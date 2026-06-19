Platba kartou v zahraničí vypadá jednoduše: člověk přiloží kartu nebo mobil a částka se mu později strhne z účtu v korunách. Jenže právě mezi částkou v místní měně a korunovým odúčtováním se může skrývat rozdíl, kterého si klient všimne až ve výpisu.
Někde totiž rozhoduje kurz banky, jinde kurz karetní asociace. Některé banky přidávají speciální cestovatelskou kartu nebo zvýhodněnou směnárnu v aplikaci. A do toho vstupují bankomaty a terminály, které klientovi nabídnou přepočet do korun. Nebo si ještě navíc zaúčtují speciální poplatek za použití bankomatu, a to často dost vysoký. Jak se v tom všem zorientovat?
Kurz řeší měnu, ne dovolenkovou destinaci
Při placení kartou není rozhodující, zda je klient právě v Polsku, Maďarsku, Turecku nebo Tunisku. Hlavní je měna, ve které daný obchodník nebo bankomat transakci účtuje. To už do značné míry záleží na vaší bance a na tom, jaký kurz pro přepočet používá.
Například Raiffeisenbank u běžnějších měn používá vlastní kurz. „Karetní transakce ve všech 16 měnách, které nabízíme v rámci multiměnového účtu, jsou účtované s kurzy určenými bankou. Pokud má klient zapnutou službu RB směnárna, získává výhodnější kurz pro všech 16 měn,“ říká Roman Přeučil, expert Raiffeisenbank na platební chování klientů. Upozorňuje ale, že ne všechny dovolenkové měny do tohoto seznamu spadají: například tuniský dinár mezi těmito měnami není. „U měn, které nemáme v rámci našeho kurzovního lístku se pak transakce účtují s využitím kurzu karetní společnosti,“ vysvětluje Přeučil.
Stejně postupuje také Air Bank. „Pokud klient provádí karetní transakci v měně, která je uvedena na kurzovním lístku naší banky, použije se pro autorizaci i zaúčtování transakce směnný kurz Air Bank platný k datu transakce. V případě, že klient realizuje transakci v měně, která není součástí kurzovního lístku Air Bank, je transakce přepočtena podle směnného kurzu společnosti Mastercard,“ uvedl Michal Kuzmiak, tiskový mluvčí pro Air Bank a Zonky.
A obdobný přístup má rovněž mBank. Při platbě debetní kartou v zahraničí převede částku na české koruny vlastním kurzem uvedeným na webových stránkách banky. Tento postup se vztahuje na platby v cizí měně obecně, mBank nerozlišuje mezi platbou na terminálu, na internetu či výběrem z bankomatu.
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Když měnu banka v kurzovníku nemá
Česká spořitelna razí trochu jiný postup. Při platbách kartou v zahraničí používá vlastní devizový kurz, který má zveřejněný na svých webových stránkách. „Transakce je nejprve zúčtována v měně obchodníka a následně přepočtena do českých korun podle kurzu platného v okamžiku zpracování transakce,“ popisuje Lukáš Kropík z tiskového oddělení České spořitelny. „Pro exotické měny, které nemáme v kurzovní lístku, využíváme kurz karetní společnosti VISA a aplikuje se přirážka ke kurzu podle platného sazebníku.“
Jiný princip zdůrazňuje Partners Banka. „Při běžných karetních transakcích (platba u obchodníka i výběr z bankomatu) používáme kurz Evropské centrální banky s nulovou marží, tedy bez jakéhokoliv navýšení ze strany banky,“ říká Tereza Píchalová, tisková mluvčí Partners Banky a dodává: „To znamená, že klient neplatí žádný ‚bankovní spread‘.“
Kdy pomůže speciální karta nebo směnárna
Největší rozdíly vznikají tam, kde má klient vedle standardního kurzu možnost využít cestovatelskou kartu nebo zvýhodněný směnárenský režim.
Raiffeisenbank nově rozšířila využití RB směnárny i na karetní transakce. To znamená, že pokud si zapnete ve svém mobilním bankovnictví tuto službu (za poplatek 39 korun měsíčně), máte výhodnější kurzy pro platby a výběry debetní kartou v zahraničí. Kromě karetních transakcí platí výhodnější kurzy i pro směny mezi měnami účtu, a to u všech 16 měn, které banka nabízí v multiměně. Limit zvýhodněné směny je 80 tisíc korun měsíčně.
Air Bank zase nabízí pro cesty do zahraničí samostatnou Zahraniční kartu, která poskytuje jeden výhodnější kurz při platbách v cizině, zahraničních e-shopech i při výběrech z bankomatů. „Zahraniční karta má totiž svůj vlastní výhodnější kurzový lístek, rozdíl oproti tomu normálnímu dostane klient zpět ve formě cashbacku,“ doplňuje Kuzmiak. Aktivní klienti s balíčkem Žiju s Air Bank ji mají bez poplatku.
Podobně jde na to mBank – ta míří s výhodnějším kurzem hlavně na držitele cestovatelské kreditní karty mKreditka Travel, ta kopíruje kurz Mastercard. „Navíc k ní jsou ještě další benefity zdarma jako výhodné rodinné pojištění, čtyři vstupy ročně do letištních salónků po celém světě (více než 1500 salonků) a další výhody,“ říká Schejbalová.
Česká spořitelna naopak uvádí, že pro klienty nepoužívá zvláštní aktivovaný režim. „Pro všechny klienty používáme stejný transparentní kurz bez nutnosti aktivace dalších služeb,“ říká Kropík. Rozdíl ale nastává mezi typy operací: u platby kartou se použije kurz banky pro danou transakci, u výběru z bankomatu kurz pro hotovostní transakce a u směny předem kurz platný v okamžiku směny.
Partners Banka uvádí výhodnější režim jako standard. „0% marže na běžné karetní transakce – bez podmínek, bez aktivace, bez limitu pro standardní útratu,“ říká Píchalová. „Klient nemusí nic zapínat ani řešit – kurz se použije automaticky.“
Stejných 1000 eur, rozdíl téměř 900 korun
Názorně to ukazuje modelový výpočet pro platbu 1000 eur (podle kurzů platných v době zpracování textu). Kurzy se totiž samozřejmě mění, čísla ale dobře ukazují, jak velký rozdíl může vzniknout u stejné útraty.
U Raiffeisenbank vyjde platba nebo výběr 1000 eur standardně na 25 134 korun. Se zapnutou RB směnárnou by stejná částka při kurzu 24,293 koruny za euro vyšla na 24 293 korun. Rozdíl je 841 korun.
Air Bank uvedla u standardní karty kurz 24,935 koruny za euro. Útrata 1000 eur tak vyjde na 24 935 korun. Se Zahraniční kartou banka počítá s kurzem 24,259 koruny za euro, tedy s částkou 24 259 korun. Úspora proti standardní kartě Air Bank je 676 korun.
Partners Banka u karetní transakce počítala s kurzem 24,171 koruny za euro. „Při útratě odpovídající 1 000 eur tak zaplatí klient naší banky zhruba 24 200 korun – bez ohledu na to, zda platí v eurozóně, Polsku, Maďarsku nebo třeba v Turecku, protože banka používá přímo kurz ECB bez jakékoliv přirážky,“ doplňuje Píchalová.
U mBank platba 1000 eur mKreditkou Travel vyjde přibližně na 24 210 korun. Výběr stejné částky běžnou debetní kartou je to však zhruba 25 057 korun.
Rozdíl mezi nejnižší a nejvyšší modelovou částkou u uvedených modelových příkladů tak přesahuje 880 korun. A to je pořád jen samotný kurz. U výběru z bankomatu se k němu může přidat ještě poplatek banky nebo provozovatele bankomatu.
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Rozdíly zůstávají i mimo eurozónu
Podobné rozdíly se objevují také v Polsku, Maďarsku nebo v zemích mimo EU, jako je Turecko.
Tak například Raiffeisenbank v propočtu uvádí, že 4000 polských zlotých vyjde standardně na 23 680 korun. S RB směnárnou by stejná částka byla 22 888 korun, tedy o 792 korun méně. U 60 tisíc tureckých lir činí standardní přepočet 28 312,80 koruny, zatímco s RB směnárnou 27 364,80 koruny. Rozdíl je 948 korun.
mBank u modelové platby 400 zlotých mKreditkou Travel uvádí částku 2290,32 koruny. Výběr 400 zlotých běžnou debetní kartou vyčíslila na 2370,48 koruny. U 5000 tureckých lir vychází platba mKreditkou Travel na 2286 korun, zatímco výběr běžnou debetní kartou na 2366 korun.
Partners Banka počítá i u zlotého, forintu a turecké liry s kurzem ECB bez marže. Pro ekvivalent 1000 eur uvedla 4243 zlotých za 24 150 korun, 349 530 forintů za 23 940 korun a 53 680 tureckých lir za 24 250 korun.
U exotičtějších měn je ale dobré ověřit, zda je banka vůbec vede ve vlastním kurzovním lístku. Pokud ne, použije se kurz karetní asociace a případně také přirážka podle sazebníku banky.
Bankomat může přidat další stokoruny
U výběrů z bankomatu rozhoduje nejen kurz, ale i poplatky. Jeden si může účtovat vaše banka. Například u České spořitelny mají klienti s Plus účtem nebo Erste Premier výběry z bankomatů skupiny Erste v zahraničí zdarma, ostatní za 5 korun. Mimo skupinu Erste stojí výběr eur 40 korun a výběr ostatních měn 125 korun.
mBank má v zahraničí stejné podmínky jako v Česku: u mKarty a mKarty Business jsou výběry nad 1500 korun zdarma, jinak za 29 korun. Zlatá mKarta má výběry zdarma. U kreditní karty ale banka účtuje jedno procento z vybírané částky, minimálně 49 korun. „Jinými slovy, pro výběry z bankomatu doporučujeme používat debetní, nikoli kreditní kartu,“ říká Tereza Schejbalová.
Partners Banka vlastní poplatek za výběr v zahraničí neúčtuje. „Z naší strany neúčtujeme žádný poplatek za výběr v zahraničí,“ říká Tereza Píchalová. Také Roman Přeučil potvrzuje, že Raiffeisenbank nijak neprofituje na výběrech z bankomatu v ČR ani v zahraničí.
V každém případě poplatek účtovaný vaší bankou je přehledný, jasně daný předem. U tzv. access fee (ATM surcharge), tedy poplatku, který si účtuje provozovatel bankomatu, je to složitější. Právě ten bývá v turistických lokalitách nejzrádnější.
Pokud se takový jednorázový poplatek za použití bankomatu objeví, vidíte ho před potvrzením výběru a můžete transakci zrušit. A někdy se opravdu vyplatí najít si jiný bankomat. „Z našich zkušeností vyplývá, že se pohybují přibližně v rozmezí 40–120 korun za výběr, v turistických lokalitách ale mohou být i vyšší. Výjimkou nejsou poplatky ve výši 12–20 EUR/USD,“ říká Michal Kuzmiak. Například Raiffeisenbank ale tento poplatek svým klientům vrací, pokud mu ho naúčtuje jedna ze sesterských bank ve skupině Raiffeisen.
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Koruny na displeji mohou být past
Dalším rizikem je dynamická konverze měny, tedy DCC. Terminál nebo bankomat nabídne přepočet do korun. V takovém případě vidíte hned částku v českých korunách, jenže kurz neurčuje vaše banka, ale obchodník nebo provozovatel bankomatu. „Doporučujeme proto vždy platit v místní měně dané země a odmítat nabídku přepočtu do českých korun přímo u obchodníka nebo bankomatu,“ říká Lukáš Kropík.
Doplňuje, že klienti České spořitelny si mohou v aplikaci George DCC povolit nebo zablokovat. Rovněž Raiffeisenbank umožňuje DCC u výběrů zablokovat. „V případě, že se klient splete a zvolí přepočet, transakce je zamítnuta. Zároveň v tu chvíli pro jistotu posíláme SMS, aby klient věděl, proč se tak stalo,“ popisuje Přeučil. A blokaci nabízí i mBank. „Transakce s přepočtem DCC si klienti mBank také mohou jednoduše zablokovat a taková transakce pak bude bankou zamítnuta,“ potvrzuje Schejbalová.
Ne vždy je ale situace černobílá. Pokud bankomat nabídne na výběr mezi DCC a vysokým fixním poplatkem, je potřeba počítat. „Například při výběru 20 eur, pokud je surcharge fee 2 eura a vyšší, může být výhodnější využít DCC, i když je přirážka ke kurzu 10 procent i více,“ dodává Kropík.