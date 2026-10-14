V každodenním životě ubývá situací, kdy potřebujeme peněženku kvůli její původní funkci. Bankovky a mince bereme do ruky stále méně. Bezhotovostní placení je rychlé a pohodlné a rozšiřuje se do dalších oblastí. Zákon navíc stanovuje hranici, nad níž se některé platby musí uskutečnit bezhotovostně.
Bezhotovostní placení mění nejen naše návyky, ale také platební infrastrukturu. Dokládají to i statistiky České národní banky. Jenže čím méně hotovost používáme, tím snáze zapomeneme na situace, kdy ji stále potřebujeme.
|
Poznáte internetový podvod? Prověřte svou obezřetnost v novém Kybertestu
Bankomatů a hotovostních služeb ubývá
Podle České národní banky se trend růstu bezhotovostních plateb dále prohlubuje. Počet platebních karet i terminálů roste. Loni počet karetních transakcí přesáhl 3,3 miliardy, meziročně tedy vzrostl přibližně o desetinu. Počet příkazů k úhradě zůstává vysoký a dlouhodobě převyšuje 300 milionů za čtvrtletí. Počty výběrů hotovosti kartami naopak klesají. Loni jich bylo přibližně 140 milionů, o 11 % méně než před dvěma lety.
Ukazuje se zároveň, že lidé chodí k bankomatu méně často, ale když už jdou, vyberou si více peněz. Mezi lety 2023 a 2025 vzrostla průměrná částka jednoho výběru o 13 % na 6 567 korun. Hotovost tak už není něco, pro co člověk chodí k bankomatu několikrát týdně. Spíše si ji jednou za čas „předzásobí“ a pak ji postupně utrácí.
„Když je bankomat dál a výběr třeba stojí poplatek, člověk nechodí pro každou stovku, ale vybere si víc najednou. Druhý důvod je opatrnost: lidé si drží doma rezervu, k čemuž je ostatně oficiálně nabádá sám stát. Hotovost se tak posouvá od drobného platidla k roli rezervy a pojistky,“ komentuje vývoj Martin Slaný, hlavní ekonom skupiny DRFG a bývalý poradce prezidenta Klause.
Tomu odpovídají i změny v infrastruktuře. Na konci roku 2025 bylo v Česku podle ČNB celkem 4 926 bankomatů, meziročně o 2,2 % méně. Síť v minulých desetiletích nejprve prudce rostla, zejména v letech 1998 až 2005, později se její růst zpomalil a počet bankomatů stagnoval. V posledních letech už mírně klesá.
Vývoj potvrzují i samotné banky. „Za poslední tři roky evidujeme meziroční pokles počtu výběrů přibližně o 6 až 7 %, zatímco objem vybrané hotovosti zůstává stabilní nebo mírně roste. Průměrná částka jednoho výběru se aktuálně pohybuje okolo 6 000 korun,“ uvádí Filip Hrubý, tiskový mluvčí České spořitelny.
Tereza Ryšanová, tisková mluvčí MONETA Money Bank, přidává další statistiku: „Počet výběrů klientů z bankomatů klesl za posledních 10 let o 40 %, průměrný výběr se téměř zdvojnásobil na cca 7 000 korun.“
MONETA podle ní nepozoruje výrazné rozdíly ve využívání hotovosti mezi většími městy a menšími obcemi. Podle Filipa Hrubého je ale důležitější než velikost obce skutečné chování klientů v konkrétní lokalitě. S tím souhlasí Michal Kuzmiak z týmu komunikace Air Bank: „Rozdíly mohou souviset například s tím, jaké možnosti placení mají lidé v místních obchodech a službách. Pokud obchodník přijímá pouze hotovost, zákazník ji potřebuje bez ohledu na to, jaký způsob placení sám preferuje.“
Banky přizpůsobují změnám také své pobočky. „V návaznosti na vývoj trendů průběžně vyhodnocujeme i využití pokladen na jednotlivých pobočkách a tam, kde to dává smysl, je nahrazujeme moderními samoobslužnými řešeními. Naším cílem není omezovat dostupnost služeb, ale přizpůsobovat jejich podobu tomu, jak je klienti skutečně využívají. Například zatímco počet vkladových bankomatů stoupl za 10 let na 10násobek, počet poboček klesl na polovinu,“ dodává Tereza Ryšanová.
|
Platební karta je jako pas, hotovost už je jen rezerva, říká ředitelka Komerční banky
Bankomaty jsou drahá infrastruktura
Pokud bankomat obsluhuje relativně málo transakcí, jeho provoz se ekonomicky vyplácí hůře.
Tereza Ryšanová uvádí, že náklady na provoz jednoho bankomatu se pohybují v desítkách tisíc korun měsíčně. Filip Hrubý mluví o stovkách tisíc korun ročně a upozorňuje, že významnou položku představuje manipulace s hotovostí, její přeprava a zabezpečení.
|
Chatboti šetří peníze domácnostem, radí jim zadarmo. Má to však i velká rizika
Co všechno vlastně banka musí u sítě bankomatů hradit?
- samotný hardware,
- servis a opravy,
- připojení,
- doplňování hotovosti,
- bezpečnost a monitoring,
- náklady spojené s umístěním.
Pokud výběrů ubývá a lidé si zvykli vybírat větší částky na delší dobu, banky logicky zvažují, zda je nutné provozovat bankomaty všude. Jedním z řešení je sdílení sítí. „Od února 2023 je Air Bank součástí sdílené sítě s Komerční bankou, MONETA Money Bank a UniCredit Bank. Naši klienti tak mohou zdarma vybírat i z bankomatů těchto tří bank. Pro klienta to znamená výrazně širší dostupnost hotovosti, než jakou zajišťuje samotná síť bankomatů Air Bank. Sdílíme téměř 2 000 bankomatů, součástí spolupráce je také přesouvání duplicitních bankomatů do míst, kde dosud chyběly,“ popisuje Michal Kuzmiak.
Pro zákazníka proto nemusí být podstatné, komu bankomat patří, ale kolik jich má skutečně k dispozici a za jakých podmínek z nich může vybírat. Tereza Ryšanová dodává: „Naše síť bankomatů tak má díky sdílení stabilní velikost a navyšujeme v ní postupně podíl bankomatů umožňujících také vklady.“
Ekonom Martin Slaný shrnuje: „Bankomat na každé návsi netřeba. Každý člověk ovšem potřebuje rozumnou cestu k vlastním penězům, ať už hotovostním nebo bezhotovostním, a stát by měl vědět, kde ji nemá. Trh si tu cestu mimochodem hledá sám, třeba formou cashbacku. V roce 2025 lidé provedli přes cashback na pokladnách v obchodech zhruba čtyřikrát více výběrů než v roce 2018. Většina z toho byla v regionálních, vesnických prodejnách, které čím dál více fungují i jako vesnický bankomat.“
Podle Slaného se má stát starat o to, aby hotovost jako jedna z forem peněz nezmizela. „Mimochodem, určitým varováním je Švédsko: došlo v bezhotovostním světě nejdál, a nakonec muselo bankám uložit povinnost dostupnost hotovosti zajistit.“
Kdy je bezhotovostní platba povinná?
Podle zákona č. 254/2004 Sb. musí být platba bezhotovostní, pokud součet hotovostních plateb mezi stejným plátcem a příjemcem během jednoho kalendářního dne překročí 270 000 korun. Limit se vztahuje na fyzické osoby i firmy a započítávají se do něj platby v korunách i cizích měnách. Příjemce nesmí částku nad limitem přijmout v hotovosti. Nejde však o maximální částku, kterou může člověk držet doma nebo si vybrat z banky, nýbrž o limit pro samotnou platbu. Zákon navíc stanovuje řadu výjimek, například pro některé veřejnoprávní platby, důchody, pojistné a pojistná plnění nebo vybrané platby při exekuci.
Bezhotovostní výplata je od června 2025 také standardním způsobem vyplácení mezd. Zaměstnavatelé zpravidla posílají mzdu na účet určený zaměstnancem, zákon ale umožňuje dohodnout jiný způsob výplaty a v určitých případech také platit v hotovosti, například pokud zaměstnanec účet nemá nebo s převodem písemně nesouhlasí.
Kdy se bez hotovosti ještě neobejdeme
Hotovost má i dnes praktickou funkci. Čas od času nestačí karta ani chytré hodinky a člověk narazí na situaci, kdy jsou bankovky a mince nejjednodušším, případně jediným způsobem platby.
- Menší děti: kapesné, peníze na školní výlet a tábor či první samostatné malé nákupy (časopis, limonáda).
- Drobné nákupy: zmrzlina nebo párek u některých stánků se stále platí především hotově.
- Malí prodejci a lokální akce: nákupy na farmářském či bleším trhu, jarmarku, pouti nebo přímo od drobných producentů. Hotovost se hodí také při příspěvcích do kasiček nebo nákupu v samoobslužných lesních barech.
- Místa a služby, kde terminál není samozřejmostí: menší provozovny, některé veřejné toalety, sezonní parkoviště, starší platební automaty, turistické atrakce, místní půjčovny či drobné opravny.
- Spropitné a drobné odměny: když chceme dát malou částku jako poděkování, například obsluze v restauraci, kadeřnici nebo pouličnímu muzikantovi. Hotovost může být praktická také při předávání drobných peněžních darů.
- Když zrovna nemáme kartu či telefon: vybitý mobil, zapomenutá, ztracená nebo zablokovaná karta. Hotovost může posloužit jako záloha, když ostatní způsoby placení nejsou k dispozici.
- Při dočasném výpadku elektřiny nebo internetového připojení: hotovost může pomoci tam, kde je obchod či provozovna stále schopná obsloužit zákazníky, ale elektronická platba nefunguje.
Ani ve vyjmenovaných případech není hotovost vždy nezbytná. Řada stánků, menších provozoven i turistických míst už přijímá karty nebo mobilní platby. Rozhodující jsou konkrétní podmínky. „Živé peníze“ ale zůstávají užitečnou alternativou tam, kde bezhotovostní platba není dostupná nebo je komplikovaná.
Když přestane fungovat digitální svět
Význam hotovosti se nejvýrazněji ukazuje při mimořádných událostech. ČNB upozorňuje, že hotovost představuje účinný platební prostředek v krizových situacích. Může jít o rozsáhlý výpadek elektřiny, kybernetický útok na platební systémy, přírodní katastrofu, válečné události nebo evakuaci.
Ministerstvo vnitra v rámci státního projektu 72 hodin doporučuje, aby domácnosti byly připravené zvládnout první tři dny mimořádné situace s vlastními zásobami a bez běžně dostupných služeb. Mezi doporučenými nouzovými zásobami uvádí hotovost, konkrétně mince a bankovky různých hodnot. Také seznam věcí do evakuačního zavazadla počítá s hotovostí a platebními kartami.
Při výpadku elektřiny totiž nemusejí fungovat bankomaty ani platební karty. Konkrétní částku stát neurčuje. Smyslem není vybírat z účtu velké sumy, ale mít po ruce přiměřenou rezervu, která může pomoci při drobných nákupech nebo mimořádné situaci.
Hotovost však není všelék. Pokud obchod kvůli výpadku elektřiny zavře nebo nemůže obsloužit zákazníky, samotné bankovky problém nevyřeší.
|
V zahraničí je bezpečnější platit mobilem než kartou. Pozor i na bankomaty a wi-fi
Tipy: Jak s hotovostí zacházet v bezhotovostní době
V době, kdy stále více platíme digitálně, dává smysl přizpůsobit tomu i vlastní návyky. Není nutné nosit v peněžence velké částky, ale nemusí se vyplatit na hotovost úplně rezignovat.
- Noste přiměřenou částku na běžné drobné výdaje. Potřebná výše záleží na tom, jak často platíte hotově a kam se běžně vydáváte.
- Mějte doma menší krizovou rezervu. Praktické jsou i bankovky nižších hodnot, protože při výpadku nemusí mít obchodníci na vrácení z velké bankovky.
- Nespoléhejte výhradně na jeden způsob placení. Vedle platební karty může být zálohou hotovost. Karta a mobilní peněženka nemusejí představovat dvě skutečně nezávislé možnosti, pokud obě závisejí na stejném zařízení nebo účtu.
- Sledujte platnost karty. Pokud vám nová karta nedorazí včas, s prošlou už nezaplatíte.
- Neskladujte zbytečně velké částky v hotovosti. Peníze mohou být ztraceny, odcizeny nebo poškozeny. Hotovostní rezerva má doplňovat ostatní způsoby placení, ne nahrazovat peníze na účtu.
Hotovost dnes nemusíme potřebovat každý den, přesto má v našem platebním systému své místo. Její význam spočívá nejen v drobných nákupech, ale také v tom, že nabízí alternativu ve chvíli, kdy digitální placení není dostupné. Právě proto má smysl mít ji po ruce – ne jako návrat do minulosti, ale jako rozumnou pojistku pro nejisté situace.