Jak platit v zahraničí a ušetřit. Vyhněte se trikům bankomatů a terminálů

Platba kartou je jednoduchá a komfortní. A platí to i při placení v zahraničí, například na dovolené. Jenže na uživatele při takových platbách často číhají poplatky, které mohou celkovou zaplacenou částku nečekaně navýšit. Týká se to přitom i výběrů z bankomatů. Naštěstí existují banky, které na nenápadných poplatcích nevydělávají. Jednou z nich je například tuzemská Partners Banka.
Ta si neúčtuje žádné poplatky za výběr z bankomatů, navíc umožňuje v aplikaci mobilního bankovnictví vypnout skrytou minu: dynamickou konverzi měny, která se nepozornému klientovi takřka vždy notně prodraží.
Partners Banka si neúčtuje ani žádnou přirážku ke směnnému kurzu, zaplatíte u ní vždy aktuálním kurzem Evropské centrální banky. Jinak řečeno, poplatek při platbách v zahraničí činí nula procent. „Nemáme žádný denní strop nebo víkendovou přirážku. Není třeba si ani aktivovat speciální online směnárnu, nebo dokonce službu platit,“ říká Marek Ditz, ředitel Partners Banky.
Bankomat účtuje až tři poplatky
Celkové náklady na platbu kartou nebo výběr z bankomatu určuje nejen měnový kurz, ale i poplatek, který si banka či provozovatel bankomatu za takovou transakci účtují. A ten nemusí být vůbec malý.
Asi nejvíc úskalí čeká na cestovatele v zahraničí při výběru z bankomatu. Jsou ale místa, kde se tomu jednoduše vyhnout nedá, protože platby kartou nejsou všude zdaleka tak rozšířené jako v Česku. Proto je při výběru potřeba postupovat opravdu obezřetně. Na uživatele číhají až tři poplatky, přičemž minimálně dvěma, někdy ale i všem třem, se dá vyhnout.
|Banka
|Kurz
|Částka 500 EUR v CZK
|Rozdíl od nejlepšího kurzu
|Partners Banka
|24,457
|12 228,50
|-
|mBank mKreditka Travel
|24,501
|12 250,50
|22,00
|Revolut
|24,57
|12 285,00
|56,50
|Air Banka Zahraniční karta
|24,584
|12 292,00
|63,50
|Banka CREDITAS
|24,9461
|12 473,05
|244,55
|ČSOB
|25,105
|12 552,50
|324,00
|Air Banka
|25,183
|12 591,50
|363,00
|Česká spořitelna
|25,184
|12 592,00
|363,50
|Fio banka
|25,1872
|12 593,60
|365,10
|UniCredit Bank
|25,312
|12 656,00
|427,50
|MONETA Bank
|25,337
|12 668,50
|440,00
|Raiffeisenbank
|25,34
|12 670,00
|441,50
|mBank MasterCard Debit
|25,3585
|12 679,25
|450,75
|Komerční banka
|25,3683
|12 684,15
|455,65
Prvním poplatkem je poplatek banky zákazníka za výběr v zahraničí. Ten se může výrazně lišit. Většinou jde o fixní částku v řádu desítek korun, avšak poplatek může překročit i stokorunu. Některé banky poplatek za výběr v zahraničí neúčtují – ovlivnit to přitom lze nejen volbou banky, ale také volbou karty. Vše záleží na podmínkách, které si s bankou dohodnete. Platí však, že se o výši poplatku musíte zajímat už při zřizování karty, později s ním nic nenaděláte.
„Našim klientům umožňujeme výběry z bankomatů v zahraničí zdarma, bez ohledu na to, zda se jedná o výběry v rámci EU nebo mimo ni, a bez ohledu na značku bankomatu,“ zmiňuje Marek Ditz.
A co moderní technologie?
Kromě placení klasickou kartou lze samozřejmě i v zahraničí platit taky mobilem, hodinkami či prstenem, jak jsme zvyklí v Česku. Dobrou zprávou je, že tyto typy transakcí nepodléhají žádným poplatkům navíc oproti těm, které se vztahují k dané kartě.
Ale opět: kartu pro platbu vybírejte obezřetně a vynechte dynamickou konverzi, tedy „lákavou“ platbu v korunách místo místní měny. Trochu komplikované mohou být platby pomocí QR kódů. Pokud jde o platby v rámci aplikací, kdy se částka strhává z platební karty, je vše v pořádku a opět přichází ke slovu standardní poplatky za platbu kartou. Pokud má ale pomocí QR kódu dojít k převodu peněz z vašeho účtu na zahraniční, může to být hodně drahé. Poplatky za platbu do zahraničí v cizí měně mohou opět činit i stovky korun, takže si takovou platbu raději rozmyslete.
I když se vám vhodnou volbou podaří vyhnout se poplatku za výběr u vlastní banky, číhají na vás další. Poplatek za výběr si totiž může účtovat i samotný provozovatel bankomatu, tedy banka či jiná instituce v místě výběru. Bankomat by ale výši poplatku měl zákazníkovi sdělit a transakci by mělo jít před dokončením výběru zrušit, a poplatku se tak vyhnout. V místě výběru pak můžete obejít více bankomatů a zjistit, kde je poplatek nejnižší. Rozdíly opět mohou být veliké, někde činí poplatek pár desítek korun, jinde může jít třeba o procenta z vybírané částky. Tím pádem se obvykle vyplatí vybrat ideálně jen jednou vyšší částku než vícekrát částky menší.
|Banka
|Kurz
|Částka 500 USD v CZK
|Rozdíl od nejlepšího kurzu
|Partners Banka
|20,9356
|10 467,80
|-
|mBank mKreditka Travel
|21,032
|10 516,00
|48,20
|Revolut
|21,097
|10 548,50
|80,70
|Air Banka Zahraniční karta
|21,148
|10 574,00
|106,20
|Banka CREDITAS
|21,459
|10 729,50
|261,70
|Česká spořitelna
|21,575
|10 787,50
|319,70
|ČSOB
|21,579
|10 789,50
|321,70
|Fio banka
|21,6463
|10 823,15
|355,35
|Air Banka
|21,664
|10 832,00
|364,20
|MONETA Bank
|21,705
|10 852,50
|384,70
|Komerční banka
|21,7434
|10 871,70
|403,90
|UniCredit Bank
|21,755
|10 877,50
|409,70
|mBank MasterCard Debit
|21,7681
|10 884,05
|416,25
|Raiffeisenbank
|21,777
|10 888,50
|420,70
Třetím poplatkem je poplatek za výběr v měně účtu zákazníka. Takzvaná dynamická konverze měny (DCC) vypadá na první pohled opět komfortně, avšak je drahá. Pokud zákazník zvolí výběr s touto konverzí, kdy bankomat vybíranou částku okamžitě přepočítá na české koruny, dochází k přepočtu méně výhodným kurzem než při výběru přímo v měně místní.
Platba i za několik stovek
Dynamickou konverzi měny často nabízejí i platební terminály při placení kartou. Systém je stejný jako při výběru: terminál nabídne uživateli platbu v jeho měně, při přepočtu je ale použit méně výhodný kurz než ten standardní, který banka nabízí.
|Banka
|Kurz
|Částka 500 USD v CZK
|Rozdíl od nejlepšího kurzu
|Partners Banka
|21,4385
|10 719,25
|-
|Revolut
|21,645
|10 822,50
|103,25
|mBank karta svět VISA
|21,7506
|10 875,30
|156,05
|Banka CREDITAS
|21,894
|10 947,00
|227,75
|Air Banka
|22,081
|11 040,50
|321,25
|Česká spořitelna
|22,135
|11 067,50
|348,25
|Fio banka
|22,1353
|11 067,65
|348,40
|ČSOB
|22,164
|11 082,00
|362,75
|Komerční banka
|22,2954
|11 147,70
|428,45
|Raiffeisenbank
|22,31
|11 155,00
|435,75
|UniCredit Bank
|22,342
|11 171,00
|451,75
|MONETA Bank
|22,357
|11 178,50
|459,25
Některé banky dovolují dynamickou konverzi měny v aplikaci zakázat. „V praxi to pak znamená, že i když dynamickou konverzi měny bankomat či terminál nabídne a uživatel ji byť třeba jen omylem zvolí, transakce se neprovede,“ vysvětluje její fungování Marek Ditz, ředitel Partners Banky, a doplňuje tip: „Pokud nemáte vypnuto DCC, nedávejte kartu nikdy z ruky, a když ji přikládáte k terminálu, sledujte, co terminál píše. Časté jsou případy, kdy číšník v restauraci drží terminál u sebe, vezme si kartu od vás, sám ji přiloží a sám za vás aktivuje platbu v korunách s příplatkem až dvacet procent, aniž byste to viděli. A restaurace dostane od provozovatele terminálu provizi.“
Ani samotný kurz banky nemusí být tak výhodný, jak se na první pohled zdá. Mezi kurzy u jednotlivých bank totiž mohou být významné rozdíly: jen málokterá banka používá přepočet podle kurzu ČNB, častější jsou určité přirážky k tomuto kurzu. Ty pak – podle placené částky – mohou platbu navýšit i o stovky korun, kurzová přirážka totiž může činit až 3 %. To přitom platí i při běžném placení při nákupu na internetu ze zahraničí. „Chceme, aby klienti platili co nejlevněji, proto ke kurzu Evropské centrální banky nepřidáváme žádnou marži. Jinými slovy, poplatek při platbách v zahraničí je nula,“ shrnuje šéf Partners Banky.
|Banka
|Kurz
|Částka 700 SGD v CZK
|Rozdíl od nejlepšího kurzu
|Partners Banka
|16,7375
|11 716,25
|-
|Revolut
|16,835
|11 784,50
|68,25
|mBank karta svět VISA
|16,998
|11 898,60
|182,35
|ČSOB
|16,998
|11 898,60
|182,35
|MONETA Bank
|17,1454
|12 001,78
|285,53
|Raiffeisenbank
|17,1952
|12 036,64
|320,39
|Banka CREDITAS
|17,1984
|12 038,88
|322,63
|Česká spořitelna
|17,3613
|12 152,91
|436,66
|Air Banka
|17,3615
|12 153,05
|436,80
|Fio banka
|17,3638
|12 154,66
|438,41
|UniCredit Bank
|17,388
|12 171,60
|455,35
|Komerční banka
|17,5329
|12 273,03
|556,78
Pro takové platby používejte kartu banky, která nabízí kurz nejvýhodnější. Někdy ovšem není snadné takový kurz dohledat: banky mívají ceníky orientační a některé exotické měny v nich mohou chybět úplně. V podmínkách se pak uživatel například dočte, že dochází ke konverzi dané měny nejdříve na eura a pak teprve na české koruny, což dává prostor pro dvojí poplatky při platbě.
Vždy se tudíž vyplatí veškeré poplatky sledovat. Za dovolenou pak můžete se správnou bankou ušetřit až tisíce korun. A šetřit s ní můžete i doma, třeba při nákupech na internetu za zahraničí.
Tipy na co nejlevnější platby v zahraničí
Zvolte kartu, u které si banka neúčtuje poplatky za výběr z bankomatu v zahraničí.
Pohlídejte si místní poplatky za výběr z bankomatu, zvolte ten nejlevnější.
Z bankomatu vybírejte spíše méněkrát větší částku než vícekrát částku menší.
Vyhněte se výběrům a platbám s dynamickou konverzí měny, tedy transakcím v českých korunách; plaťte vždy v místní měně.
Zjistěte, zda můžete u své banky dynamickou konverzi měny zakázat.
Volte banku a kartu s nejvýhodnějším kurzem pro přepočet měny.