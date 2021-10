KOMENTÁŘ: Chceme plastové karty a výběr zdarma, a pak platíme mobilem

Nebyli bychom to my Češi, kdyby se nám nelíbilo cokoliv, co je zdarma. Proto možná stále tolik slyšíme na „Výběry z bankomatu zdarma“, a to hned ze dvou důvodů.



Tím prvním je fakt, že výběr je i v dnešní době jedna z mála relativně vysoce placených položek, až 39 korun za výběr. Druhým důvodem je, že i přes velkou poptávku, nabízí bezplatný výběr stále pouze hrstka bankovních domů.

Abychom byli úplně přesní, opticky jsou výběry zdarma téměř všude. Prakticky ale nezaplatíte pouze při použití bankomatu dané banky. Pokud vyberete u konkurence, nebo u nezávislé sítě bankomatů, zaplatíte až na výjimky ve všech velkých bankách.

Bankomaty za vrcholem

Pandemie zamávala s nejedním vzorcem chování a vcelku nepřekvapivě snížila zájem i o výběry, které jsou téměř všude „zdarma“. Lidé nenakupovali, a když nakupovali, tak kvůli bezpečnosti kartou a ideálně rovnou bezkontaktně. Pokles výběrů z bankomatů o rovných 25 % tak dává jen statistickou tečku za změnou chování klientů bank v minulém roce.

Češi se nemíní vzdát hotovosti, naše platební zvyklosti se však mění

Počet výběrů se tímto dostal na úroveň roku 2007, kdy počet návštěv bankomatu čítal také lehce přes 140 milionů. Co se týče užívání bankomatů jsme tak u nás udělali skok zpět o neuvěřitelných 14 let.



O to více zůstává s podivem, když nám nedávno klienti v dotazníkovém šetření jednohlasně potvrdili, že výběry z bankomatu zdarma jsou stále jedním z nejdůležitějších měřítek při výběru z běžného účtu. Přestože čísla výše naznačují, že si cestu k bankomatu asi raději dvakrát rozmyslí.

Platební karty na ekologické vlně

Nejen s bankomaty je situace trochu komplikovaná, protože i se samotnými kartami to přestává být jednoduché. Lidé čím dál tím více přemýšlí nad tím, kde všude se obklopují plasty a ten malý obdélníček z banky neušel jejich pozornosti.

Michal Skalický Vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze.

Působil v Expobank CZ, kde se vypracoval až na pozici manažera digitální pobočky.

V projektu banky, kterou aktuálně staví finanční skupina Partners, má na starosti denní bankovnictví a vývoj depozitních produktů.

Ne náhodou se tak výrobci karet začali předhánět v tom, kdo vyrobí ekologičtější kartu a výsledky jejich vývoje jsou zajímavé i když nejste zrovna horlivý ekolog.



Pokud se na této zelené vlně sveze i vaše banka je docela možné, že svou další kartu budete moci na konci její životnosti hodit do kompostu, kde se o ní postarají žížaly. Přesně to je hlavní předností karet z kukuřičného škrobu, PLA (kyselina mléčná), nebo PETG (materiál známý z PET lahví obohacený o glykol vylepšující vlastnosti materiálu), které jsou plně biologicky odbouratelné.

Nevýhodou těchto karet je však to, že po nich vždy zbude anténa schovaná v těle karty a čip. Obojí je z kovu, a i šikovná rousnice by si o tyto součástky „vylámala zuby“. Jako nejšetrnější přístup se aktuálně jeví karty vyrobené z plastového odpadu z moře, nebo z již použitého plastu, například z vyřazených plastových oken.

Ať se vaše banka vydá jakoukoliv z uvedených cest, určitě to bude krok správným směrem, a i vy tak budete moc svým šetrnějším placením přispět trochou do ekologického mlýna.

Karta, kterou vůbec nemáte

Zdaleka nejekologičtější platební karta je však stále ta, která nemá vůbec fyzickou podobu, takže v ruce nedržíte ani kartu z kukuřice, ani kartu z rozdrcených plastových oken, vlastně ani žádnou jinou.

Vaše karta totiž může existovat pouze jako obrázek v telefonu. Ostatně jak se loni přesvědčil rekordní počet uživatelů virtuálních karet, tak i s obrázkem si můžete bohatě vystačit. Spousta lidí už se s kartou v mobilu, nebo dokonce v hodinkách, naučilo bez problémů platit, protože zjistilo, že nemusí zadávat PIN do terminálu ani při platbě nad 500 korun.

Většinou tak stačí odemknutý telefon s digitální kartou přiložit a zaplatit díky tomu bleskurychle. Méně lidí však ví, že stejně dobře lze virtuální kartu použít i pro výběry z bankomatu. Na pípnutí kartou v telefonu vám peníze vydá již většina bankomatů v Čechách.

Bez ohledu na to, jestli k bankomatu chodíte s plastovou kartou, nebo k němu nechodíte vůbec, vězte, že se i vás zcela jistě dotknou uvedené trendy už jen proto, že na jejich převodu do běžného života usilovně pracuje řada českých bank.