Servis rad: co bude s penězi uloženými v ruské bance Sberbank

Vklad do 100 000 eur je plně pojištěn. Byl přepočten podle kurzu z 28. února a jde tak o částku 2 499 500 korun, což je maximální náhrada pro jednoho klienta banky, může jít i o součet více účtů. Peníze od 9. března vyplácí Komerční banka. Bezhotovostně všechny pobočky KB, hotovostní výběr jen ve vybraných pobočkách.

Na žádost o výplatu mají klienti tři roky. K žádosti je potřeba se prokázat platným průkazem totožnosti, v případě fyzických osob – podnikatelů pak ještě dokladem o oprávnění k podnikání.

Fakta 106 000 klientů má nárok na výplatu základní náhrady vkladů, z toho 11 000 jsou právnické osoby.

52 000 klientů má v bance vklady do výše 10 000 korun.

3 000 klientů má v bance vedeny vklady do výše 1 koruny.

2 600 klientů mělo v bance vklady převyšující zákonný limit pojištění vkladů. Zdroj: Garanční systém finančního trhu

Na dvojnásobnou částku mají nárok klienti, kteří požádají do 28. 4. 2022 Podmínkou je, aby měli peníze ve Sberbank připsané na účet (nebo s nimi mohli poprvé nakládat) v době od 28. 11. 2021 do 28. 2. 2022. Vztahuje se na peníze, které jsou:

úhradou kupní ceny z prodeje nemovité věci, která slouží k bydlení podle údajů v katastru nemovitostí

vypořádáním společného jmění manželů při rozvodu manželství

pojistným plněním pro případ úrazu, nemoci, invalidity nebo smrti

dědictvím

vyplacením jednorázového vyrovnání z penzijního připojištění se státním příspěvkem nebo doplňkového penzijního spoření

odstupným vyplaceným při výpovědi z pracovního poměru nebo odchodným vyplaceným při skončení služebního poměru

pojistným plněním pro případ újmy způsobené trestným činem

vyplacením náhrady újmy způsobené trestným činem nebo vydáním bezdůvodného obohacení získaného trestným činem, poskytnutím peněžité pomoci oběti trestného činu

vyplacením náhrady škody způsobené rozhodnutím o vazbě, trestu nebo o ochranném opatření. Zdroj: Garanční systém finančního trhu

Ale jak je to s rozjednanou hypotékou, penězi v advokátní úschově, dědictvím či dávkami, které pravidelně chodí na účet v bance?

1. Peníze v advokátní úschově

Dal jsem peníze do advokátní úschovy a advokát je má uložené u Sberbank. Byla to větší částka, než je limit 100 000 eur. Peníze jsou určené na koupi nemovitosti a jejich pozdní dodání bude postiženo sankcí.

ŘEŠENÍ: Teoreticky jste z obliga. Svou povinnost jste splnil zasláním peněz na uvedený účet. Záleží pochopitelně na tom, jak přesně zní kupní smlouva. Ve většině případů je však problém na straně prodávajícího. Renáta Kadlecová, výkonná ředitelka Garančního systému finančního trhu (GSFT) vysvětluje: „Při založení účtu pro advokátní úschovu měl daný advokát povinnost oznámit bance skutečného vlastníka peněžních prostředků. Pokud advokát tuto svou povinnost splnil, bude náhrada vyplacena advokátem označené osobě.“

U koupě nemovitosti je pravděpodobné, že uložená částka je vyšší, než kolik je standardně pojištěno. V případě, že jde o nemovitost určenou k bydlení, má prodávající šanci na vyplacení zvýšené (dvojnásobné) náhrady. Pozor, o zvýšenou náhradu je třeba požádat GSFT do 28. 4. 2022.

Jestliže prodávají nemovitost manželé, platí pro každého samostatný limit. „Případnou zbývající část peněz budou muset klienti přihlašovat do insolvence či likvidace podle toho, jaký způsob řešení bude zvolen,“ doplňuje Ondřej Preuss, zakladatel portálu Dostupný advokát.cz.

Pravděpodobně tak nastane situace, že dojde ke vkladu vlastnického práva k nemovitosti ve prospěch kupujícího, nicméně z úschovy nebude možné vyplatit celou kupní cenu prodávajícímu. Vzhledem k tomu, že kupující své povinnosti splnil, prodávající zřejmě nebude mít možnost od kupní smlouvy odstoupit, a bude muset vymáhat svoji pohledávku na vyplacení zbytku kupní ceny.

2. Rozjednaná hypotéka

Měl jsem u Sberbank schválenou hypotéku, ale peníze mi ještě neposlali, i když jsem stačil odevzdat všechny podklady. Mám podepsanou smlouvu na koupi domu, jsou v ní sankce za pozdní platbu.

ŘEŠENÍ: Pokud máte hypotéku takzvaně „rozčerpanou“ a budete ji chtít dočerpat, je potřeba si převést svoji hypotéku k jiné bankovní instituci. Učiníte tak prostřednictvím žádosti o předčasné splacení. Potřebný formulář k předčasnému splacení naleznete na webu Sberbank v sekci Ostatní dokumenty. Po vyplnění ji pošlete na e-mailovou adresu hyposervis@sberbankcz.cz.

Pokud máte již se Sberbank CZ podepsanou úvěrovou hypoteční smlouvu, ale zatím jste peníze nečerpal, banka vás v následujících dnech bude kontaktovat s návrhem Dodatku, prostřednictvím kterého s vámi ukončí smluvní vztah. Pokud v Katastru nemovitostí vázne již zástavní právo ve prospěch Sberbank, dojde po podepsání Dodatku k jeho výmazu. Pak si budete moci o nový hypoteční úvěr zažádat v jiné bance.

Co se týká sankce, záleží na tom, jak vypadá kupní smlouva, smlouva o úschově, případně rezervační smlouva. Kupující má podle nich povinnost uhradit cenu nemovitosti do určitého data. „Byť tedy objektivně nastala událost, která to kupujícímu znemožnila, aniž by ji zavinil, je přesto teoreticky možné, že pokud byla sjednána sankce za neuhrazení kupní ceny, bylo by možné ji i tak nárokovat,“ upozorňuje Ondřej Preuss. Na druhou stranu se v případě krachu banky dá hovořit o vyšší moci, což by mohlo kupujícího vyviňovat z povinnosti sankci hradit.

3. Dědictví

Mám zdědit peníze, které měl zůstavitel uložené u Sberbank. Zatím není dokončené dědické řízení. Mám šanci tyto peníze získat? A co když tam bylo víc než odpovídá 100 000 eur?

ŘEŠENÍ: V případě úmrtí se vyplatí náhrady vkladu pouze dědicům, podle pravomocného usnesení soudu o dědictví, až bude vydáno. Náhradu je možné vyzvednout kdykoliv v průběhu tříleté lhůty, tedy až do 10. 3. 2025. Pokud zůstavitel zemřel před 28. 2. 2022, bude mít každý z dědiců samostatný limit pojištění 100 000 eur. Jestliže zůstavitel zemřel až po pádu banky, je limit 100 000 eur společný.

4. Důchod, plat, dávky

Do Sberbank mi chodí plat/důchod/dávky. Banka však přestala přijímat platby. Co se s „nedoručenými“ penězi stane, jak se k nim dostanu?

ŘEŠENÍ: Příchozí platby do Sberbank skutečně nejsou přijímány a budou vráceny na účet odesílající banky. Svého zaměstnavatele či ČSSZ proto co nejdříve informujte o novém účtu, kam mají posílat peníze (včetně doposlání těch vrácených).

V případě důchodů či sociálních dávek se můžete obrátit na příslušnou Okresní správu sociálního zabezpečení a kontaktní pracoviště Úřadu práce nebo vyplnit online formulář a změnit si tak způsob výplaty peněz.

ČSSZ bude po přechodné období akceptovat žádosti o změnu účtu pro výplatu dávky důchodového pojištění klientů Sberbank bez potvrzení banky o vlastnictví účtu, čímž se celý proces změny účtu zrychlí. Příslušné potvrzení je potřeba doložit dodatečně do 30 dní.

Jestliže jste nemocní a na účet ve Sberbank chodí dávky nemocenské (nebo třeba peněžitá podpora v mateřství), je potřeba vyplnit speciální formulář „Žádost o změnu způsobu výplaty dávky nemocenského pojištění pro klienty Sberbank“ a dodat ho Okresní správě sociálního zabezpečení podle sídla zaměstnavatele. U nemocenského lze použít též tiskopis na ePortálu ČSSZ nebo požádat formou volně psaného dopisu. V posledním případě je třeba uvést rodné číslo, původní číslo účtu (Sberbank) a nové číslo účtu, na který si přejete výplatu nadále zasílat, a žádost vlastnoručně podepsat. Můžete si také nechat posílat peníze poštou na adresu.