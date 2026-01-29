Zkratka ESG se v posledních letech skloňuje napříč byznysem, politikou i financemi. Pro mnohé ale zůstává abstraktním pojmem, který si spojují hlavně s regulacemi a povinnostmi. Jenže ESG – tedy Environment, Social a Governance – už dávno není jen téma pro korporátní reporty. Nenápadně vstupuje i do každodenního života klientů bank, pojišťoven či investičních společností.
Kde všude se klienti vaší finanční skupiny setkávají s ESG?
U všech produktů a služeb, které mají pozitivní dopad na jejich životy. Prospívají životnímu prostředí, společnosti a zároveň jsou vyvíjeny a klientům nabízeny podle vysokých etických standardů.
Mohla byste to uvést na konkrétních případech?
Tak například jde o produkty Partners Banky, která získala koncem roku 2025 první místo v hodnocení Index odpovědného úvěrování pořádaném společností Člověk v tísni.
Náš nemovitostní fond Ambeat Care investuje zejména do domovů pro seniory a nemovitostí určených k poskytování související péče pro seniory. Jsou to i produkty pojišťovny Simplea, například pojištění dlouhodobé péče, díky kterému mají lidé vyšší šance využít pobytových sociálních služeb, pokud se stanou nesoběstačnými. Lidé se zajišťují na stáří. Nemusejí tolik spoléhat na stát. A to je pozitivní. Ale je zde třeba i možnost investovat do fondů, které prosazují environmentální a sociální vlastnosti.
Hypotéky
Porovnejte si nabídku hypoték a vyberte tu nejvýhodnější.
Napadá vás ještě něco?
Samozřejmě, hodně se soustředíme na digitalizaci. Třeba Partners Banka je digitální banka. A to značí, že se šetří čas klientů a životní prostředí.
Anebo jiný příklad, platební karty naší banky jsou z recyklovaného plastu. Ale nejenom to. Od roku 2011 podporujeme i neziskový projekt Partners finanční gramotnost. Naši poradci zadarmo ve volném čase vzdělávají děti, mládež i dospělé, jak se lépe orientovat v osobních financích a nedostat se do potíží. V roce 2024 vznikla i Nadace Parťáci, která zase pomáhá lidem v těžkých životních situacích. I to je ESG.
A je i něco, kde vaši klienti narazí na principy ESG, aniž by si to třeba uvědomovali?
Předně bych řekla, že naši klienti jsou převážně nepodnikající fyzické osoby, takže ESG nařízení a směrnice na ně dopadají méně než na firmy. Ale i tak, setkávají se s nimi například při žádosti o hypotéku, kdy dokládají Průkaz energetické náročnosti budovy, takzvaný energetický štítek. A s hypotékou souvisí sjednání pojištění nemovitosti, kde se zohledňují environmentální rizika lokality. Chceme, aby klienti vnímali ESG požadavky jako běžnou součást procesu, ne jako komplikaci.
Zdražují ESG nařízení služby skupiny Partners jejím klientům?
Nezdražují a ani v budoucnu nepočítáme s tím, že by zdražit měly.
Ing. Monika Callerová, MBA
Kde se vlastně tato ESG politika vzala? A jak moc je závazná pro firmy, jako je ta vaše?
Nařízení a směrnice se schvalují v rámci evropského legislativního procesu. Pro firmy v České republice jsou závazné, pokud to stanoví evropské nařízení nebo český zákon, který směrnici přebírá.
A řeknete prosím i to, proč vůbec tato pravidla vznikla a vznikají?
ESG pravidla vznikla z potřeby regulovat a standardizovat udržitelnost a hodnocení udržitelnosti firem. Cílem je, aby investoři i veřejnost měli transparentní informace o dopadech na životní prostředí – E, společnost – S a správu – G.
Můžete mi uvést příklad, kde ESG principy klientům vyloženě prospívají, například kvalitou služeb, a kde naopak věci třeba jen komplikují?
Prospěch vidíme v nabídce férových produktů a služeb, takových, které reagují na potřeby klientů. Sem patří třeba digitalizace, jíž klientům šetříme čas.
A příklad povinnosti, která má pozitivní efekt, jsou například již zmíněné energetické štítky. I když je někteří klienti vnímají jako zátěž, pomáhají zvyšovat povědomí o energetické efektivitě budov a možnostech jejího zlepšení. To je důležité vzhledem k rostoucím nákladům na energie.
V čem vlastně spočívá vaše práce jako ESG manažerky? Co řešíte dnes a denně?
Sleduji nová ESG nařízení a změny těch stávajících, zavádím je do praxe. Zabývám se ale i koncepčními záležitostmi.
|
Lidé v dluzích mají šanci na nový život. Potvrzují to příběhy z občanských poraden
Mohla byste to rozvést?
Na strategické úrovni jsme loni třeba vůbec poprvé analyzovali ESG rizika, příležitosti a dopady a vytvořili první ESG strategii. Součástí mé práce je i osvěta – školení managementu a metodická pomoc kolegům. Velkým přínosem je členství v profesních sdruženích, jako jsou Česká bankovní asociace a Česká asociace pojišťoven.
V jednu chvíli to vypadalo, že nad ESG není, kdekdo se tím zaklínal, pak se ale ukázalo, že ESG třeba škodí. Klasický příklad jsou zbrojaři, kterým, když jich bylo zapotřebí kvůli válce na Ukrajině, ESG u bank komplikovalo cestu k úvěrům, takže se zase od ESG ustupovalo. Ptám se na to, zda ten tlak na ESG polevuje, nebo naopak zesiluje?
Po letech 2022–2024, kdy ESG zažívalo boom, zájem trochu opadl. Důvodem byla i složitá administrativa v roce 2024. Evropská unie se to snaží od jara 2025 napravit.
|
Ochota Čechů investovat rychle roste. Jak ale začít a vyvarovat se chyb?
Jak?
Zjednodušuje pravidla, vysvětluje nejasnosti a stanovuje priority. Dalším důvodem je, že ESG už není jediná priorita. EU čelí dalším výzvám.
Jak moc principy ESG dopadají do samotných Partners, jak je mění? A zeptám se, mají z toho i něco vaši klienti?
Skupina Partners vždy dbala na odpovědné chování a řízení rizik. Tyto principy nejsou nové. Nicméně bylo zajímavé použít ESG optiku – provedli jsme analýzu dvojí významnosti a vytvořili, jak už jsem řekla, první ESG strategii. Tyto analýzy budeme pravidelně opakovat a snažit se maximalizovat pozitivní dopady pro klienty. To klienti ocení.
Co nového se chystá v politice ESG, dejme tomu na evropské úrovni. Je něco, co přijde a budí ve vás nadšení nebo naopak obavy?
Probíhá revize pravidel. Cílem je zjednodušení a zaměření na podstatné věci. Aktuálně se zvyšují prahové hodnoty, od kterých jsou nařízení povinná. To je rozumné – umožní to vyhodnotit přínosy regulace a vysvětlit, jak ESG pomůže konkurenceschopnosti Evropy a kvalitě života. Jsem ráda, že EU hledá rovnováhu mezi užitkem a administrativní náročností.