běžného účtu (v daném měsíci příjem alespoň 15 tisíc korun plus alespoň 3 odchozí transakce).

Ve spolupráci s Finparádou jsme sestavili nový aktuální žebříček červnových nejlepších spořicích účtů. Žebříček je rozdělený na tři kategorie:

Drobný střadatel s možností vkladu do 300 000 Kč.

Střední střadatel s možností vkladu 300 000 až 600 000 Kč.

Velký střadatel s možností vkladu nad 600 000 Kč.

Vítězem v kategorii spořicích účtů pro drobné střadatele je Hello bank! se svým Hello spořením, které má úrokovou sazbu 0,6 % pro vklady do 200 tisíc korun. V dalších dvou kategoriích pro střední a velké střadatele obsadila první příčku MONETA Money bank se Spořicím účtem Spoříto a sazbou 0,5 % p.a. a Spořicím účtem Gold, který má roční úrokovou sazbu 0,7 %.

„Spořicí účty lze v současné době kvůli nízkým úrokovým sazbám vnímat pouze jako konzervativní spořicí nástroj, který klientovi nepokryje ani inflaci. Jako nástroj pro odkládání úspor je vhodný pouze do malých finančních částek,“ říká Jan Bachura.

Inflace se nyní pohybuje na úrovni 3,1 % a meziročně vzrostla víc, než se čekalo. Jaký bude další vývoj úrokových sazeb na spořicích účtech?

„Významné snižování úrokových sazeb u spořicích účtů v dohledné době neočekávám. Většina bank již úrokové sazby snížila, takže případné snížení bude i s ohledem na konkurenční prostředí spíše individuální záležitostí a nebude příliš výrazné. Banky v současné době spíše vyčkávají na další kroky České národní banky, která by měla podle odhadů ve třetím čtvrtletí úrokové sazby zvýšit. Pokud k tomu opravdu dojde, mohlo by to klesající trend úrokových sazeb u spořicích účtů změnit.“

Podívejte se na červnové žebříčky TOP spořicích účtů ve třech kategoriích:

Spořicí účty pro vklady do 300 000 Kč Banka Název účtu Úroková sazba. Hello Bank! Hello spoření 0,60 % Banka CREDITAS Spořicí účet+ 0,50 % MONETA Money Bank Spořicí účet Spoříto 0,50% Zdroj: Finparáda.cz x

V kategorii spořicích účtů pro vklady do 300 tisíc korun patří první místo Hellobank! s Hello spořením. Banka nabízí úrokovou sazbu ve výši 0,60 % p.a. pro vklady do 200 tisíc korun, vklady nad tuto částku nejsou úročeny.



Na druhé příčce je Banka CREDITAS se Spořicím účtem +, který aktuálně nabízí úrokovou sazbu 0,50 % p.a. pro vklady do výše 350 tisíc korun, nad tuto hranici činí úroková sazba 0,20 % p.a.

Třetí místo obsadila MONETA Money Bank se Spořicím účtem Spoříto. Aktuálně je tento spořicí účet úročen základní sazbou 0,25 % p.a., další bonusovou sazbu 0,25 % p.a. může klient získat za aktivní využívání běžného účtu (příjem na účtu alespoň 20 tisíc korun plus minimálně 5 odchozích plateb). Celková úroková sazba tak činí 0,50 % p.a. bez omezení výše vkladu.

Spořicí účty pro vklady od 300 000 do 600 000 Kč Banka Název účtu Úroková sazba MONETA Money Bank Spořicí účet Spoříto 0,50 % Banka CREDITAS Spořicí účet+ 0,50 ČSOB Spoření s bonusem 0,35 % Zdroj: Finparáda.cz x

V kategorii spořicích účtů pro vklady od 300 tisíc do 600 tisíc korun si první místo drží MONETA Money Bank se Spořicím účtem Spoříto. Aktuálně je tento spořicí účet úročen základní sazbou 0,25 % p.a., další bonusovou sazbu 0,25 % p.a. může klient získat za aktivní využívání běžného účtu (příjem na účtu alespoň 20 tisíc korun plus minimálně 5 odchozích plateb). Celková úroková sazba tak činí 0,50 % p.a. bez omezení výše vkladu.

Na druhé příčce je Banka CREDITAS se Spořicím účtem +, který aktuálně nabízí úrokovou sazbu 0,50 % p.a. pro vklady do výše 350 tisíc korun, nad tuto hranici činí úroková sazba 0,20 % p.a.

Na třetím místě se nově objevila ČSOB se Spořením s bonusem. Tento spořicí účet využívá prahové úročení, kdy zůstatek je rozdělen do úrokových pásem. Po dosažení prahu úročení daného pásma je celý zůstatek úročen úrokovou sazbou podle dosaženého prahu úročení. SOB aktuálně nabízí u Spoření s bonusem úrokovou sazbu 0,25 % p.a. pro vklady do 250 tisíc korun, pro vklady do 500 tisíc korun je úroková sazba 0,30, % a nad 500 tisíc činí sazba 0,35 % p.a.



V kategorii spořicích účtů pro vklady nad 600 tisíc korun si první příčku drží MONETA Money Bank

se Spořicím účtem Gold a úrokovou sazbou až 0,70 % p.a. pro vklady do 1 milionu korun. Základní sazba pro spořicí účet 0,30 % p.a. pro vklady do 1 milionu korun, nad 1 milion včetně je základní úrok 0,10 % p.a. K základní úrokové sazbě klient získá úrokový bonus ve výši 0,40 % p.a., pokud jeho minimální měsíční kreditní příjem na běžném účtu Genius Gold bude 35 tisíc korun nebo pokud minimální hodnota všech podílových listů bude 500 tisíc korun.

Na druhém místě je J&T Banka se Spořicím účtem J&T a úrokovou sazbou 0,50 % p.a. Úroková sazba se vztahuje na celý zůstatek na spořicím účtu. Podmínkou pro nové klienty je minimální vklad ve výši 1 milion korun, pokud má klient u J&T Banky již sjednané jiné produkty (vklad nebo investici), minimální vklad není požadován.

Třetí příčku obsadila Banka CREDITAS se Spořicím účtem +, který aktuálně nabízí úrokovou sazbu 0,50 % p.a. pro vklady do výše 350 tisíc korun, nad tuto hranici činí úroková sazba 0,20 % p.a.