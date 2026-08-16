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Platební karta je jako pas, hotovost už je jen rezerva, říká ředitelka Komerční banky

Josef Hympl

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Jitka Haubová | foto: KB

Proč je dnes při cestě do zahraničí platební karta v podstatě nutností? Jitka Haubová, provozní ředitelka Komerční banky, popisuje, proč jsou elektronické formy platebních karet bezpečnější. Už proto, že pokusů o zneužití nejenom platebních karet razantně přibývá. Banky tudíž ve velkém investují do umělé inteligence, kterou využívají k odhalování podvodů i k zastavování podezřelých transakcí.

Je doba dovolených a prázdnin. Češi hromadně vyrážejí do zahraničí. Ve stále více destinacích je běžnější platit kartou namísto hotovosti. Jakou s tím máte zkušenost v Komerční bance? Máte nějaká data? A na co si máme dávat pozor?
Objem karetních transakcí v tomto ohledu rok od roku ohromně vzrůstá. Dá se říci, že dnes už je na cestu do zahraničí platební karta doslova nutnost. V podstatě je to v některých zemích stejně důležité jako mít s sebou pas nebo v zemích Evropské unie alespoň občanský průkaz. V řadě států totiž existují služby nebo obchody, kde se nedá platit jinak než elektronicky.

Typicky například ve skandinávských zemích. Ani v londýnském metru to už jinak nejde – při vycházení z něj zaplatíte prostým přiložením karty. Týkat se to ovšem může i samoobslužných čerpacích stanic, parkovacích automatů, půjčoven a podobně. Ve zmíněné Skandinávii, ale i v Nizozemsku a v jiných velkých zemích západní Evropy už existují místa, kde hotovost vůbec nepřijímají. A tak zatímco dříve jsme klientům doporučovali mít s sebou vedle hotovosti elektronické platební prostředky jako zálohu, dnes je to naopak. Funkci rezervy plní při cestování naopak hotovost.

Je jedno, za koho se podvodníci vydávají nebo pod jakou legendou vystupují, vždy se vás snaží dostat do nějaké situace, kdy jste v časovém tlaku a nemáte čas klást sám sobě jednoduché otázky.

Jitka Haubováprovozní ředitelka Komerční banky

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