Žebříček nejlepších spořicích účtů se totálně proměnil, sazby padají

ilustrační snímek

„Na předních místech se v žebříčcích umístily především banky, které své sazby zatím ponechaly beze změny. Předchozí premianti Banka Creditas, Expobank a Trinity Bank však své sazby snížily a v žebříčku buď nově nejsou, nebo klesly na nižší příčky,“ říká Valerie Koubová, analytička Scott & Rose a portálu Finparáda.cz.



Porovnáno bylo celkem sedmnáct bankovních institucí a více než dvacet spořicích účtů bez výpovědních lhůt. Hodnocena byla výnosnost spořicího účtu za rok včetně všech bonusů a zvýhodnění jak pro stávající, tak pro nové klienty. U nejlepších spořicích účtů je nyní roční úročení v rozpětí 1,20 až 2 procenta.

„ČNB dvakrát po sobě v krátké době snížila základní sazbu a podle jejího vyjádření je připravena tuto sazbu dále snižovat za předpokladu nepříznivého ekonomického vývoje. Uvidíme, jak se odrazí na ekonomické situaci aktuální rozvolňování opatření proti koronaviru. Pokud by ČNB sazbu snížila, dojde k dalšímu snižování úrokových sazeb u spořicích produktů,“ říká analytička.

Žebříček nejlepších spořicích je rozdělený do tři kategorií:

Drobný střadatel s možností vkladu do 300 000 Kč.

Střední střadatel s možností vkladu 300 000 až 600 000 Kč.

Velký střadatel s možností vkladu nad 600 000 Kč.

TOP účty v každé kategorii

V kategorii spořicích účtů u vkladů do 300 tisíc Kč si první místo udržela ING Bank s ING Kontem, další pořadí doznalo změny. ING Bank a její ING Konto je vítězem rovněž v kategorii pro střední střadatele a vklady od 300 tisíc do 600 tisíc korun. V kategorii spořicích účtů pro velké střadatele a vklady nad 600 tisíc korun patří nově první příčka MONETA Money Bank a spořicímu účtu Spoření s úrokovou sazbou 1,5 procenta pro vklady do 1 milionu korun, kterou banka garantuje po dobu šesti měsíců, od 1 milionu korun je vklad úročen sazbou 0,25 procenta p.a.

„Další úpravy sazeb lze nejspíš očekávat i u dalších bank. Snížení úrokové sazby od května 2020 ohlásila již například Hello bank!, která patřila na trhu s pohledu úrokových sazeb ke stálicím. Od listopadu 2018 banka úročí Hello spoření sazbou 1,5 procenta ročně bez podmínek, nyní však rozhodla o snížení úroku u Hello spoření na 1 procento ročně. Tato změna bude platná od 1. května pro všechny stávající i nové účty. Od 1. května bude komunikovat novou sazbu také ING Bank, ta se sníží na 1 % s garancí na tři měsíce,“ přibližuje analytička Koubová.

Ponechat peníze na spořicím účtu a vyčkávat na další vývoj sazeb má smysl podle Koubové do určité výše vkladu. „Například menší střadatel, který spoří do 100 tisíc korun změnu téměř nepozná, neboť ročně uspoří kolem 1 000 korun. U vyšších vkladů by pak již jejich majitelé měli zpozornět a zvážit případný přesun úspor jinam,“ poznamenává analytička.

Podívejte se na dubnové žebříčky TOP spořicích účtů ve třech kategoriích: