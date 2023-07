„Spořáky“ využívá 60 % Čechů, polovina nezná výnos. Kde úročí nejvíc?

Česká národní banka drží základní úrokovou sazbu již delší dobu na 7% úrovni. Řada bank v reakci na to zvedla úrokové sazby na spořicích účtech. Zájem o tento konzervativní spořící produkt se díky lepšímu úročení zvedl a Češi přišli tomuto konzervativnímu střádání opět na chuť.

Zkrátka, proč nechat peníze ležet doma nebo na běžném účtu, který ve většině bank nic nevynáší, když se dají snadno přesunout na spořicí produkt. „Spořáky“ sice neporazí inflaci, ta nyní klesla meziročně na 9,7 %, zhodnocení vkladů však zmírní její dopad.

40 % lidí spoří pro případ nečekaného výdaje

Podle letošního průzkumu Raiffeisenbank využívá spořicí účet šest z deseti Čechů. Šetří na nich z nejrůznějších důvodů. Nejčastěji tento druh účtu slouží svým majitelům k odkládání zbylých peněz bez nějaké pravidelnosti a téměř 40 procent lidí si tyto finance spoří pro případ nečekaných výdajů.

Mnohem častěji využívají spořicí účty ti Češi, kteří mají vystudovanou vysokou školu nebo střední školu s maturitou. Stejně tak je více využívají ti, kteří mají příjmy v domácnosti přes 40 tisíc korun měsíčně.

„Jedná se o konzervativní produkt s nízkou volatilitou a minimálními riziky. Úrok na těchto účtech bývá zpravidla v nižších jednotkách, v současné době se v průměru pohybuje někde mezi 5 až 6 % ročně. I tak je tato forma odkládání úspor vhodnější, než nechávat peníze ležet doma v šuplíku,“ říká o spořicích účtech mluvčí Raiffeisenbank Tereza Kaiseršotová.

Výnosy na „spořácích“ se mění

Právě výši úročení svých vkladů ale nezná téměř polovina majitelů spořicích účtů. Peníze si zde tito lidé odkládají bez ohledu na roční výnos, který jim tento účet přinese. Některé banky přitom úrokové sazby během letošního roku vylepšily, jiné naopak úročení snížily. Vyplatí se proto porozhlédnout, zda je na trhu lepší nabídka a porovnat ji s tou u své banky.

Pro úrokové sazby na spořicích účtech obecně platí pravidlo, že banky mohou úrokovou sazbu kdykoliv změnit, a to jak směrem dolů, tak i nahoru. Některé banky však přišly již vloni s nabídkou, že sazbu garantují do určitého data.

„Kromě úrokové sazby je vhodné sledovat také maximální výši vkladu, pro který je tato sazba poskytována. Většina bank nabízí dvě a více pásem s rozdílnými sazbami. Přičemž překročení prvního pásma, kde je sazba nejzajímavější, není zcela výhodné a vede ke ztrátě výnosu. Limit můžete překročit i díky výnosu ze spoření. V takovém případě, je vhodné pro částku nad limit nalézt jiný spořící či investiční produkt,“ doporučuje analytička Valerie Koubová ze společnosti Scott & Rose provozující specializovaný portál Finparáda.cz.

Kde zhodnotí vklady nejlépe

A které banky mají nyní úrokové sazby nejvyšší? Pro představu jsme zmapovali spořicí účty pro drobné střadatele, které umožňují spořit a zhodnocovat vklad do částky 300 tisíc korun. Nejlepší úrokové sazby si drží již několik měsíců Max banka, UniCredit Bank a Trinity Bank.

Spořicí účet do 300 tisíc Kč Banka Název účtu Úroková sazba (p.a.) Max banka Spořicí účet 6,01 % UniCredit Bank Běžný účet na spoření 6,00 % Trinity Bank Výhoda+ Dobrý klient 5,68 % Zdroj: Finparada.cz, iDNES.cz, červenec 2023

První místo nadále patří Max bance, která nabízí spořicí účet s roční úrokovou sazbou 6,01 % p.a. bez omezení výše vkladu a bez podmínek. Úroková sazba platí pro nové i stávající klienty. Nejprve je ale potřeba založit běžný účet, ve druhém kroku lze otevřít prostřednictvím internetového bankovnictví Maxbanking spořicí účet. Úročení je na denní bázi, výnos se připisuje na konci kalendářního měsíce

Druhou příčku si drží UniCredit Bank. Týká se marketingové kampaně pro nové klienty, kteří si sjednají v bance od 1. 7. 2023 do 31. 12 2023 některý z běžných účtů START, OPEN nebo TOP. K němu pak získají účet na spoření, a to se základní úrokovou sazbou 3 % p.a. Další bonusovou sazbu ve výši 3 % p.a. lze získat po splnění podmínky tří plateb měsíčně debetní kartou vydanou k některému ze sjednaných běžných účtů. Základní i bonusová úroková sazba se vztahují na vklady do výše 500 000 Kč. Peníze jsou úročeny na denní bázi a úrok se připisuje na konci každého kalendářního měsíce.

Na třetím místě je Trinity Bank se spořicím účtem Výhoda + Dobrý klient, který se dá zřídit online. Založení a vedení je zdarma a bez nutnosti vedení běžného účtu nebo využívání jiných bankovních produktů. Vklady do 500 000 Kč jsou úročeny úrokovou sazbou 5,68 % p.a., nad 500 000 Kč sazbou 4,08 % p.a. Úroková sazba je garantována do 31.12.2023, zůstatek se úročí podle úrokových pásem příslušnou úrokovou sazbou.