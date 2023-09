Za dětský účet banky nabízejí stovky korun, nabídka na trhu je pestrá

Platby pestrobarevnou kartou v obchodech nebo na internetu jsou trendy a pro děti lákavé. A tak obvykle poté, kdy zvládnou první rok či dva na základní škole, začnou po rodičích žadonit o platební kartu. Přičemž obvykle argumentují, že kamarád ji má už dávno.

„Dětský účet s platební kartou jsme třináctileté dceři sjednali prvně letos v září a společně s ní jsme ho založili i druhé desetileté dceři,“ říká paní Tereza z Mladé Boleslavi.

Podle ní šlo o smysluplný krok, ke kterému se měla u starší dcery odhodlat již dříve. Proti tomu u mladší dcery považuje založení účtu nyní za zbytečné, protože transakcím zatím nerozumí. „Veškeré pohyby na účtu sleduji v čase na telefonu a nastavili jsme na účtu i limity na 500 korun týdně, které se ale dají kdykoli v jednoduché aplikaci změnit,“ vyjmenovává výhody dětského účtu paní Tereza.

Veškeré výběry z bankomatů banky, u které je účet vedený, jsou bez poplatku. S výjimkou v zahraničí, kde za výběr zaplatí čtyřicet korun. Stejně tak může dcera kartou platit i na internetu. A účet ovládá dcera i matka ve svém mobilním telefonu a internetovém bankovnictví.

Dětský účet s debetní kartou je sen každého dítěte

Dětský účet s platební kartou nabízejí všechny tuzemské banky. Platební kartu k účtu ale vydává většina z nich až dětem starším osmi let věku.

„K založení dětského účtu s platební kartou banky požadují doklad totožnosti zákonného zástupce, tedy většinou rodiče. A většina jich žádá rovnou dva zákonné zástupce, což někdy komplikuje situaci. Dále požadují rodný list dítěte, které si bude účet sjednávat, a ideálně jeho cestovní pas nebo dětský občanský průkaz,“ vyjmenovává doklady nutné k založení účtu pro dítě finanční poradkyně skupiny Partners Dana Chňoupková Míchalová.

Některé banky sice podle ní nabízejí sjednání účtu pro dítě online. Při požadavku na vydání debetní karty ale doporučuje navštívit raději pobočku vybrané banky. To s ohledem na doložení zmiňovaných dokumentů, stažení aplikace do telefonu i vysvětlení fungování účtu.

„O dětské klienty mají banky přirozeně zájem, jelikož je velká šance, že u nich setrvají i po dosažení zletilosti a budou čerpat jejich další finanční produkty, třeba hypoteční úvěry,“ říká k přístupu bank finanční poradkyně.

Na dětský účet banky pošlou i několik stovek korun

I z toho důvodu se snaží banky své produkty mířené na děti zatraktivnit a na založený účet pro dítě zašlou třeba i několik stovek korun.

„Dceru banka za založení účtu odměnila částkou 600 korun, nicméně to nebylo hned. Musela splnit několik podmínek. První z nich bylo stažení aplikace do telefonu, další příchozí platba na účet a třetí platba kartou do 30 dnů od vydání karty,“ vypráví svou zkušenost paní Tereza.

Jiné banky si připsání odměny za založení dětského účtu podmiňují například tím, že se dítě musí alespoň jedenkrát do měsíce přihlásit do jejich mobilní aplikace. Anebo minimálně jednou měsíčně zaplatit v obchodě kartou.

„Jiné namísto jednorázového bonusu zase nabízejí vyšší roční úročení vkladu na dětském účtu, nyní třeba kolem 4,5 až pěti procent, vždy však do určitého limitu v rámci desítek tisíc korun,“ říká Chňoupková Míchalová.

Kapesné a vlastní účet podporují finanční gramotnost dětí

Kapesné a odměny například za domácí práce či jinou pomoc začínají děti od rodičů nebo prarodičů obvykle dostávat s příchodem na základní školu. V tu dobu už se cítí jistější v menších počtech a zvládají samy platby v obchodech. Podle srpnového průzkumu České bankovní asociace (ČBA) se ve srovnání s loňským rokem o deset procent zvýšil počet dětí dostávající kapesné, kdy zhruba pětačtyřicet procent z nich dostává peníze pravidelně a zhruba třetina pak nepravidelně.

„Děti by se měly postupně seznamovat se světem financí a naučit se rozumět hodnotě peněz. Je důležité vysvětlit jim, že z každého finančního příspěvku by si měly odložit část stranou, pokud by si chtěly v budoucnu pořídit něco dražšího,“ přidává radu, jak vést děti k finanční odpovědnosti, Andrea Machálková, expertka ČBA na finanční vzdělávání.

Podle ní běžné účty rodiče zřizují dětem nejčastěji ve věku 12 až čtrnáct let. A 87 procent rodičů v šetření ČBA uvádí, že jejich děti mají k těmto účtům i vydanou platební kartu. Dohledu nad hospodařením s financemi u dětí se však tito rodiče nevzdávají, když dvě třetiny z nich drží nad účtem svého dítěte dohled. Jinak řečeno sledují, jak děti s penězi na účtu nakládají. A přibývá i dětí, které disponují zmiňovaným dětským kontem.