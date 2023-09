Dostaly se na vrchol. Jak vidí bankovní svět a peníze dvě šéfky bank

Ivana Pícková je od ledna roku 2023 generální ředitelkou a předsedkyní představenstva Max banky, která se stala součástí skupiny Creditas. Zároveň je členkou představenstva Banky CREDITAS. Eva Collardová je od července 2023 generální ředitelkou a místopředsedkyní představenstva Banky CREDITAS.

V bankovním světě působí na vrcholových postech především muži. Proč je to tak?

Ivana Pícková: Může to být tím, že muži mezi sebe ženy nepustí. Ale možná je to proto, že ženy nechtějí, nemají ambice nebo dostatek sebevědomí. Deloitte uskutečňuje již řadu let zajímavou studii Ženy ve vedení a z ní plyne, že v roce 2021 bylo v představenstvech firem v Česku jen 17 procent žen. Evropský průměr je 31 procent. To jsou fakta.

Pozitivní ale je, že každý rok se tento podíl žen zvyšuje. I v představenstvech bank v Česku zaznamenávám stále více žen, i když na pozici CEO si myslím, že jsme s Evou první vlaštovky. Za to samozřejmě vděčíme i majiteli skupiny CREDITAS Pavlu Hubáčkovi, který nám dal důvěru, a tím také zvýšil ono procento podílu žen pro letošní rok.

Eva Collardová: Před dvaceti lety bylo vedení finančních institucí téměř výhradně doménou mužů, ale těší mě, že se postavení žen v Česku i v Evropě pomalu zlepšuje. Společnost se mění, ženy jsou stále sebevědomější a nebojí se ucházet i o vyšší posty. V čele Evropské centrální banky stojí Christine Lagardeová a ženy, jako je například Anne Bodenová (CEO britské banky Starling), postupně obsazují pozice vrcholového managementu bank.