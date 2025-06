„Zatímco generace našich rodičů mířila před cestou na dovolenou do směnárny a po návratu přepočítávala zbylé drobné, dnešní cestovatelé čelí jiné výzvě. Skrytým poplatkům, technologicky ´vychytralým terminálům či bankomatům´ a nevýhodným kurzům,“ říká hlavní ekonom Trinity Bank Lukáš Kovanda.

Podle něj v dnešním digitálním věku už zdaleka nejde jen o to, kde směnit peníze, ale hlavně jakým způsobem platit, aby dovolená nebyla zbytečně drahá.

Aktuální srovnání (k 18. 6. 2025, pozn. red.) poplatků za platbu kartou v zahraničí ukazuje, že není daleko od pravdy. Například za platbu kartou v zahraničí v objemu 500 eur klient Komerční banky zaplatí 471 korun. U České spořitelny činí poplatek 377 korun a u Banky Creditas pak její klient zaplatí 248 korun. A to přesto, že na trhu jsou i banky, které si za platbu kartou účtují výrazně méně nebo vůbec nic.

„Nemáme žádný poplatek, ale ani denní strop nebo víkendovou přirážku, není třeba si ani aktivovat speciální online směnárnu, nebo službu dokonce platit,“ říká Marek Ditz, ředitel Partners Banky.

Platba kartou ve výši 500 EUR Banka Kurz Částka 500 EUR v CZK Rozdíl od nejlepšího kurzu Partners Banka 24,80 12 400,00 - Revolut 24,9377 12 468,85 68,85 mBank karta svět VISA 24,9913 12 495,65 95,65 Banka CREDITAS 25,296 12 648,00 248,00 ČSOB 25,485 12 742,50 342,50 Air Banka 25,536 12 768,00 368,00 Fio banka 25,5393 12 769,65 369,65 Česká spořitelna 25,554 12 777,00 377,00 Raiffeisenbank 25,671 12 835,50 435,50 MONETA Bank 25,688 12 844,00 444,00 UniCredit Bank 25,689 12 844,50 444,50 Komerční banka 25,7421 12 871,05 471,05 Zdroj: jednotlivé banky, propočet Partners Banka, datum a čas: středa 18. 6. 2025, cca 8.30

Důležitou roli hraje kurz, který využívá poskytovatel platební karty. A z něj a utracené částky se pak odvíjí celkový poplatek. Banky přistupují k nastavení kurzu různě. Některé nabízejí solidní kurz, ale účtují si poplatek za každý výběr. Jiné výběry sice neúčtují, ale kompenzují si je horším kurzem. Obecně ale platí, že banky v Česku si při platbě v eurech kartou ke kurzu Evropské centrální banky běžně přidávají od 2,5 procenta až do čtyř procent.

„Zdaleka ale nejde jen o placení kartou v zahraničí, například v restauraci nebo v hotelu, stejné poplatky uživatelé platí za platby kartou i v e-shopech. To vždy, když platí objednané zboží v cizí měně,“ doplňuje Ditz.

Poplatky se platí i za platby v ostatních měnách

Poplatky za platby kartou v zahraničí nebo na internetu se neplatí jen u plateb v eurech, ale ve všech měnách. A i zde jejich srovnání nabízí ne zrovna povzbudivý obrázek. Za platbu kartou v cizí měně v objemu 500 amerických dolarů klient MONETY Bank zaplatí poplatek 459 korun, u Komerční banky necelých 428 korun a například u Banky Creditas klienti zaplatí 227 korun.

Platba kartou ve výši 500 USD Banka Kurz Částka 500 USD v CZK Rozdíl od nejlepšího kurzu Partners Banka 21,4385 10 719,25 - Revolut 21,645 10 822,50 103,25 mBank karta svět VISA 21,7506 10 875,30 156,05 Banka CREDITAS 21,894 10 947,00 227,75 Air Banka 22,081 11 040,50 321,25 Česká spořitelna 22,135 11 067,50 348,25 Fio banka 22,1353 11 067,65 348,40 ČSOB 22,164 11 082,00 362,75 Komerční banka 22,2954 11 147,70 428,45 Raiffeisenbank 22,31 11 155,00 435,75 UniCredit Bank 22,342 11 171,00 451,75 MONETA Bank 22,357 11 178,50 459,25 Zdroj: jednotlivé banky, propočet Partners Banka, datum a čas: středa 18. 6. 2025, cca 8.30

„Banky tady nejsou od toho, aby lidem nabízely nějaké výhody, ale aby tvořily zisk,“ říká bankovní analytik Partners Banky a autor uvedených srovnání Martin Kočí.

Nicméně potvrzuje i námitku, že náklady na jednu službu nerozhodují o výběru banky. Jde o šíři služeb a nastavení cen také u dalších finančních produktů. Zároveň dodává, že pokud cestuje na dovolenou celá rodina, tak se její útraty kartou vyšplhají hravě k tisícům eur. A náklady na platby kartou významně ovlivní celkové výdaje na dovolenou.

„Na mysli je třeba mít i to, že klient bance platí pokaždé, když zaplatí kartou,“ upozorňuje Kočí s tím, že ne u každé banky je navíc poplatková politika transparentní, tedy přehledná.

Jde o to, že v některých případech výši poplatku za platbu kartou v cizí měně určují denní limity. Tedy to, kolik toho klient kartou zaplatí. A roli dále hraje i to, zda je den pracovní nebo víkend. I to určuje výši poplatků.

Pozor na bankomaty a platební terminály

Z hlediska využívání platební karty v zahraničí zůstávají nadále problematické bankomaty, ale i platební terminály.

„Nejčastější chyba nastává ve chvíli, kdy terminál nebo bankomat nabídne zúčtování v českých korunách. Jde o takzvanou dynamickou měnovou konverzi – DCC. Při DCC nastavuje kurz provozovatel terminálu – nikoliv vaše banka nebo karetní asociace. Výsledný kurz bývá často o 5 až 10 procent horší. Ekonomicky vzato tak DCC není služba, ale draze zaplacený omyl. Nejlepší volba? Vždy platit v měně dané země,“ vysvětluje Kovanda.

Jeho slova potvrzuje ředitel Partners Banky Marek Ditz: „Při platbě kartou v zahraničí je třeba nevolit na terminálu platbu v CZK, protože v tu chvíli si lokální banka přidává k platbě vlastní přirážku. A při výběru hotovosti z bankomatu zase sledujte, zda si zahraniční provozovatel bankomatu nestrhává vlastní poplatek.“