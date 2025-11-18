Když osmiletý Matyáš poprvé zaplatil svačinu ve školním bufetu jen přiložením ruky, cítil se jako velký kluk. A jeho máma zase měla radost, že nemusela každé ráno hledat drobné po kapsách. Obojí umožnil nový platební náramek od Komerční banky – chytrá pomůcka, která dává dětem svobodu a rodičům klid v duši.
Komerční banka nabízí ve spolupráci se společností Visa platební náramky pro děti od 6 do 17 let. Fungují úplně stejně jako bezkontaktní karta, jen jsou pohodlně stále na ruce. Dítě může náramkem zaplatit ve školním bufetu, na výletě, cestou na trénink nebo třeba v cukrárně. Náramek je voděodolný, antialergický, bez baterie – zkrátka připravený na dětské tempo i na bazén.
Svoboda pro děti, přehled pro rodiče
Děti a mladí lidé chtějí platit jednoduše, bez omezení – a rodiče potřebují mít jistotu, že je to bezpečné a pod kontrolou. Proto KB a Visa přicházejí s platebním náramkem.
Rodiče mají o všech transakcích přehled přímo v aplikaci KB+, kde se platby náramkem zobrazují stejně jako u karty. Díky tomu mohou své děti učit hospodařit s penězi a vysvětlovat jim, co znamená odpovědné utrácení. Výhodou je i to, že lze platby kontrolovat v reálném čase – dítě tedy nemůže utratit víc, než kolik má na účtu.
Platební náramek je přitom ideální i pro mladší děti, kterým poskytovatelé chytrých hodinek nebo telefonů často neumožňují využívat platební funkce.
Bonus 500 korun a náramek zdarma
Pro nové dětské klienty má Komerčka do konce listopadu speciální akci. Stačí, aby rodiče sjednali dítěti běžný účet v tarifu nebo dětský spořicí účet, které jsou pro dítě zdarma, a vložili na něj do dvou měsíců alespoň 500 Kč. Dítě získá dalších 500 Kč jako bonus, a pokud rodiče sjednají dítěti i platební kartu Visa, získá navíc zdarma i platební náramek.
Jak získat náramek se 100% slevou? Stačí pár jednoduchých kroků: sjednat účet v tarifu Start nebo Standard, počkat na zprávu a e-mail s kódem a objednat si KB platební náramek v červené či černé variantě na e‑shopu partnera LAKS. Sleva 100 % se uplatní automaticky a náramek dorazí až domů.
Děti už kapesné téměř nevidí. Mají ho na účtu
Podle průzkumu Komerční banky mají téměř dvě třetiny českých dětí vlastní bankovní účet a více než polovina z nich používá i vlastní kartu. Rodiče jim účty zakládají nejčastěji proto, aby je vedli k finanční odpovědnosti a měli lepší přehled o penězích. A protože už téměř polovina rodičů posílá dětem kapesné bezhotovostně, platební karta a k ní náramek jsou přirozeným dalším krokem.
Učí děti zacházet s penězi v prostředí, které dobře znají – v mobilním telefonu. V aplikaci KB+ vidí, kolik utratily, a snadno pochopí, jak rychle se kapesné rozkutálí. A rodiče mohou s dětmi o penězích mluvit otevřeně, učit je odkládat část kapesného na spořicí účet a šetřit si tak na větší radosti.
Moderní, bezpečný, jednoduše po ruce
Náramek je dostupný ve dvou barvách – černé a červené – a je vyroben z antialergického silikonu. Je bezpečný jako karta, ale pohodlnější, protože ho má dítě pořád u sebe. Transakce jsou zajištěny stejnými bezpečnostními mechanismy jako platby kartou Visa a v případě potřeby lze náramek okamžitě zablokovat.
Komerční banka přináší pro děti moderní platební nástroj, který se používá stejně jednoduše jako bezkontaktní karta a je pohodlně stále na ruce.