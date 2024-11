Transakce u více bank v jedné aplikaci by měla být běžná, říká bankéř

Jak moc běžné je v Česku z jedné aplikace provádět finanční transakce z více bank?

Tato služba není v ČR příliš často nabízena ani využívána. Některé velké banky nenabízejí klientovi ani zobrazení cizích účtů ve své aplikaci a jen plní svou zákonnou povinnost a umožňují, aby jiné banky a licencované subjekty tuto informaci čerpaly do svých aplikací. Možnost zadávat skrze svou bankovní aplikaci i platby z jiných bank je spíše ojedinělá. Funkci přímo platit z cizích účtů nabízí například Creditas nebo Komerční banka. A i my se tuto funkci chystáme spustit.

Jak to bude vypadat v praxi?

Klient si v našem mobilním bankovnictví připojí účty Air Bank, Creditas, České spořitelny, Fio banky, Komerční banky, mBank, Raiffeisen Bank a UniCredit Bank. Chystáme i připojení ČSOB.

Co je důvodem, proč chcete tuto službu klientům nabídnout?

Partners Banka i celá síť Partners Financial Services má otevřenou architekturu a umožňuje využívat i produkty jiných bank a finančních institucí. Má to ale podmínku, tyto instituce o to musejí mít zájem. V případě platebních účtů je výhodou, že je právo klienta na službu zakotveno legislativně.

Marek Ditz Při studiu na VŠE v roce 1994 nastoupil do Československé obchodní banky jako úvěrový analytik a v roce 2013 se stal členem představenstva ČSOB.

V červnu roku 2020 se stal lídrem týmu pro stavbu Partners Banky, nyní je jejím generálním ředitelem.

Je členem dozorčí rady Národního rozvojového fondu a členem představenstva Rentea penzijní společnosti.

Jak tato služba funguje v jiných zemích?

Služba funguje v celé Evropské unii díky evropské směrnici PSD2, což je směrnice o platebních službách. Klientovi umožňuje připojit si v rámci internetového nebo mobilního bankovnictví také vlastní účty v dalších bankách.

Mají banky povinnost toto svým klientům nabízet?

Banky nemají povinnost připojení účtu klientům aktivně nabízet. Důležité je ale i říci, že jakmile tuto službu některá z bank nabízí, mají ostatní banky povinnost na její požádání poskytnout informace o účtu jejich klienta v dané bance a umožnit založení platebního příkazu.

Proč tyto služby banky běžně nenabízejí už dnes, když směrnice PSD2 vstoupila i u nás v platnost už v roce 2018?

Směrnice PSD2 nenastavila dobré technické standardy. Jen ty velmi základní, a tak existuje nejednotnost technického nastavení jednotlivých bank, které této funkci nevěnují příliš velkou pozornost. S tím je spojena složitost ovládání na straně klienta a nutnost obnovovat připojení po určité lhůtě. A to formou, jako byste službu opět poptával od začátku.

V čem je výhoda?

Pro klienty, kteří využívají mobilní bankovnictví, je často jednodušší si pomocí biometrie otevřít aplikaci banky, kterou chtějí využít, než používat jednu aplikaci, která je stejně pro ověření platby přesměruje do banky, kde je účet veden. Výhoda je tak velmi malá a směrnice nesplnila svůj účel. Připravuje se novelizace příslušných předpisů, která řadu těchto překážek odstraní. A připravuje se dokonce i zcela nová směrnice FIDA, která rozšíří okruh dostupných informací například o úvěry, investiční produkty nebo majetkové pojištění.

Proč je tato služba nevyhnutelná, dobrá?

Lidem nabízí přehled o jejich financích z různých bank, ale i dalších finančních institucích v jedné aplikaci a možnost účty v případě potřeby i z této aplikace ovládat. Vidí tak vše na jednom místě. Z pohledu našich klientů, kteří mají poradce, je tu i další bonus. Po připojení dalších produktů se významně zvýší i kvalita poradenství, protože poradce bude mít k dispozici ucelenější přehled o finanční pozici klienta. Zrychlí se i poskytování úvěrů, protože konsolidované informace o platební historii budou okamžitě k dispozici.

Jak to myslíte? To poradci Partners uvidí do účtů klientů?

Pokud klient využívá poradce, tak s ním logicky řeší své finanční cíle a cestu, která k nim vede. Probírají tak příjmy, výdaje, spoření, investice, úvěry. Čím kvalitnější informace poradce má, tím lepší řešení může navrhnout. Nikomu z klientů banky ale poradce nevnucujeme. Když k nám přijde klient z online prostředí bez poradce, má možnost si vhodnou poradkyni nebo poradce vybrat sám v mobilní aplikaci podle jejich zkušeností a odborných certifikací. Takto si poradce zvolilo již několik stovek klientů.