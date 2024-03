Výběry z bankomatů v cizině zdarma? Pozor na poplatky třetích stran

„Moje banka nemá zdarma výběry z bankomatů v zahraničí, jak již několik let mediálně prezentuje, vždy tam naběhnou poplatky banky, ze které se vybírá. Za každý výběr mi vždycky několik stovek ubylo,“ popisuje problém pan Václav.

„Banka mi na základě stížností alibisticky sdělila, že se jejich slib netýká třetích stran. Přivítám, pokud na nekalou obchodní praktiku této banky dokážete veřejně upozornit,“ dodává jako zákazník Raiffeisenbank.

„U Chytrého i u Aktivního účtu si Raiffeisenbank neúčtuje poplatky za výběry z bankomatů v ČR ani v zahraničí, ale skutečně nemůžeme ovlivnit poplatky účtované třetí stranou, tj. provozovatelem bankomatu,“ vysvětluje mluvčí banky Tereza Kaiseršotová a dodává: „Ve vztahu ke klientům se snažíme o co největší transparentnost. V propagačních materiálech i v ceníku uvádíme jasný dovětek: Nevztahuje se na poplatky účtované třetími stranami při výběru v zahraničí.“

Jak jsme si ověřili, tyto podmínky má Raiffeisenbank zcela jasně prezentovány na svých webových stránkách, Informace jak je to v zahraničí s poplatkem za výběr z bankomatu citujeme v plném znění:

U nás můžete mít výběry debetní kartou z bankomatů v zahraničí zdarma, přesto vám někteří provozovatelé mohou účtovat dodatečný poplatek za využití služeb.

Tento poplatek Raiffeisenbank nedokáže nijak ovlivnit.

O výši poplatku musí provozovatel informovat na obrazovce bankomatu ještě před potvrzením výběru.

Pokud s poplatkem nesouhlasíte, máte možnost výběr z bankomatu zrušit a využít služeb jiného provozovatele.

Když v zahraničí vyberete z bankomatu skupiny Raiffeisenbank, tak vám následující měsíc vrátíme naúčtovaný poplatek.

„Obecně je zřejmé, že banka může zpoplatnit či naopak neúčtovat pouze poplatky, jež jsou pod její kontrolou. V dané situaci banka zřejmě spotřebiteli skutečně poplatek za výběr neúčtovala, strhl si jej však třetí subjekt – provozovatel konkrétního bankomatu v zahraničí, což banka nemůže ovlivnit,“ potvrzuje ředitelka spotřebitelské organizace dTest Eduarda Hekšová.

Na co si dát v zahraničí pozor

Výběr z bankomatu v cizině může být zdarma, některé banky účtují poplatek v řádu desítek korun, u jiných může dojít ke zpoplatnění až několikátého výběru v daném měsíci. Před odjezdem do zahraničí si ověřte podmínky u své banky. Dejte si pozor na jiné poplatky, které účtuje banka či jiný provozovatel bankomatu.

„Podle podmínek vydavatelů platebních karet by však bankomat měl na tento poplatek upozornit a zákazník by jej měl předem schválit, jinak transakce neproběhne. V tomto ohledu lze doporučit, aby spotřebitelé pozorně četli zobrazovanou informaci a aby se ve snaze co nejrychleji získat hotovost neunáhlovali,“ radí Hekšová.

Ověřené bankomaty můžete najít v internetových aplikacích i u karetních asociací Mastercard či Visa.

A pozor i na další pasti. DCC (Dynamic currency conversion), sice garantuje pevně stanovený směnný kurz, ten ale zcela libovolně určuje obchodník, popřípadě provozovatel bankomatu.

„Platební terminál či bankomat zákazníkovi nabídne, zda chce uskutečnit platbu v místní měně nebo již přepočtenou na koruny. Zákazníci často intuitivně vybírají platbu právě v korunách, což je ale pro ně nevýhodné. Naopak pokud zvolí platbu v cizí měně, směnný přepočet provede tuzemská banka ve většině případů za výhodnějších podmínek,“ dodává Hekšová.