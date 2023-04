Zmapovali jsme, kolik teď vynášejí nejlepší termínované a spořicí účty

Zmírnit dopad inflace mohou částečně spořicí vkladové produkty. Banky na nich začaly zvedat úrokové sazby již v létě loňského roku. Zatímco některé tehdy zhodnocovaly úspory střadatelů jen o 3,25 až 4 %, další zvýšily roční úrokové sazby na 4,50 % i výše, a ty nejlepší byly s úrokem 4,61 až 5,75 % p.a.

Letos v dubnu již navyšování nepokračuje a naopak dochází v některých bankách k mírnému snižování úrokových sazeb. Vyplývá to z aktuální analýzy na bankovním trhu. Ve spolupráci s analytiky Scott & Rose a odborným portálem Finparáda.cz jsme zároveň sestavili žebříčky nejlepších „spořáků“ a „termíňáků“.

TOP termínované vklady – duben 2023

U některých termínovaných vkladů došlo nejen k mírnému snížení úrokových sazeb, ale v některých případech i ke zkrácení doby fixace, po kterou je úroková sazba garantována. Úrokové sazby na nejlépe úročených termínovaných vkladech se nyní pohybují v rozpětí 4,50 až 7,00 % p.a.

„Do srovnání byl vybrán vždy jeden nejvýhodnější termínovaný vklad za danou společnost,“ říká Michal Mošnička, ředitel společnosti Scott & Rose, která je provozovatelem finančního portálu Finparáda.cz.

Následující tabulka uvádí současnou nabídku a srovnání termínovaných vkladů u vybraných bank a družstevních záložen. „U družstevních záložen je podmínkou stát se členem družstva. To znamená složit základní členský vklad ve výši 1 000 korun a další členský vklad, přičemž tyto dva vklady musí dohromady činit 1/10 výše termínovaného vkladu,“ upozorňuje Mošnička.

Tabulka uvádí maximální úrokovou sazbu, kterou lze u daného termínovaného vkladu získat, a podmínky k jejímu dosažení. Banky jsou seřazeny podle úrokové sazby od nejvyšší po nejnižší. Úroková sazba přitom závisí nejen na době vkladu, ale banky ji podmiňují také minimálním vkladem, nebo i horním limitem.

Jaké je zhodnocení vkladů na termínovaných účtech v dubnu 2023 Banka Termínovaný vklad Úroková sazba v % (p.a.) Podmínky NEY spořitelní družstvo Termínovaný vklad 7,00 6 měsíců, min. 20 000 Kč* Artesa spořitelní družstvo Termínovaný vklad ARTESA Standard 7,00 Rok, min. 20 000 Kč* J&T Banka Termínovaný vklad 6,25 Rok až 15 měsíců, min. 1 mil. Kč Max banka Termínovaný vklad 5,81 6 měsíců, min. 100 tis. Kč Banka CREDITAS Termínovaný vklad 5,80 6 měsíců, min. 5 tis. Kč Komerční banka Termínovaný vklad 5,50 Rok, min. 5 tis. Kč, do limitu 1 mil. Kč Raiffeisenbank Termínovaný vklad eKonto Garant 4,80 Rok, min. 10 tis. Kč, do limitu 10 mil Kč Oberbank Termínovaný vklad TOP JISTOTA PLUS 5,40 18 měsíců, min. 30 tis. Kč** MONETA Money Bank Jednorázový termínovaný vklad 5,30 3 nebo 6 měsíců, min. 40 tis. Kč UniCredit Bank Termínovaný vklad 4,85 6 měsíců, min. 30 tis. Kč Fio banka Termínovaný vklad 5,10 6 měsíců, min. 3 tis. Kč ČSOB/Poštovní spořitelna Termínovaný vklad 5,00 6 měsíců a rok, 5 tis. Kč, do limitu 3 mil. Kč Česká spořitelna Vkladový účet 4,50 6 měsíců a rok, min. 5 tis. Kč Zdroj: Finparáda.cz, revize iDNES.cz, stav k 18. 4. 2023. Poznámka:*plus základní a další členský vklad v součtu 1/10 termínovaného vkladu**úroková sazba rostoucí, pro každé šestiměsíční období je jiná úroková sazba: 1.- 6. měsíc 4,00 %, 7.-12. měsíc 4,10 %, 13.- 18. měsíc 5,40 %

Termínované vklady nabízejí zpravidla vyšší zhodnocení než spořicí účty. Pokud máte volné peníze a chcete je zhodnotit na termínovaném účtu, zvažte, zda uložené peníze nebudete po celou dobu vkladu potřebovat. Za předčasný výběr peněz si totiž banky účtují poplatky a případný výnos se tak může zkrátit.

TOP spořicí účty – duben 2023

Pokud máte volnou hotovost a chcete mít kdykoliv peníze k dispozici, je užitečné nechat je zhodnotit na spořicím účtu. Úrokové sazby aktuálně nejlepších „spořáků“ se pohybují v rozpětí 5,68 až 6,01 %.

„Česká národní banka na svém posledním zasedání ponechala základní úrokovou sazbu na úrovni 7 procent, neočekávám v oblasti úročení spořicích účtů výrazné změny. Některé banky však mohou úrokové sazby ještě mírně navýšit v rámci konkurenčního boje,“ předpokládá Michal Mošnička.

V dubnu jsme ve spolupráci s analytiky Scott & Rose porovnali více než 20 spořicích účtů bez výpovědních lhůt od 19 bankovních institucí včetně družstevních záložen. Nejlepší spořicí účty byly hodnoceny ve třech kategoriích:

Drobný střadatel s možností vkladu do 300 000 Kč.

Střední střadatel s možností vkladu 300 000 až 600 000 Kč.

Velký střadatel s možností vkladu nad 600 000 Kč.

„Pokud banka úročí jednotlivá vkladová pásma různou úrokovou sazbou, byl proveden výpočet reálné úrokové sazby a výnosu, který klient získá. Jedná se tedy vždy o součet výnosů, které klient získá v nižších a vyšších vkladových pásmech,“ říká analytička Valerie Koubová ze společnosti Scott & Rose.

A výsledek? Růst sazeb u nejlepších spořicích účtů se od loňského listopadu prakticky zastavil a je beze změny. Proto i pořadí bank s nejlepšími spořicími účty zůstává shodné jako v minulém žebříčku.

První dvě kategorie pro drobné a střední střadatele mají i tentokrát stejné vítěze. Nejlépe zhodnotí vklady na spořicím účtu v pásmu do 300 tisíc korun a v pásmu od 300 tisíc do 600 tisíc korun Max banka. Na druhém místě je UniCredit Bank a třetí příčku si drží Trinity Bank.

Spořicí účet do 300 tisíc a od 300 tisíc do 600 tisíc Kč Banka Název účtu Úroková sazba (p.a.) Max banka Spořicí účet 6,01 % UniCredit Bank Běžný účet na spoření 6,00 % Trinity Bank Výhoda+ Dobrý klient 5,68 % Zdroj: Finparada.cz, duben 2023

První místo i nadále patří Max bance, která nabízí spořicí účet s úrokovou sazbou 6,01 % p.a. bez omezení výše vkladu a bez podmínek. Úroková sazba platí pro nové i stávající klienty, kteří si nový spořicí účet mohou sjednat prostřednictvím internetového bankovnictví Maxbanking.

Druhou příčku si drží UniCredit Bank. V její marketingové nabídce přitom dochází od 1. dubna ke změně. Týká se nových klientů, kteří si sjednají v bance některý z běžných účtů START, OPEN nebo TOP. V takovém případě získá nový klient k běžnému účtu i druhý úročený bezpoplatkový účet. A to se základní úrokovou sazbu 3 % p.a. Další bonusovou sazbu ve výši 3 % p.a. lze získat po splnění podmínky 3 plateb debetní kartou vydanou k některému ze sjednaných běžných účtů.

Sazby jsou platné pro vklady do 500 tisíc Kč, nad tuto částku nejsou úročeny. Marketingová kampaň běží do 30. 6. 2023, ale může být prodloužena i zkrácena. Do 30. 6. 2023 je pak garantována základní úroková sazba a po uplynutí této doby se změní na úrokovou sazbu pro daný typ účtu v rámci příslušného balíčku. Výplata bonusové sazby bude ukončena 31. 7. 2023.

Na třetím místě je Trinity Bank se spořicím účtem Výhoda + Dobrý klient. Pro smlouvy uzavřené online nebo v ostatních pobočkách platí i nadále úroková sazba 5,68 % p.a. do 500 tisíc Kč, vklady nad 500 tisíc Kč jsou úročeny úrokovou sazbou 4,08 % p.a. Úroková sazba je garantována do 31.12.2023.

Spořicí účet nad 600 tisíc Kč Banka Název účtu Úroková sazba (p.a.) Max banka Spořicí účet 6,01 % NEY spořitelní družstvo Spořicí účet 5,75 % Trinity Bank Výhoda+ Dobrý klient 5,68 % Zdroj: Finparada.cz, duben 2023

První místo patří Max bance se spořicím účtem a úrokovou sazbou 6,01 % p.a. bez omezení výše vkladu a bez podmínek.

Na druhém místě je Ney spořitelní družstvo, které na spořicím účtu nabízí úrokovou sazbu ve výši 5,75 % p.a. Výpovědní lhůta činí 1 měsíc. Minimální vklad je potom 20 tisíc. Kč. Podmínkou pro sjednání tohoto spořicího účtu je vedení běžného účtu, na kterém se připisují úroky. Přes běžný účet rovněž plynou veškeré peněžní toky, na spořicí účet nelze peníze poslat napřímo (ani je z něj přímo vybírat). Pokud chcete peníze na spořicí účet poslat, je nutné zadat pokyn a NEY spořitelní družstvo peníze převede z běžného účtu. Stejně tak je tomu v případě výběru peněz, kdy spořitelní družstvo peníze ze spořicího účtu za klienta převede na běžný účet.

Další podmínkou stát se členem družstva. To znamená složit základní členský vklad ve výši 1 000 korun a další členský vklad, přičemž tyto dva vklady musí dohromady činit 1/10 výše termínovaného vkladu.

Na třetím místě je Trinity Bank se spořicím účtem Výhoda + Dobrý klient a úrokovou sazbou ve výši až 5,68 % p.a. při dodržení podmínek.