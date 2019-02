Finanční produkty roku 2018: na špici jsou Air bank, Equa, UCB i mBank

V mikropůjčkách zvítězila Kamali od nebankovní společnosti Home Credit. Vyplývá to z výsledků 8. ročníku soutěže Finanční produkt roku 2018. Soutěž, kterou pořádá analytická společnost Scott & Rose na svém webu Finparáda.cz, je zajímavá tím, že nejde o anonymní hodnocení, ale o odborné posudky specialistů.

„U spořicích účtů hodnotíme jak základní úrokové sazby, tak i sazby s bonusem, které klient obdrží po splnění určité podmínky. Posuzujeme také celé spektrum sazeb lišících se podle zůstatku peněz na účtu, a to pokud daná banka u spořicích účtů používá pásmové úročení. Do hodnocení na druhou stranu nevstupují produkty s výpovědní lhůtou,“ přibližuje analytik a šéfredaktor Finparády.cz Zdeněk Bubák. Jak dodává, metodika výpočtu pořadí je pro každý žebříček pevně daná a po delší dobu neměnná.

Součástí soutěže je i Cena veřejnosti, kdy mohou uživatelé finančních produktů dát v průběhu roku najevo, jak jsou s nimi spokojeni. Z tohoto hodnocení vzejde finálová pětka a v anketním hlasování vítěz laického hodnocení. „Cenu veřejnosti za rok 2018 získala Banka CREDITAS za produkt Spořicí účet,“ říká analytik Zdeněk Bubák.

Odborné hodnocení probíhá rovněž celoročně, kdy analytici v průběhu kalendářního roku sledují, k jakým změnám u vybraných produktů dochází. Žebříčky s pořadím nejlepších finančních produktů jsou během roku zveřejňovány na webu organizátora soutěže a finální žebříček vychází z průběžného hodnocení jednotlivých finančních produktů.

Do 8. ročníku soutěže byly zařazeny všechny finanční produkty vybraných typů, které jsou v Česku nabízeny bankami a nebankovními institucemi. V každé kategorii jsou pak vyhlašovány vždy tři nejlepší produkty.

Nejlepší finanční produkty za rok 2018 v šesti kategoriích:

Kategorie Bankovní osobní účty

První místo letos obhájila Equa bank se svým Běžným účtem. Druhé místo znovu obsadila mBank s mKontem a třetí příčku si nadále drží Air Bank s Malým tarifem.

Pořadí v kategorii:

Equa bank – Běžný účet mBank – mKonto Air Bank – Malý tarif

Hodnocení vítěze odborníkem: „Běžný účet od Equa bank je zdarma a bez jakýchkoliv podmínek. Zdarma jsou také domácí odchozí i příchozí platby, výběry v tuzemsku z jakéhokoliv bankomatu a otevření účtu v eurech a dolarech k běžnému účtu vedenému v českých korunách. Za výběry z bankomatů v zahraničí si banka účtuje jen devět korun. Ke zhodnocení prostředků poslouží spořicí účet HIT, který je možné si k běžnému účtu zřídit zdarma, přičemž úroková sazba u tohoto spořicího účtu dosahuje až 1 % p.a. pro vklady do 200 tisí korun,“ phodnotí analytik Zdeněk Bubák.

K účtu si lze pořídit zlatou kartu s cestovním pojištěním a pojištěním karty i osobních věcí, a to za jednu z nejnižších cen na trhu. Možností je zřízení kontokorentu, a to od pěti do sta tisíc korun. V polovině roku 2018 začala nabízet Equa bank Minutovou půjčku prostřednictvím mobilního telefonu. V mobilním bankovnictví vylepšila Equa bank během roku 2018 editaci trvalých příkazů a inkas, nově lze trvalé příkazy a inkasa založit, editovat a zrušit, je možné zkopírovat čísla účtů do schránky pomocí jednoho kliknutí a má také seznam nejčastějších příjemců plateb. Do mobilní aplikace je možné se přihlásit pomocí otisku prstu.

Pořadí za rok 2017 bylo následující: 1. Equa bank – Běžný účet, 2. mBank – mKonto, 3. Air Bank – Malý tarif

Kategorie Spořicí účty

Vítězem v kategorii spořicích účtů se stala nově Air Bank se svým Spořicím účtem, druhá skončila Wüstenrot hypoteční banka s Wüstenrot Spořicím účtem a třetí příčku obsadilo FÉR spoření PLUS od Sberbank.

Pořadí v kategorii:

Air Bank – Spořicí účet Wüstenrot hypoteční banka – Wüstenrot Spořicí účet Sberbank – FÉR spoření PLUS

Hodnocení vítěze odborníkem: Air Bank v rámci svého Spořicího účtu má bonusovou sazbu ve výši 1 % p.a. pro zůstatek do 250 tisíc korun, nad tuto částku pak sazbu ve výši 0,2 % p.a. Bonusovou sazbu získá klient, pokud provede minimálně pětkrát měsíčně platbu kartou. Klient si může založit tři spořicí účty – jeden v korunách, druhý v eurech a třetí v amerických dolarech. Na Spořicím účtu je také možnost si založit až 10 spořicích obálek a pojmenovat si je podle účelu spoření.

Pořadí za rok 2017 bylo následující: 1. Wüstenrot hypoteční banka – Wüstenrot Spořicí účet, 2. Air Bank – Spořicí účet, Sberbank – FÉR spoření PLUS

Kategorie Spotřebitelské bankovní úvěry neúčelové

Vítězství obhájila Půjčka od Air Bank. Na druhé místo se vyhoupla ČSOB Flexi půjčka na cokoliv. Třetí je nově Osobní úvěr od Komerční banky.

Pořadí v kategorii:

Air Bank – Půjčka ČSOB – ČSOB Flexi půjčka na cokoliv Komerční banka – Osobní úvěr

Hodnocení odborníkem: První místo si v této kategorie udržela Půjčka od Air Bank. V dubnu 2018 banka změnila úrokové pásmo pro půjčky z tři sta tisíc korun na dvě stě tisíc korun. Pro půjčky do dvou set tisíc korun nabízí bonusovou úrokovou sazbu od 5,9 %, základní roční sazba je od 6,9 %. Půjčky od dvou set tisíc korun jsou úročeny výhodněji, a to od 4,9 % u bonusové úrokové sazby a od 5,9 % u základní úrokové sazby.

Bonusová sazba je nabízena všem klientům, kteří dodrží pravidlo nedlužit déle než pět dní částku vyšší než sto korun. Půjčka je poskytována bez poplatků za sjednání a vedení, mimořádnou splátku i předčasné splacení. Délka splatnosti je až 96 měsíců. Půjčku lze vyřídit také přes mobilní aplikaci banky.

Pořadí za rok 2017 bylo následující: 1. Air Bank – Půjčka, 2. UniCredit Bank – PRESTO Půjčka, 3. ČSOB – ČSOB Flexi půjčka na cokoliv.

Kategorie Konsolidace půjček

Novou jedničkou je UniCredit Bank s PRESTO Půjčkou – Sloučením úvěrů. Na druhou příčku vystoupila MONETA Money Bank s Konsolidací půjček. Na třetí místo z prvního klesla Air Bank s produktem Převedení půjček.

Pořadí v kategorii:

UniCredit Bank – PRESTO Půjčka – Sloučení úvěrů MONETA Money Bank - Konsolidace půjček Air Bank – Převedení půjček

Hodnocení vítěze odborníkem: V kategorii Konsolidace půjček zvítězila UniCredit Bank se svou PRESTO Půjčkou – Sloučením úvěrů. Banka při řádném splácení nabízí úrokovou sazbu 2,6 % p.a. Konsolidaci je možné sjednat od 30 000 do 1 000 000 korun a délkou splatnosti až 120 měsíců. Nad tři sta tisíc korun může být vyžadován spolužadatel a u půjček od šesti set tisíc je vyžadován vždy.

Pořadí za rok 2017 bylo následující: 1. Air Bank – Převedení půjček, 2. Česká spořitelna – Konsolidace půjček, 3. UniCredit Bank – PRESTO Půjčka – Sloučení úvěrů

Kategorie Hypotéky

První místo v kategorii hypoték opět získala mHypotéka Light od mBank. Na druhé místo vystoupila Fio hypotéka od Fio banky a třetí je nově Equa bank s Účelovou hypotékou.

Trh s hypotékami byl v roce 2018 ovlivněn opatřením ČNB a zavedením nových podmínek pro poskytnutí úvěrů v podobě limitů DTI a DSTI, které vstoupily v platnost od října 2018.

„Ukazatel DTI sleduje, kolik činí celková výše všech úvěrů, které klient má, ve vztahu k jeho čistému ročnímu příjmu. Podle nového nařízení ČNB nesmí tento ukazatel přesáhnout devítinásobek čistého ročního příjmu. Ukazatel DSTI pak sleduje podíl všech splátek úvěrů a podle nařízení ČNB nesmí překročit 45 % čistých měsíčních příjmů,“ vysvětluje analytik Zdeněk Bubák.

Pořadí v kategorii:

mBank – mHypotéka Light Fio banka - Fio hypotéka Equa bank - Účelová hypotéka

Hodnocení vítěze odborníkem: První místo v kategorii Hypoték obhájila mBank s mHypotékou Light. Zřízení a poskytnutí hypotéky je zdarma, stejně jako založení a vedení úvěrového i osobního účtu. Jako jedna z mála bank má možnost rozložení splátek až na čtyřicet let. Minimální výše úvěru je dvě stě tisíc korun, maximální částka je limitována 90 % hodnoty zastavované nemovitosti a schopností splácet úvěr. mHypotéku Light je možné sjednat s fixním obdobím 1, 2, 3, 4 nebo 5 let. Fixní úrokové sazby u této hypotéky jsou závislé na délce fixace a výši LTV (% zastavované nemovitosti), přičemž v současnosti začínají od 2,49 % p.a. Banka také poskytuje garanci výše úrokové sazby po dobu 30 dnů od podpisu žádosti o hypotéku zdarma.

Pořadí za rok 2017 bylo následující:1. mBank – mHypotéka Light, 2. Česká spořitelna – Hypotéka České spořitelny, 3. UniCredit Bank – U hypotéka účelová

Kategorie Nebankovní mikropůjčky

V této kategorii se pořadí v roce 2018 oproti předchozímu roku nezměnilo. Na prvním místě je opět Půjčka Kamali od Home Creditu, druhé místo obsadila Zaplo půjčka a třetí zůstala Rychlá SMS půjčka od Via SMS.

Pořadí v kategorii:

Home Credit – Půjčka Kamali Zaplo Finance – Zaplo půjčka Via SMS – Rychlá SMS půjčka

Hodnocení vítěze odborníkem: První půjčka Kamali je až do výše deseti tisíc korun zdarma, a to při splatnosti do čtrnácti dnů. Půjčit si lze maximálně dvacet tisíc korun s délkou splatnosti 30 dnů. V roce 2018 zavedla Kamali novou službu, a to vyzvednutí peněz na více než 4 000 místech s terminály SAZKY. Půjčku lze rozložit až na deset splátek. Za každou „tisícikorunu“ půjčenou na 30 dní klient zaplatí 33 korun. Uhradí-li klient alespoň 10 % jistiny a poplatek za odložení termínu splatnosti, Kamali mu automaticky odloží termín splatnosti půjčky o dalších 30 dní. Poplatek za odložení termínu splatnosti činí 49 Kč za každou půjčenou tisícikorunu.

Pořadí za rok 2017 bylo následující:1. Home Credit – Půjčka Kamali, 2. Zaplo Finance – Zaplo půjčka, 3. Via SMS – Rychlá SMS půjčka

Finanční produkt roku 2018 Celkové výsledky

V soutěži Finparáda.cz - Finanční produkt roku hodnotí odborníci kromě bankovních produktů také produkty nabízené družstevními záložnami, pojišťovnami, penzijními a investičními společnostmi. Zde najdete celkové výsledky ve všech kategoriích.

Soutěž o nejlepší finanční produkty pokračuje i v roce 2019, průběžně můžete sledovat pořadí včetně metodiky určování v těchto kategoriích: