Zmapováno: Banky se přetahují o nové klienty. K účtu dávají tisíce i další benefity

Co je hlavním důvodem, že již tolik bank přichází letos s benefity a odměnami pro nové klienty? „Banky se snaží v rámci konkurenčního boje přetáhnout klienty z jiných bank, nebo si udržet stávající klienty. Benefit v podobě například odměny za založení účtu nebo doporučení banky svým známým, může být silným lákadlem. Především mladá generace se snaží využívat to, co je pro ni zajímavé a se změnou banky nemá problém. Banky přitom počítají s tím, že pokud si klient u nich sjedná běžný účet, většinou si k ní přesune i další produkty, jako je například spoření, půjčka nebo investice,“ přibližuje motivaci bank Veronika Křivská, analytička společnosti Scott & Rose.

Do konkurenčního boje se dnes zapojují i velké banky, aby si udržely svůj podíl na trhu. „Chtějí zaujmout široké spektrum klientů, ať už stávajících nebo nových, aby obstály před menšími bankami, které se snaží různými nabídkami získat větší podíl na trhu,“ komentuje Křivská.

Většina klientů nechce podle Křivské splňovat složité podmínky, aby získali benefit nebo odměnu. „Čím je benefit jednodušší, tím lepší. Proto může klienty nejvíce oslovit přímá finanční odměna za založení účtu nebo doporučení banky, která jim je připsána rovnou na jejich účet. Dále může být pro klienty zajímavá jednoduchá soutěž, díky které mohou vyhrát zajímavé výhry,“ poznamenává analytička.

Ve spolupráci s analytiky ScottαRose jsme zmapovali situaci na bankovním trhu a přinášíme přehled akčních nabídek bank. Bankovní domy a jejich nabídky jsou seřazeny abecedně.

Air Bank má slosování o milion korun

S Air Bank jste ve hře o milion korun. S každou platbou provedenou platební kartou od 1. 4. do 30. 6. 2025 vás banka automaticky zařadí do slosování. Čím více plateb uděláte, tím máte vyšší šanci na výhru. Celkem budou losováni čtyři výherci v každém soutěžním měsíci, za duben proběhne losování 10. 5. 2025. Poslední slosování proběhne nejpozději 10. 7. 2025. Podmínkou je mít u Air bank běžný účet v korunách a dovršit 18 let v kalendářním měsíci, který předchází slosování.

Hry o milion se mohou zúčastnit i podnikatelé s vydanými kartami k podnikatelskému účtu. Za placení kartou považuje banka každou platbu kartou na internetu nebo u obchodníka a také platby provedené s využitím platební metody Cvak. Když budete mít štěstí, můžete vyhrát 1 176 471 korun. Výše odměny je stanovena tak, aby výherci po odečtení zákonem stanovené srážkové daně zůstal celý milion korun českých. Výherce tedy výhru už nemusí danit.

Česká spořitelna s odměnou až 6 000 korun

Česká spořitelna nabízí novou odměnu pro stávající klienty, kteří doporučí banku svým známým. Za každého doporučeného klienta, který si sjedná přes George účet Plus, Standard nebo Premier a zaplatí 4 krát kartou v každém z následujících 3 měsíců po měsíci, kdy byl účet založen, získáte odměnu 1 200 korun. Odměna je rozdělená do 3 následujících měsíců po založení účtu. Za každý měsíc, kdy je splněna podmínka, získáte 400 korun. Nárok na odměnu má i doporučený klient. Celkem lze získat odměnu až za 5 známých, tedy až 6 000 korun. Akce trvá do 31. 5. 2025.

ČSOB přidá až 1 500 korun k novému účtu Plus Konto

Noví klienti, kteří si u ČSOB založí běžný účet Plus Konto, mohou získat až 1 500 korun. Podmínkou je nejméně 3 měsíce účet aktivně používat. To znamená měsíčně alespoň 5 krát zaplatit kartou a posílat si na nový účet alespoň 15 000 korun. Pokud je vám 18 až 26 let, pak stačí jen 5 plateb kartou. Za každý měsíc, kdy budete na novém účtu aktivní, dostanete 500 korun (až 3 × 500 Kč). Počítají se jen platby kartou u obchodníků nebo na internetu. Odměna je připsána na nový účet nejpozději do 15. dne včetně, a to po měsíci, kdy klient splní předepsané podmínky. Akce probíhá od 11. 4. do 30. 6. 2025.

Banka odměňuje i klienty, kteří chtějí pravidelně investovat do podílových fondů. K nové či navýšené pravidelné investici vám banka přidá až 2 procenta z částky, o kterou se vaše pravidelná investice zvýší, ale maximálně 1 000 korun. Podmínkou je mít v bance běžný účet, na který chodí měsíčně minimálně 15 000 korun a provést 5 plateb kartou. Pokud je vám 18 až 26 let, pak stačí jen 5 plateb kartou. Akce trvá až do 31. 12. 2025.

Komerční banka dá až 3 000 korun

Komerční banka při založení běžného účtu v jednom ze čtyř možných tarifů včetně bezpoplatkového tarifu Start přidává bonus až 3 000 korun. Odměnu 3 krát 500 korun lze získat, když zaplatíte platební kartou alespoň 5 krát měsíčně v následujících třech měsících po založení účtu. Dalších 3 krát 500 korun dostanou klienti, kterým bude na účet přicházet měsíčně alespoň 15 000 korun po dobu alespoň tří měsíců. Celkově je možné získat až 3 000 korun. Akce je platná do 31. 5. 2025 a je určená pro nové klienty.

Komerční banka nabízí také odměnu za sjednání dětského běžného nebo spořicího účtu, a to ve výši 500 korun. Podmínkou je sjednání nového běžného účtu v tarifu Start, Standard nebo dětského spořicího účtu do 31. 5. 2025 a vložení 500 korun do dvou měsíců od jeho založení. Akční nabídka je určená pro nové dětské klienty do 18 let, kteří nemají v KB ještě žádný produkt.

mBank dá platební prsten za korunu a až 10 000 korun za doporučení

Od 1. 4. do 31. 8. 2025 nabízí mBank novým klientům platební prsten Niceboy za jednu korunu, a to za online založení běžného účtu mKonto nebo mKonto #navlastnitriko. Klient musí v online žádosti zaškrtnout, že přichází na základě akce, musí uvést kód „PRSTEN“ a zažádat o platební kartu Mastercard. Do 7 dní mu pak banka zašle slevový kód na platební prsten, který klient uplatní u partnera Niceboy. Akce se týká jen těch nových klientům, kteří neměli v mBank založený účet od 1. 10. 2023 do 31. 3. 2025.

Za doporučení mBank známým, kamarádům nebo rodině, můžete získat odměnu až 10 000 korun. Doporučený klient si musí sjednat nový účet u mBank, poté má nárok na odměnu 100 korun za každou provedenou a zaúčtovanou platbu, maximální výše odměny je 1 000 korun. Za stejné platby získá odměnu 100 korun i doporučitel. Pro každého doporučitele pak platí maximální limit 10 nových doporučených. Akce byla prodloužena do 30. 6. 2025.

Partners Banka přidává roční Xtra členství v Rohlíku.cz

Stávající i noví klienti, kteří v bance mají nebo si založí běžný účet Pro dva nebo Pro rodinu, získají při platbě kartou benefit v podobě výhod, slev a nákupu vybraného zboží na Rohlíku.cz. Podmínkou je zaplatit nákup na Rohlíku.cz online kartou Partners Banky, což umožní získat extra členství v Rohlíku.cz. Díky Xtra členství doveze Rohlík.cz nákup vždy zdarma, s přednostním doručením a čerpat lze i další výhody v hodnotě až 2 388 korun.

Zdarma na rok je v takovém případě i běžný účet Pro dva a Pro rodinu. Kdo si chce dál udržet Xtra členství, musí zaplatit nákup na Rohlíku.cz 2 krát do měsíce kartou Partners Banky, jinak od dalšího měsíce o výhody přijdete. Roční období pro Xtra členství na Rohlíku.cz i pro balíčky běžných účtů Pro dva nebo Pro rodinu se počítá od následujícího měsíce po první platbě kartou Partners Banky na Rohlíku.cz.

Raiffeisenbank a odměna až 3 000 korun za účet

Nové klienty odměňuje Raiffeisenbank za sjednání běžného účtu už od 6. ledna 2025. Kdo si v době trvání akce založí běžný účet s tarifem CHYTRÝ, AKTIVNÍ nebo EXKLUZIVNÍ a v kalendářním měsíci provedete alespoň 10 krát platbu debetní kartou vydanou k danému účtu, získá odměnu až 6 x 500 korun.

Počítají se platby debetní a kreditní kartou u obchodníků v kamenných obchodech a online. Akce je platná do 30. 6. 2025. V době splatnosti odměny musí být účet řádně veden a nesmí být ve výpovědi nebo dohodnut jiný způsob jeho ukončení.

UniCredit Bank se slevou v Albertu a odměnou k dětskému účtu

Kdo si v UniCredit Bank založí účet Open, Start nebo Top v období od 16. 4. do 27. 5. 2025, zapne si v mobilní aplikaci slevy U-šetřete a bude za nákup v supermarketu Albert platit debetní kartou k účtu, získá z prvního nákupu polovinu útraty zpět, a to až do výše 1 000 korun. Následně z dalších nákupů bude banka dalšího půl roku vracet 10 procent, a to do 200 korun měsíčně. Celkem tak lze v akci získat až 2 200 korun.

UniCredit Bank přidává odměnu 500 korun při sjednání dětského účtu pro dítě do 15 let v období od 1. 5. do 30. 6. 2025. Nárok na odměnu získáte, pokud na tento účet zašlete minimálně 500 korun, a to nejpozději do jednoho kalendářního měsíce od založení nového účtu. Zároveň musí být na účtu zůstatek alespoň 500 korun k poslednímu dni následujícího měsíce po založení účtu. K dětskému účtu navíc získáte také úrokovou sazbu 2 procenta p. a. pro vklady do výše 100 000 korun.