Zmapováno: Nejlepší spořicí účty má aktuálně Trinity a ING Bank

Porovnáno bylo celkem 17 bankovních institucí a více než 20 spořicích účtů bez výpovědních lhůt. „Do porovnání byly zahrnuty také spořicí účty s časově omezenými akcemi a akcemi pro nové klienty. Hodnocena byla výnosnost spořicího účtu za rok včetně všech bonusů a zvýhodnění jak pro stávající, tak pro nové klienty,“ říká Valerie Koubová, analytička Scott & Rose a portálu Finparáda.cz.



Žebříček nejlepších spořicích účtů je rozdělený na tři kategorie:

Drobný střadatel s možností vkladu do 300 000 Kč.

Střední střadatel s možností vkladu 300 000 až 600 000 Kč.

Velký střadatel s možností vkladu nad 600 000 Kč.

TOP účty v každé kategorii

Dílčí žebříček pro vklady do 300 tisíc korun doznal kompletní změny. Aktuálně nejlepší zhodnocení u vkladů v kategorii drobný střadatel lze dosáhnout na spořicím účtu ING Bank. Další dílčí žebříčky pro vklady do 600 tisíc korun a nad 600 tisíc korun mají novou jedničku, a to spořicí účet Narozeninová Super Výhoda+ od Trinity Bank.

„Drobné úpravy sazeb u spořicích účtů ještě mohou nastat, a to především u bank, které nyní nabízí téměř nulové zhodnocení prostředků a delší dobu své sazby neupravovaly. Kupříkladu Česká spořitelna již oznámila, že úrokovou sazbu u spořicího účtu zvýší od 1. 4. 2020 z 0,2 % na 1,0 % p.a.,“ přibližuje analytička portálu Finparáda.cz.

Podle Valerie Koubové je nyní trh rozdělen na dva směry: „U bank, které dosud sazby neupravovaly a drží u nich nízkou sazbu, může dojít k déletrvající úpravě sazeb. Naopak banky, které vyhlašují časově omezené akce, drží úroky u spořicích účtů natolik vysoko, že již zvyšovat své sazby nebudou, a tak tyto akce budou prodlužovat.“

Podívejte se na únorové žebříčky TOP spořicích účtů ve třech kategoriích: