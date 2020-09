Zmapovali jsme, kterým bankám rostou počty klientů a kde je úbytek

Co do počtu získaných nových klientů je skokanem roku Air bank. Její služby využívá již 841 tisíc lidí, což je o 138 tisíc více než v dubnu 2019. Na druhém místě je Fio banka s přírůstkem 120 tisíc klientů, jejichž celkový počet se tak zvýšil na jeden milion a 45 tisíc. Na třetí příčce je Equa bank s přírůstkem 66 tisíc a celkovým počtem 452 tisíc klientů.



Nové banky – počty klientů Banka Leden 2015 Listopad 2016 Leden 2018 Duben 2019 Srpen 2020 Air Bank 330 000 508 000 605 000 703 000 841 000 Banka CREDITAS

20 000 40 000 67 000 110 0000 Equa bank 120 000 242 000 307 000 386 000 452 000 mBank 540 000 630 000 650 000 670 000 710 000* Sberbank 80 000 107 250 125 000 128 000 128 000 Trinity Bank





11 000 24 500 Fio banka 460 000 660 000 798 000 925 000 1 045 000 Hello bank!



400 000 421 000 379 000 Celkem 1 780 000 2 417 250 2 925 000 3 311 000 3 969 500 Zdroj: jednotlivé banky, *údaj ke konci července 2020



Čtvrté místo patří letos mBank, které přibylo 66 tisíc klientů na celkových 710 tisíc. V přírůstku počtu klientů boduje i nejmladší český bankovní dům Trinity bank, jež se zaměřuje především na zhodnocování vkladů střadatelů. Celkově u této banky spoří již 24,5 tisíce lidí, což je o 13,5 tisíce více než před rokem.

K poklesu o 42 tisíc klientů došlo u Hello bank!. Úbytek klientů oproti minulému období vysvětluje banka revizí velkého portfolia kreditních karet. Naopak v oblasti osobních půjček či depozitních produktů se Hello bank! daří zvyšovat počty klientů.

Klientela přibývá i některým tradičním bankám

Mezi tradičními bankami jsou co do počtu klientů nadále silnou trojkou Česká spořitelna, skupina ČSOB a Komerční banka. U nejsilnější České spořitelny se jejich počet ustálil na 4,6 milionech.

Tradiční banky – počty klientů Banka Leden 2018 Duben 2019 Srpen 2020 Česká spořitelna 4 670 000 4 630 000 4 600 000 ČSOB skupina* 3 700 000 3 667 000¹ 4 200 000 ING Bank 423 496 436 000 422 000 Komerční banka 1 664 000 1 658 000¹ 1 657 000** MONETA Money Bank 1 033 000 998 000¹ 1 386 000 Raiffeisenbank počty neuvádí, odhad 600 000 počty neuvádí Počty neuvádí, odhad 700 000 UniCredit Bank 303 000 počty neuvádí, odhad 750 000 počty neuvádí, odhad 800 000 Zdroj: jednotlivé banky;* včetně Poštovní spořitelny a dalších dceřiných společností; **údaj ke konci června 2020

Letos také výrazně posílila MONETA Money Bank, a to především díky tomu, že do její skupiny přibyla stavební spořitelna Wüstenrot, nově přejmenovaná na Moneta stavební spořitelnu. Do konce roku má do skupiny přibýt i hypoteční banka Wüstenrot. Celkově tak MONETA poskytuje bankovní služby více než 1,3 milionů klientů.

Raiffeisenbanka (RB) a UniCredit Banka (UCB) počty klientů již několik let běžně neuvádí, nicméně redakce iDNES.cz zjistila, že se jim daří získávat nové klienty. RB má nyní podle odhadu 700 tisíc klientů a UCB kolem 800 tisíc. Služby tradičních bank tak využívá služby celkově kolem 13 milionů a 765 tisíc klientů.

Jedna banka není už na celý život

Analýza potvrzuje, že Češi přestávají považovat banku za něco, co si volí na celý život. Už se nebojíme víc experimentovat, zkoušet nové služby a zřídit si dva i tři běžné účty. Každá banka se proto snaží mít určitou službu, kterou se chce odlišovat a na kterou klade důraz.

Klienti tak mají možnost si „vyzobat“ od každé to nejlepší – například vyhovující prostředí mobilního bankovnictví, možnost získat odměnu při placení debetní a kreditní kartou nebo mít vyšší úrok u spořicích produktů. Důvodem pořídit si další účet je i bezplatný výběr z bankomatu kdekoliv na světě, nebo propojení s jiným produktem, například hypotékou, nebo možností investovat.

Účet zdarma je již běžný standard

Banky se shodují v tom, že bezpoplatkové běžné účty jsou již standardem a jsou považovány za samozřejmost. Založit si jich více a v několika bankách je totiž snadné. Za standard, zvlášť u mladší generace, se dnes považuje i plnohodnotný bankovní servis v mobilním telefonu.

Kvůli koronavirové pandemii klienti nechtějí chodit do bankovních poboček tak jako dříve a preferují možnost vyřízení běžných služeb přes telefon či online z jakéhokoliv místa. Roste také zájem o multibanking, tedy možnost obsluhovat více účtů z jedné banky.

Rozhoduje servis služeb a péče o klienta

Češi si také mnohem víc uvědomují, že bankovní poplatky stále existují a rozdíly v zaplacených poplatcích u různých bank mohou být stále velké. Proto již umí mnohem víc porovnávat a jsou ochotni přejít tam, kde zaplatí méně, ale zároveň získají dobrý servis služeb. Od své banky přitom očekávají jednoduché produkty a pravidelné inovace včetně rozvoje mobilního bankovnictví.

Banky zároveň zaznamenávají, že kamenné pobočky jsou pro mnohé klienty stále důležité. Při volbě bankovního domu totiž rozhoduje i to, jaká je individuální péče o běžného klienta. Proto se dá očekávat, že si banky začnou konkurovat nejen rozvojem online služeb, ale i specializovaným osobním servisem a poradenstvím.

A v čem jsou jednotlivé banky oproti konkurenci jiné a jak vidí budoucnost? Se strategií všech 15 bank se můžete seznámit na další stránce.