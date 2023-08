Internetové bankovnictví postupně skončí. Mobil je bezpečný, říká expertka

Celý článek jen pro členy Chcete číst prémiové texty bez omezení? Vyzkoušet Premium

Komunikace s bankou se za deset let výrazně promění. „Rozhodně si myslím, že dojde k postupnému zániku internetových bankovnictví. Všechno se přesune do mobilů,“ říká IT designérka Hana Wallenfelsová, vedoucí digitálních kanálů finanční skupiny Partners.