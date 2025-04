Ještě loni se nejlepší spořicí účty zhodnocovaly o více než 6 procent. Tato doba je ale pryč, dnes se sazby nejlepších „spořáků“ drží v rozpětí od 3,53 až 4,0 procenta. Již delší dobu jde o nabídku Raiffeisenbank (4,0 %), Trinity Bank (3,58 %) a Partners banky (3,53 %), které se střídají na stupíncích nejlepších spořicích účtů podle toho, do jakého limitu mohou střadatelé u nich zhodnocovat své vklady a za jakých podmínek.

Česká národní banka zatím ponechává základní úrokovou sazbu na úrovni 3,75 procenta. Jaký lze očekávat vývoj v úrokových sazbách na spořicích účtech?

„Do poloviny roku 2025 může dojít ještě k určitému snížení úrokových sazeb, ale od poloviny roku by se měla situace stabilizovat a banky by už neměly dále úrokové sazby na spořicích účtech snižovat,“ předpokládá Veronika Křivská, analytička společnosti ScottαRose a odborného portálu Finparáda.

Nicméně v současnosti je podle Křivské složitější dělat jakékoliv prognózy. Proto je dobré sledovat aktuální nabídky bank. Změnit úrokovou sazbu na spořicích účtech mohou bankovní domy prakticky kdykoliv, stačí, aby to daly klientům předem vědět. Na bankovním trhu jsou však banky, které volí i jinou strategii. Klientům garantují, že úroková sazba na jejich „spořáku“ zůstane do konkrétního data stejná a tedy neměnná. Proč to dělají?

„Banky k tomuto kroku určitě motivuje příliv nových a udržení stávajících klientů, kteří hledají zároveň bezpečné uložení svých peněžních prostředků a jistotu výnosu. Garantovaná úroková sazba je tak pro ně zajímavou nabídkou. Zároveň, pokud banka garantuje úrokové sazby do určitého data, má lepší přehled o tom, kolik peněz u ní zůstane a tím pádem může s těmito peněžními prostředky dále pracovat, například v rámci půjčování nebo investování,“ poznamenává analytička Veronika Křivská.

Ve spolupráci s analytiky ScottαRose jsme zmapovali situaci na bankovním trhu a zjistili, které banky garantuji úrokové sazby na „spořácích“ a za jakých podmínek.

Kdo a na jak dlouho garantuje úrokové sazby

ČSOB

Úroková sazba s bonusem je garantována u ČSOB Spoření od 16. do 30. dubna 2025. Pro vklady do 250 tisíc korun platí sazba 3,50 % p.a., která je složená ze základní sazby (0,50 %) a bonusové sazby (3,0 %). Spoření do limitu 250 tisíc korun s úrokovou sazbou 3,50 % lze založit i dětem.

Bonusová sazba je podmíněna aktivním využíváním běžného účtu, což znamená, že klient musí v předchozím kalendářním měsíci provést 5 platebních transakcí z účtu prostřednictvím debetní či kreditní karty a počítají se i nákupy online. Pro klienty nad 27 let zároveň platí podmínka, aby na účet přišlo měsíčně alespoň 15 tisíc korun. Pro získání úroku až 3,5 % do limitu 250 tisíc korun na dětském spoření stačí, aby rodič nebo jiný zákonný zástupce aktivně využíval svůj vlastní účet u ČSOB ( 5 platebních transakcí, na účet musí přijít 15 tisíc korun měsíčně).



Pro vklady od 250 tisíc korun do 1 milionu korun platí sazba 1,75 % p.a. Ta se skládá ze základní sazby (0,50 %) a bonusové sazby za aktivní využívání běžného účtu (1,25 %). Sazba 1,75 % je rovněž s garancí do 30. dubna 2025 za splnění obdobných podmínek, jako u spoření do limitu 250 tisíc korun.

mBank

Banka umožňuje založit spořicí účet mSpoření s úrokovou sazbou 3,25 % p.a. Tato bonusová akce je platná do 14. května 2025 a výhodnou sazbou jsou úročeny zůstatky do 100 tisíc korun v jednom cíli. Přičemž těchto cílů si můžete založit až 8 a spořit se zhodnocením úrokové sazby až na osmi spořících účtech, a to bez jakýchkoliv dalších podmínek. Spoření může proběhnout několika způsoby. Na mSpoření lze převést jakoukoliv částku z běžného účtu mKonto, další možností je například odkládat si určité procento z každé útraty, nebo fixní částku z každé platby.

Další variantou je spořicí účet eMax Plus, ten však nabízí úrok úrokovou sazbu nižší, a to 2,25 % p.a. pro pásmo do 500 tisíc korun. Takto můžete založit až 4 spořicí účty a tuto úrokovou sazbu mít do výše 2 miliony korun s garancí sazby do 14. května 2025. Spořicí účet eMax Plus je možné založit i pro dítě od jeho narození.

MONETA Bank

Banka má u Spořicího účtu úrokovou sazbu 3,0 % p.a. bez dalších podmínek. I zde je nutné mít u banky běžný účet. Úrok získáte automaticky od každé vložené korunu až do limitu 1 milionu korun. Úroky se připisují měsíčně a garance úrokové sazby byla prodloužena do 1. června 2025.

Raiffeisenbank

Banka garantuje u Bonusového spořicího účtu úrokovou sazbu až 4 % p.a., a to do 31. května 2025. Bonusový spořicí účet je poskytován k běžným účtům CHYTRÝ, AKTIVNÍ a EXKLUZIVNÍ. Podle zvoleného typu účtu se pak odvíjí pásmo úročení a sazba. Pro získání bonusové sazby je zapotřebí provést 3 platby debetní či kreditní kartou v minimální výši 10 korun.

Úročení vkladů podle pásem k tarifu zvoleného běžného účtu Tarif do 500 tis. Kč 500 tis. - 1 mil. Kč 1 mil. - 5 mil. Kč EXKLUZIVNÍ účet 4 % 3,5 % 3 % AKTIVNÍ účet 4 % 3,5 % x CHYTRÝ účet 4 % x x

Nejvyšší úrokovou sazbu získáte pro pásmo do 500 tisíc korun, a to 4 % p.a. Pásmo od 500 tisíc do 1 milionu korun je zhodnoceno sazbou 3,5 % p.a. a týká se pouze tarifu AKTIVNÍ a EXKLUZIVNÍ účet. Pásmo nad 1 milion do 5 milionu korun je zhodnoceno sazbou 3 % a týká se to pouze tarifu s účtem EXKLUZIVNÍ. Pokud má klient otevřený EXKLUZIVNÍ účet, pak se mu vklad do 500 tisíc korun zhodnocuje sazbou 4,0 %, nad tento limit až do částky 1 milion korun se vklad zhodnocuje sazbou 3,5 % a od 1 milionu korun až do limitu 5 milionu korun platí sazba 3,0 %.

UniCredit Bank

Od 1. dubna snížila tato banka úrokovou sazbu spořicího účtu, který lze získat k Účtům START, OPEN a TOP. Maximální výše úrokové sazby je nyní 3 % p.a. pro vklady do 2 milionů korun. Tato sazba se skládá ze tří částí – základní úrokové sazby (0,25 %), bonusové sazby (2,25 %) a bonusové sazby extra (0,5%). Získání bonusových sazeb závisí na splněních konkrétních podmínek.

Základní podmínkou pro získání bonusové sazby jsou alespoň 3 platby kartou měsíčně. Kromě této podmínky je třeba, aby na běžný účet přišlo v daném měsíci alespoň 20 000 korun, nebo si sjednáte pravidelnou investici, na kterou budete každý měsíc posílat minimálně 2 000 korun. Když splníte jednu z těchto dvou dalších podmínek, získáte i bonusovou sazbu extra. Platnost této maximální úrokové sazby je do 1. května 2025.