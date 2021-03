Lidé chtějí létat se zvířaty. Většina si i ráda připlatí, ukazuje průzkum

Podle průzkumu by si každý z pěti respondentů rád připlatil za letenku pro své zvíře i více než 300 dolarů, tedy přes 6 500 korun. Dva z pěti respondentů by pak za letenku pro mazlíčka dali i přes sto dolarů, pro 22 procent tázaných by 100 dolarů bylo maximální částkou, jakou by do svého mazlíčka investovali, informuje portál FoxNews.



Pro některé pasažéry je přitom možnost mít zvíře na palubě zcela zásadní. Zhruba 24 procent lidí totiž v průzkumu odpovědělo, že pokud zjistí, že má nějaká letecká společnost přísnější podmínky týkající se zvířat na palubě, budou se jí vyhýbat. Průzkum také poukázal na to, že ačkoliv ne každý si přeje v letadle létat se zvířaty, drtivá většina věří, že jsou případy, ve kterých se dá udělat výjimka a i přes zákaz zvíře na palubu pustit.

Názory se také liší ohledně druhů zvířat, která by měla smět létat. Třicet tři procent respondentů totiž věří, že by měla létat jen některá zvířata a některé druhy by neměly být povoleny. Podle dalších 31 procent by mohlo letět jakékoliv zvíře v případě, že by pasažér měl pro jeho přítomnost na palubě rozumný důvod. Podle 20 % respondentů by neměly být pro zvířata na palubě žádné restrikce.

Průzkum Value Penguin přichází tři měsíce poté, co americké Ministerstvo dopravy oznámilo, že zvíře, které se bude vyskytovat na palubě kvůli emocionální podpoře cestujícího, musí být klasifikováno jako asistenční.

Podle zákona se jako asistenční zvíře považují pouze psi, kteří jsou speciálně vycvičeni k tomu, aby pomáhali člověku s nějakým postižením. Pokud si tedy pasažér s sebou chce na palubu vzít jiné zvíře, momentálně už to není možné.

Mnoho leteckých společností jako Delta, Southwest nebo JetBlue, v návaznosti na to ze svých podmínek vyškrtlo, že si člověk s sebou na palubu může vzít zvíře jako emocionální podporu. V minulých letech se totiž občasně objevovaly případy, kdy si pasažér chtěl jako zvíře na emocionální podporu vzít ptáka, křečka, prase či dokonce koně.

Právě tyto neobvyklé případy zvířat na palubě mohou být pro ostatní pasažéry nepříjemné a z průzkumu vyšlo i to, že okolo 34 % respondentů se zákazem zvířat na palubě vlastně souhlasí. Odpovědní se však obávají toho, jaký vliv bude mít zákaz na ty, kteří při letu pomoc opravdu potřebují.